Pronostico e quote Juventus-Cagliari, 8° giornata Serie A, 21-11-2020

Pronostico e quote Juventus-Cagliari: nell’anticipo serale del sabato sera, valevole per l’8° giornata di Serie A, i bianconeri di Andrea Pirlo ospitano, all’Allianz Stadium, i rossoblu di Eusebio Di Francesco.

Messa in archivio la pausa per le nazionali che ha visto l’Italia di Roberto Mancini trionfare contro Estonia, Polonia e Bosnia, torna in campo nel weekend la Serie A con l’ottava giornata di campionato. Si comincia sabato con gli ormai consueti tre anticipi che vedranno in campo Crotone-Lazio alle 15:00, Spezia-Atalanta alle 18:00 e Juventus-Cagliari alle 20:45.

Proprio i bianconeri di Andrea Pirlo, dopo l’1-1 con la Lazio di due settimane fa proveranno ad avvicinarsi al primo posto del Milan che domenica sera sarà impegnato nel big match del San Paolo contro il Napoli di Gennaro Gattuso. La Vecchia Signora dista attualmente 4 punti dalla vetta e vincere contro i sardi di Eusebio Di Francesco potrebbe dare le giuste motivazioni per affrontare, nel modo migliore, la sfida di Champions League, in programma martedì prossimo alle 21:00, contro gli ungheresi del Ferencvaros.

Morata ha ritrovato il gol con la Spagna e anche Cristiano Ronaldo e Rabiot si sono comportati bene con le maglie di Portogallo e Francia. Bonucci si è fatto male con l’Italia, ma il ritorno in gruppo di De Ligt fa guardare con fiducia alla sfida di sabato sera. L’olandese potrebbe infatti trovare subito una maglia da titolare accanto a Demiral che dovrebbe giocare tranquillamente visti i problemi muscolari che ancora tormentano Chiellini. Contro il Cagliari sarà in campo dal primo minuto, molto probabilmente, anche Kulusevski, in gol contro la Croazia con la maglia della sua Svezia.

Pronostico e migliori quote Juventus-Cagliari

Pronostico Quote 1 1.35 GG + Over 2.5 1.90 Over 2.5 1.40

Pronostico Juventus-Cagliari: 1 quotato 1.35 e Over 2.5 quotato 1.40 su Eurobet

Juventus-Cagliari è sfida che, guardando i valori delle due due rose, non dovrebbe avere storia. L’ago del pronostico pende tutto a favore dei bianconeri che non dovrebbero avere problemi a portare a casa i 3 punti contro la pur buona squadra di Eusebio Di Francesco che naviga tranquillamente a centro classifica con 5 punti di vantaggio sulla zona calda. Tuttavia, va anche detto, che la Vecchia Signora, nelle ultime 4 partite di campionato, ha racimolato solo 6 punti sui 12 disponibili. Esclusi infatti il pareggio con la Lazio, accettabile vista la forza dell’avversario, e la vittoria per 1 a 4 contro il piccolo Spezia, il gruppo di Andrea Pirlo ha racimolato appena due punti contro Verona (1-1) e Crotone (1-1).

Due pareggi che hanno rallentato la corsa della squadra del presidente Agenlli che occupa attualmente la 5° posizione in classifica a -4 dalla vetta del Milan di Stefano Pioli. Tornando al pronostico quindi suggeriamo l’1 quotato 1.35. In alternativa, vista la recente propensione dei piemontesi a subire gol, consigliamo il GG quotato 1.68. Una buona giocata potrebbe essere anche l’Under 2.5 fissato a 2.70.

Pronostico e quote Juventus-Cagliari, 21-11-2020.

Pronostico e quote Juventus-Cagliari: le classiche

1: 1.35

X: 5.30

2: 8.50

Over 2.5: 1.40

Under 2.5: 2.70

GG: 1.68

NG: 2.05

Probabili formazioni Juventus-Cagliari

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Frabotta; Morata, Ronaldo.

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog; Sottil, Joao Pedro, Nandez; Simeone.





