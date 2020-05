MotoGP 2020: Jack Miller alla Ducati ufficiale nel 2021

Jack Miller passerà nella prossima stagione alla Ducati factory, firmando un contratto annuale con l’opzione di estendendo anche al 2022.

La Ducati rompe gli indugi sul mercato piloti. Dopo le voci degli ultimi giorni, poco fa ha annunciato che Jack Miller diventerà pilota ufficiale nel 2021. Ora a Borgo Panigale si dovrà decidere chi fra Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci sarà il compagno di squadra dell’australiano.

Jack è molto contento per essere stato scelto da Gigi dall’Igna, e ritiene che senza la Pramac non avrebbe avuto quest’opportunità. “Prima di tutto desidero ringraziare di cuore Paolo Campinoti, Francesco Guidotti e tutto il Pramac Racing Team per il grande supporto che ho ricevuto da loro nei due anni e mezzo trascorsi insieme.

Per me è un onore poter proseguite la mia carriera in Moto GP con la casa di Borgo Panigale e vorrei quindi ringraziare tutto il management Ducati, Claudio, Gigi, Paolo e Davide, per aver avuto fiducia in me e avermi dato questa incredibile opportunità.

Non vedo l’ora di ricominciare a correre quest’anno e sono pronto ad assumere col massimo impegno la responsabilità di essere un pilota Ducati ufficiale nel 2021”.

Welcome on board @JackMiller, who will be one of the two official @DucatiCorse Team riders in the 2021 #MotoGP World Championship! #ForzaDucati pic.twitter.com/rsf1f4xcnE — Ducati (@DucatiMotor) May 27, 2020

Claudio Domenicali invece ha spiegato le motivazioni che lo hanno convinto a puntare su Miller, che sarà il secondo australiano in Ducati dopo Stoner. “Dal suo arrivo nel Pramac Racing Team Jack è cresciuto costantemente, dimostrandosi uno dei piloti più veloci e talentuosi del campionato. Siamo contenti che abbia accettato di pilotare la Desmosedici GP ufficiale del Ducati Team il prossimo anno.

Siamo convinti che Jack abbia tutte le carte in regola per poter lottare con continuità per le posizioni che contano, in ogni gara, già a partire da questa stagione con la Desmosedici GP20 del Pramac Racing Team, e di fare un ulteriore passo in avanti il prossimo anno grazie al pieno supporto del Ducati Team”.

