I sali minerali svolgono un ruolo importante in termini di forma fisica e benessere generale, ma non sempre si riesce a integrarli con l’alimentazione. Scopriamo il manganese integratore!

Il calcio e il potassio contribuiscono all’espletamento di molte funzioni biologiche essenziali per il corretto funzionamento dell’organismo.

Tuttavia esistono altri sali minerali meno conosciuti e altrettanto importanti che spesso, purtroppo, vengono sottovalutati. È il caso del manganese.

A cosa serve il manganese?  È un oligominerale vitale per varie funzioni, prime tra tutte la coagulazione del sangue e il funzionamento del sistema immunitario. Per questo non dovrebbe mai mancare.

Per questo, se si dovesse verificare una condizione di carenza, andrebbe valutata l’assunzione di un integratore a base di manganese.

Manganese: Cos’è esattamente?

Prima di tutto, manganese e magnesio non sono la stessa cosa: il manganese è un oligoelemento presente per lo più nei tessuti di reni, fegato e pancreas e nelle ossa ma, proprio come il magnesio, ricopre un ruolo essenziale per il mantenimento della forma fisica e del benessere generale.

La fonte principale di manganese è senza dubbio l’alimentazione, di fatto esistono moltissimi alimenti contenenti l’oligoelemento, ma potrebbe essere necessario un’integrazione ad hoc.

Un regime alimentare particolare, una sudorazione eccessivo, un uso prolungato di contraccettivi e altre situazioni potrebbe favorire una condizione di carenza. In quel caso si andrebbe incontro a un’alterazione dei processi nei quali l’oligominerale è coinvolto.

Manganese: Proprietà e benefici

Oggi il manganese è un minerale considerato alla stregua di quelli curativi più efficaci, ma non è sempre stato così (almeno fino agli inizi del Novecento). Ma il manganese a cosa serve?

Radicali liberi – È un elemento essenziale per la formazione di un enzima antiossidante chiamato superossido dismutasi in grado di contrastare gli effetti dei radicali liberi.

– È un elemento essenziale per la formazione di un enzima antiossidante chiamato superossido dismutasi in grado di contrastare gli effetti dei radicali liberi. Digestione – La presenza di questo oligoelemento assicura l’attivazione degli enzimi responsabili del metabolismo di altri minerali e nutrienti, come per esempio il ferro, le proteine e gli zuccheri.

– La presenza di questo oligoelemento assicura l’attivazione degli enzimi responsabili del metabolismo di altri minerali e nutrienti, come per esempio il ferro, le proteine e gli zuccheri. Colesterolo – La sua capacità di potenziare il metabolismo digestivo si rivela un toccasana per il sistema cardiovascolare: ostacola l’accumulo di colesterolo e la formazione di placche aterosclerotiche.

– La sua capacità di potenziare il metabolismo digestivo si rivela un toccasana per il sistema cardiovascolare: ostacola l’accumulo di colesterolo e la formazione di placche aterosclerotiche. Sangue – Gli studi hanno sottolineato l’importanza dell’oligoelemento per la coagulazione del sangue.

– Gli studi hanno sottolineato l’importanza dell’oligoelemento per la coagulazione del sangue. Collagene – Secondo alcune ricerche, sarebbe coinvolto nella produzione di collagene a livello cutaneo. Per lo stesso motivo quindi favorisce la guarigione delle ferite.

– Secondo alcune ricerche, sarebbe coinvolto nella produzione di collagene a livello cutaneo. Per lo stesso motivo quindi favorisce la guarigione delle ferite. Ossa – La capacità di favorire l’assorbimento di minerali e nutrienti influenza positivamente anche l’assorbimento del calcio, sostenendo lo sviluppo osseo e la funzionalità ossea.

– La capacità di favorire l’assorbimento di minerali e nutrienti influenza positivamente anche l’assorbimento del calcio, sostenendo lo sviluppo osseo e la funzionalità ossea. Sistema immunitario – Il minerale riesce a stimolare il sistema immunitario, rendendolo più efficiente nella lotta contro le infiammazioni e le infezioni.

– Il minerale riesce a stimolare il sistema immunitario, rendendolo più efficiente nella lotta contro le infiammazioni e le infezioni. Tiroide – Il manganese è un toccasana per la tiroide perché promuove la produzione degli ormoni tiroidei regolando gli enzimi responsabile della loro attivazione o disattivazione.

– Il un toccasana per la perché promuove la produzione degli ormoni tiroidei regolando gli enzimi responsabile della loro attivazione o disattivazione. Cervello – Il fatto che riesca a promuovere la formazione dell’enzima superossido dismutasi si rivela un sostegno per il funzionamento del cervello.

Quali sono i cibi ricchi di manganese?

L’alimentazione è la fonte primaria di questo oligominerale, riuscendo a sostenere il fabbisogno giornaliero dell’organismo.

Il manganese dove si trova? Vegetali a foglia verde (lattuga, bietole, broccoli e cavoli), la frutta secca (mandorle e nocciole) , il cocco e il riso integrale sono fonti privilegiate.

È bene sapere che, seppur in percentuali ridotte, il manganese si trova in altri alimenti: frutta (more, fragole, lamponi, ananas, kiwi e banane), altre verdure e ortaggi (carote, taccole, barbabietola e spinaci), spezie e aromi (aglio, menta, alloro, timo, prezzemolo, zenzero, zafferano, chiodi di garofano e senape) e prodotti preferiti dai vegani (avena, tofu e cereali integrali).

Tuttavia sapere quali sono gli alimenti ricchi di manganese potrebbe non essere sufficiente ad assicurare il giusto rifornimento dell’oligoelemento, gettando le basi per una situazione di carenza.

Il problema è che alcune scelte alimentari (es. dieta povera di grassi e consumo eccessivo di latticini o alimenti ricchi di fitati  come la frutta secca, i legumi e i cereali), una sudorazione eccessiva o un trattamento contracettivo prolungato potrebbe dare vita a un deficit.

In caso di carenza si possono verificare problemi e disturbi più o meno gravi: problemi della pelle, indebolimento dei capelli, osteoporosi, ipercolesterolemia, eccesso di zuccheri, contrazioni muscolari, problemi cardiaci, difficoltà riproduttive e ritardi nella crescita.

L’assunzione di manganese come integratore ha lo scopo di reintegrare le giuste quantità del minerale, sostenendo la forma fisica e il benessere generale.

Come assumere manganese?

La modalità di assunzione e il dosaggio cambiano in base al sesso, all’età e alla condizione personale, pertanto bisognerebbe strizzare l’occhio alle indicazioni del produttore e/o al parere di un esperto.

Utilizzatore Età Fabbisogno manganese Neonati da 0 a 6 mesi 3 mg Bambini da 7 a 12 mesi 6 mg Bambini da 1 a 3 anni 1,2 mg Bambini da 4 a 8 anni 1,5 mg Preadolescenti maschi da 9 a 13 anni   1,9 mg Preadolescenti femmine da 9 a 13 anni 1,6 mg Adolescenti maschi da 14 a 18 anni 2,2 mg Adolescenti femmine da 14 a 18 anni 1,6 mg Uomini da 19 anni in su 2,3 mg Donne da 19 anni in su 1,8 mg Donne incinte  2 mg Donne in allattamento  2,6 mg

Controindicazioni

L’uso di un integratore a base di manganese è sicuro e tollerato e non comporta effetti collaterali o controindicazioni, ma deve seguire le indicazioni del produttore o dell’esperto.

Cosa provoca l’eccesso di manganese? Un sovra dosaggio potrebbe causare il manganismo (una condizione con sintomi simili al morbo di Parkinson) o provocare tremori, spasmi, problemi mentali in chi soffre di problemi epatici.

Per quanto riguarda le eventuali interazioni con i principi attivi di integratori e farmaci, invece, chi assume manganese in concomitanza con ferro, calcio e magnesio dovrebbe stare attento alle tempistiche di assunzione per evitare problemi di assorbimento.

Come scegliere l’integratore di manganese

Non tutti gli integratori sono uguali e saper valutare alcuni aspetti alla luce delle esigenze personali può fare la differenza. Ecco cosa non tralasciare:

Tipologia – Gli integratori a base di manganese si trovano sotto forma di compresse, polvere e fiale, ma la scelta dovrebbe essere valutata in base ai bisogni individuali: le compresse sono predosate e facili da trasportare ovunque ma potrebbero essere difficili da deglutire per qualcuno; la polvere è semplice da assumere ma potrebbe creare qualche difficoltà di dosaggio e trasporto; le fiale sono facilissime da prendere ma richiedono accortezza nella conservazione e nel trasporto.

– Gli integratori a base di si trovano sotto forma di compresse, polvere e fiale, ma la scelta dovrebbe essere valutata in base ai bisogni individuali: le compresse sono predosate e facili da trasportare ovunque ma potrebbero essere difficili da deglutire per qualcuno; la polvere è semplice da assumere ma potrebbe creare qualche difficoltà di dosaggio e trasporto; le fiale sono facilissime da prendere ma richiedono accortezza nella conservazione e nel trasporto. Composizione – Si può scegliere sia integratori con solo manganese che prodotti con manganese in combinazione con altri oligoelementi, nutrienti e vitamine: magnesio, potassio, zinco, vitamina D e così via. La scelta dipende dalle esigenze personali.

– Si può scegliere sia integratori con solo che prodotti con in combinazione con altri oligoelementi, nutrienti e vitamine: magnesio, potassio, zinco, vitamina D e così via. La scelta dipende dalle esigenze personali. Allergeni – La produzione di integratori di manganese in stabilimenti deputati alla produzione di altri prodotti potrebbe costare in termini di allergeni. È sempre meglio controllare l’INCI.

– La produzione di integratori di in stabilimenti deputati alla produzione di altri prodotti potrebbe costare in termini di allergeni. È sempre meglio controllare l’INCI. Cruelty free – Chi segue una dieta vegana dovrebbe fare attenzione all’INCI in modo da escludere componenti o ingredienti di origine animale.

– Chi segue una dieta vegana dovrebbe fare attenzione all’INCI in modo da escludere componenti o ingredienti di origine animale. Prezzo – Il prezzo di un integratore cambia in base alle caratteristiche e alla marca, ma l’acquisto online fornisce l’accesso a un’ampia selezione proposta a un ottimo rapporto qualità /prezzo.

Migliori integratori di manganese su Amazon

Qual è il miglior integratore di manganese? La risposta dipende dalle esigenze personali, ma seguire i suddetti suggerimenti aiuta a scegliere un prodotto di qualità .

Ad ogni modo è possibile acquistare un integratore a base di manganese in farmacia, nei negozi specializzati oppure online presso e-commerce affidabili.

Amazon propone alcuni degli integratori migliori sul mercato e aiuta a trovare il prodotto giusto attraverso informazioni extra, recensioni vere e prezzi vantaggiosi.

Per aiutarvi nella ricerca del miglior integratore a base di manganese su Amazon abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più acquistati.

Manganese 10 mg - 365 compresse per 1 anno - Alta biodisponibilità grazie al bisglicinato di manganese - Vegan - Oligoelemento essenziale OTTIMA PRESTAZIONE DI PREZZO: Ogni lattina contiene 365 compresse di manganese in una comoda fornitura di 12 mesi (1 anno). Ogni compressa è altamente dosata con 10 mg del minerale traccia essenziale manganese. Per le nostre compresse di manganese usiamo il bisglicinato di manganese, che è uno dei composti di manganese meglio tollerati ed è quindi adatto anche alle persone con uno stomaco sensibile. Le compresse hanno una dimensione di circa 6 mm e sono piacevoli da consumare con il liquido.

TOLLERANZA SPECIFICAMENTE ALTA: Il bisglicinato di manganese è un composto di manganese con glicina. La glicina ha la dimensione molecolare più piccola tra gli aminoacidi e può quindi essere efficacemente assorbita attraverso la parete intestinale. Il composto di manganese e glicina (manganese bisglicinato) è quindi molto biodisponibile e ben tollerato.

VEGAN & SENZA ADDITIVI INDESIDERATI: Le nostre compresse di manganese non contengono additivi indesiderati e sono 100% vegane. Le compresse sono prive di stearato di magnesio, aromi, coloranti, stabilizzatori, gelatina e naturalmente senza OGM, senza lattosio, senza glutine e senza conservanti.

QUALITÀ TESTATA IN LABORATORIO: contenuto di ingredienti attivi testati da un laboratorio indipendente (contenuto di manganese), così come impurità , come metalli pesanti, muffe, E. Coli, salmonella e altri criteri di test rilevanti.

PRODUZIONE & LA TUA SODDISFAZIONE: La gamma Vit4ever comprende numerosi integratori alimentari ad un giusto rapporto qualità -prezzo. Tutti i prodotti sono realizzati con materie prime di alta qualità ed esclusivamente in fabbriche certificate UE. I nostri siti di produzione comprendono la Germania e i Paesi Bassi. Se non siete soddisfatti del nostro prodotto, o se avete bisogno di aiuto e consigli, non esitate a contattarci.

