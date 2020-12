Champions League, Risultati e Classifica 6° Giornata 9-12-2020

I Risultati ed i Marcatori della 6° giornata di Champions League 9 Dicembre 2020, Gruppi A-B-C-D: qualificate agli ottavi di finale, retrocesse in Europa League ed eliminate

Si chiude così la fase a gironi di Champions League con la sesta ed ultima giornata, che ha registrato gli ultimi verdetti, completando il quadro delle qualificate agli ottavi di finale, delle retrocesse ai sedicesimi di finale di Europa League e delle eliminate definitivamente dalle coppe europee.

Prima di tutto, si è completato il Girone H con la ripresa della partita tra PSG e Istanbul Basaksehir, sospesa ieri al 14′ per episodio di razzismo da parte del quarto uomo contro Demba Ba, con la vittoria schiacciante dei francesi grazie alle meravigliose prestazioni di Mbappe e Neymar, sancendo il passaggio del turno dei padroni di casa, insieme con il Lipsia, capace di far retrocedere il Manchester United in terza posizione, e l’eliminazione dei turchi.

Nel Girone D altra grande impresa dell’Atalanta, che batte l’Ajax nello scontro diretto, anche grazie all’espulsione di Gravenberch, superando il turno e costringendo gli olandesi alla retrocessione, chiudendo quindi seconda in classifica dietro al Liverpool, che pareggia sul campo del già eliminato Midtjylland con tutti i bambini in campo.

Nel Girone A l’Atletico Madrid vince lo scontro diretto per il secondo posto contro il Salisburgo, che deve accontentarsi del terzo posto, mentre il Bayern Monaco batte anche la Lokomotiv Mosca, che esce dalla competizione.

Nel Girone B, quello più in equilibrio e con tutte le squadre ancora in gioco, viene scongiurato il pericolo biscotto, visto che il Real Madrid passeggia contro il Borussia Moenchengladach, con grande protagonista Benzema, ma l’Inter non ne approfitta, pareggia in casa contro lo Shakhtar Donetsk venendo eliminata dalle coppe europee, mentre gli ucraini retrocedono.

Infine, nel Girone C le già qualificate Manchester City e Porto vincono anche l’ultima partita contro i rispettivi avversari, Olympiacos, anche a causa dell’espulsione di Semedo, e Marsiglia, ma a festeggiare sono i greci, che si qualificano per l’Europa League.

UEFA Champions League

Champions League 2020-2021, Risultati Gruppo A

Bayern Monaco-Lokomotiv Mosca 2-0: 64′ Sule, 80′ Choupo-Moting

Salisburgo-Atletico Madrid 0-2: 39′ Hermoso, 86′ Ferreira-Carrasco

Champions League 2020-2021, Classifica Gruppo A

Bayern Monaco 16, Atletico 9, Salisburgo 4, Lokomotiv Mosca 3

Champions League 2020-2021, Risultati Gruppo B

Inter-Shakhtar Donetsk 0-0

Real Madrid-Borussia Moenchengladbach 2-0: 9′, 32′ Benzema

Champions League 2020-2021, Classifica Gruppo B

Real Madrid 8, Borussia Moenchengladbach 8, Shakhtar Donetsk 8, Inter 6

Champions League 2020-2021, Risultati Gruppo C

Manchester City-Marsiglia 3-0: 48′ Torres, 78′ Aguero, 90′ Sterling

Olympiacos-Porto 0-2: 10′ rig. Otavio, 78′ Uribe

Champions League 2020-2021, Classifica Gruppo C

Manchester City 16, Porto 13, Olympiacos 3, Marsiglia 3

Champions League 2020-2021, Risultati Gruppo D

Ajax-Atalanta 0-1: 85′ Muriel

Midtjylland-Liverpool 1-1: 1′ Salah (L), 62′ rig Scholz (M)

Champions League 2020-2021, Classifica Gruppo D

Liverpool 13, Atalanta 11, Ajax 7, Midtjylland 1

Champions League 2020-2021, Risultati Gruppo H

PSG-Istanbul Basaksehir 5-1: 21′, 38′, 50′ Neymar (P), 42′ rig., 62′ Mbappe (P), 57′ Topal (B) – partita sospesa al 14′ per caso razzismo di martedì 8 dicembre e completata regolarmente mercoledì 9 dicembre

Lipsia-Manchester United 3-2: 2′ Angelino (L), 13′ Haidara (L), 69′ Kluivert (L), 80′ rig. B. Fernandes (M), 83′ Pogba (M) – giocata martedì 8 dicembre

Champions League 2020-2021, Classifica Gruppo H

PSG 12, Lipsia 12, Manchester United 9, Basaksehir 3

Qualificate agli ottavi di finale di Champions League 2020-2021:

Bayern Monaco

Atletico Madrid

Real Madrid

Borussia Moenchengladbach

Manchester City

Porto

Liverpool

Atalanta

PSG

Lipsia

Retrocesse ai sedicesimi di finale di Europa League 2020-2021:

Salisburgo

Shakhtar Donetsk

Olympiacos

Ajax

Manchester United

Eliminate:

Lokomotiv Mosca

Inter

Marsiglia

Midtjylland

Basaksehir

