Spezia-Atalanta Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 21-11-2020

Spezia-Atalanta diretta tv streaming – Ottava giornata del campionato di Serie A. Sabato 21 novembre alle ore 18:00 si affrontano Spezia ed Atalanta.

Lo Spezia riceverà in casa l’Atalanta di Gian Piero Gasperini per l’anticipo dell’ottava giornata di campionato. I bergamaschi vengono dalla vittoria di Crotone e dal pareggio acciuffato nei minuti finali contro l’Inter.

Gli uomini di Vincenzo Italiano sono reduci dal successo esterno per 3-0 contro il Benevento, una delle pretendenti per la salvezza. I liguri sono alla ricerca della loro prima vittoria casalinga visto che hanno totalizzato solamente un punto all’Alberto Picco nel 2-2 con la Fiorentina. La squadra dei Bianchi ha sempre subito un gol nei primi minuti di gioco con una difesa che è la terza peggiore del campionato insieme al Cagliari.

L’Atalanta, invece, è in cerca di punti per poter rimanere sempre più ancorata nelle zone alte della classifica. Attualmente è sesta ed è a pari punti con la Juventus. La Dea, insieme al Sassuolo, è il miglior attacco attuale del campionato con 18 gol all’attivo. Però qualche gol di troppo si fa sentire. 14 gol subiti sono sicuramente un campanello d’allarme per la retroguardia nerazzurra.

Essendo lo Spezia una neopromossa, gli unici precedenti tra le due squadre risalgono alla Serie B. Nelle ultime partite ci sono state 5 vittorie dell’Atalanta, 6 pareggi e l’unica vittoria spezzina è riconducibile solamente al 1931.

Spezia-Atalanta diretta tv streaming , dove vederla

Il match sarà trasmesso in diretta tv sabato 21 novembre ore 18 su Sky Sport e Sky Sport Serie A. Per gli abbonati c’è anche la possibilità di poter usufruire di Sky Go in modo da poter visionare la partita su smartphone o tablet. Spezia-Atalanta sarà visibile anche su Now Tv che permette la visione di diversi eventi sportivi tra cui anche i match di Serie A.

Spezia-Atalanta, le probabili formazioni

Lo Spezia dovrà fare a meno della sua punta di diamante Galabinov. Infatti è proprio il bulgaro ad aver dato manforte all’attacco con ben tre reti realizzate. L’attacco sarà composto da Agudelo, Nzola e Gyasi. Anche l’Atalanta ha qualche assenza importante. Tra tutti c’è l’indisponibilità di Malinovskyi per via della sua positività al Covid. Gosens potrebbe recuperare così come anche De Roon anche se non è certa la sua titolarità fin dal primo minuto. In mezzo dovrebbero esserci Pasalic e Freuler. Nell’attacco orobico ,invece, inamovibile la coppia Gomez–Zapata. Ecco le probabili formazioni nel dettaglio:

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Salva Ferrer, Terzi, Erlic, S. Bastoni; Maggiore, M. Ricci, Pobega; Agudelo, Nzola, Gyasi.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; D. Zapata.