Manganese 4mg - Gluconato di manganese naturale e vegano - Oligoelemento - 90 Capsule Per la sua salute: Capsule di manganese 4mg, vegan, senza magnesio stearato, 90 capsule - Il prodotto è privo di glutine, fruttosio, lattosio, stearato di magnesio, biossido di silicio, coloranti, aromi e conservanti

Qualità di prima classe: tutte le materie prime e i prodotti finiti vengono regolarmente controllati da istituti indipendenti per verificarne il rispetto delle direttive in materia di igiene e qualità , oltre alla loro funzionalità .

Buona tollerabilità : il principio di Fair&Pure ci vieta l'utilizzo di edulcoranti, coloranti o additivi nei nostri prodotti. L'unica eccezione è la cellulosa microcristallina.

Purezza microbica Made in Germany: ai sensi della normativa HACCP. Ingredienti provenienti da paesi UE e non UE.

Manganese 10mg - per 3 mesi - alto dosaggio - VEGAN - 90 capsule - oligoelemento essenziale ✔ QUALITÀ TEDESCA FAIRVITAL: dose giornaliera: 1 capsula al giorno contiene 10mg di manganese da gluconato di manganese. Alto dosaggio! Ottimo rapporto qualità -prezzo! Il manganese contribuisce al normale metabolismo energetico, al normale mantenimento delle ossa, alla normale formazione del tessuto connettivo e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

✔ BIODISPONIBILE E SENZA: glutine, lattosio, fruttosio, conservanti, soia, lieviti, pesticidi, fungicidi, fertilizzanti artificiali, coloranti, stabilizzanti e ingegneria genetica (NON OGM). Capsule VEGANE di gluconato di manganese senza ingredienti animali!

✔ 3 MESI DI FORNITURA: a lunga conservazione in contenitori ermetici sigillati a tenuta d'aria. 90 capsule di manganese - più efficiente di polvere e liquido! In un light box con un pratico coperchio dosatore!

✔ PUREZZA MICROBICA made in Germany: ai sensi della normativa HACCP

Dr. Giorgini Integratore Alimentare, Manganese Rame Olimentovis Liquido Analcoolico - 200 ml Il manganese contribuisce al mantenimento delle ossa e, insieme al rame, promuove la formazione dei tessuti connettivi e protegge le cellule dallo stress ossidativo.

Il rame coadiuva il trasporto di ferro nell’organismo, il normale funzionamento del sistema immunitario e del sistema nervoso e aiuta a mantenere la normale pigmentazione di pelle e capelli.

Inoltre, manganese e rame favoriscono entrambi il metabolismo energetico.

Conservare il prodotto fuori dal frigorifero anche dopo l'apertura

Indirizzo Produttore: Vis Medicatrix Naturae, Via Cardeto 40, Marradi (FI)

Manganese 2 mg | Energia | Antiossidante | Capitale Osseo | 2 mg di Manganese | 30 Fiale = 30 Giorni | Granions 🎯🔋 Manganese 2 mg: oligoelemento unitario puro, specificamente formulato per coprire il 100% dell'apporto raccomandato (1 fiala al giorno), che contribuisce al capitale osseo.

💎Oligoelessenziale: il manganese contribuisce al mantenimento del tessuto connettivo e della normale struttura ossea.

💧💎 Una formula semplice e pura con etichetta: solo l'essenziale, acqua e oligoelementi. Senza glutine, senza lattosio, senza coloranti né conservanti, senza zucchero.

✠Ideale per atleti, anziani e adolescenti. Facile da assumere: 1 fiala al giorno, preferibilmente fuori dai pasti. Adatto ai vegetariani.

🥇 Marchio farmaceutico Francese leader: Laboratoire des Granions, esperto in oligoterapia dal 1948. Gamma completa di integratori alimentari, di qualità francese, sviluppati dai nostri esperti.

Dr. Giorgini Integratore Alimentare, Manganese Cobal, Oligoelemento - 200 Ml Aiuta a mantenere ossa normali

Protegge le cellule dai radicali liberi

Favorisce la formazione dei globuli rossi

Riduce la stanchezza e l'affaticamento

Sostiene il sistema immunitario e nervoso