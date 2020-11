Crotone-Lazio Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 21-11-2020

Tutto quello che c’è da sapere su Crotone-Lazio, sfida che, sabato pomeriggio alle 15:00, aprirà il quadro dell’ottava giornata di campionato in Serie A.

Archiviate le sfide dell’Italia di Roberto Mancini che ha fatto tre su tre contro Estonia, Polonia e Bosnia, torna in campo nel weekend la Serie A con i tre anticipi del sabato che apriranno il quadro dell’8° giornata di campionato. In campo Crotone-Lazio alle 15:00, Spezia-Atalanta alle 18:00 e Juventus-Cagliari alle 20:45. I biancocelesti di Simone Inzaghi, dopo il pareggio di due settimane fa contro la Juventus, ritrovano Ciro Immobile, guarito dal Coronavirus, ma perdono Milinkovic-Savic risultato positivo nel ritiro della Serbia

Il tecnico piacentino, inoltre, aspetta di sapere se per la sfida contro i pitagorici, potrà contare o meno su Luis Alberto, multato dalla società nei giorni scorsi in seguito a dichiarazioni non proprio felici secondo cui Lotito non pagherebbe la squadra (ricordiamo che la polemica dello spagnolo era sorta al momento della presentazione del nuovo aereo del club costato sicuramente parecchio). Giovanni Stroppa, dal canto suo, è chiamato all’impresa se vuole salvare la sua panchina. I calabresi sono infatti ultimi in classifica con appena 2 punti conquistati in 7 partite e una vittoria serve quindi come il pane dalle parti dello Scida.

Le ultime sulle formazioni di Crotone e Lazio

Per quanto riguarda le formazioni, Stroppa dovrebbe schierare i suoi con il consueto 3-5-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Cordaz in porta. Davanti a lui, Magallan, Marrone e Golemic. A centrocampo spazio a Pedro Pereira, Zanellato, Cigarini, Vulic e Reca. In attacco il duo costituito da Messias e Simy.

Anche Inzaghi dovrebbe optare per il suo classico 3-5-2. Reina quindi in porta con, a fargli da scudo, Patric, Acerbi e Radu. Centrocampo a cinque con Lazzari, Akpa Akpro, Lucas Leiva, Luis Alberto e Marusic. Davanti la coppia formata da Immobile e Correa.

Probabili formazioni Crotone-Lazio

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pedro Pereira, Zanellato, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy.

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

Crotone-Lazio, 8° giornata Serie A, 21-11-2020.

Come vedere Crotone-Lazio in diretta TV e streaming

Crotone-Lazio, in programma alle 15:00, sarà visibile esclusivamente sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 252. Via streaming invece, il match tra calabresi e laziali, sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go e Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Crotone-Lazio

La radiocronaca di Crotone-Lazio sarà disponibile, a partire dalle 15:00, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Crotone e Lazio sono complessivamente 4 e risalgono alle stagioni 2016-2017 (la prima dei calabresi in Serie A) e 2017-2018. Il bilancio dice due vittorie dei biancocelesti, una del rossoblu e un pareggio. L’ultimo match tra le due formazioni, nonché l’ultimo giocato allo Scida, risale al 2-2 del 13 maggio 2018. Da sottolineare, il fatto che la squadra del patron Lotito non ha mai vinto in terra calabrese. Infatti, prima del pareggio di due anni fa e delle due vittorie casalinghe datate 8 gennaio 2017 (1-0) e 23 dicembre 2017 (4-0), i capitolini hanno perso per 3-1 la gara del 28 maggio 2017 che permise agli Squali di restare in Serie A ai danni dell’Empoli che invece scivolò in Serie B a causa della sconfitta per 2-1 sul campo del già retrocesso Palermo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS