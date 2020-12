Video Gol Highlights Ajax-Atalanta 0-1: sintesi 9-12-2020

Grande impresa dell’Atalanta, che vince contro l’Ajax alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam nella sesta ed ultima giornata del Girone D di Champions League.

Missione compiuta per i bergamaschi, che tornano a casa con la qualificazione agli ottavi di finale della coppa dalle grandi orecchie per il secondo anno consecutivo, costringendo gli olandesi alla retrocessione ai sedicesimi di finale di Europa League per il secondo anno consecutivo dopo la semifinale di due anni fa.

E’ una partita molto noiosa nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. Infatti, entrambe le squadre sono votate al possesso palla, ma sembrano giocare con il freno a mano, consapevoli dell’importanza della gara, che si incendia solo grazie a qualche giocata estemporanea individuale.

La prima palla gol è nei piedi degli ospiti, che sfiorano il vantaggio con De Roon, che la spara in curva dopo l’azione di Gomez e Zapata, mentre i padroni di casa rispondono con Brobbey, il cui colpo di testa è facile preda per Gollini.

Sembra svegliarsi finalmente la partita nel secondo tempo, visto che i padroni di casa provano ad alzare il baricentro lasciando molti spazi agli ospiti, che sfruttano le praterie per ripartire in contropiede aggredendo maggiormente in pressing.

Dopo una bella parata di Gollini sul tentativo di Promes, in realtà a gioco fermo, gli ospiti si rendono pericolosi più volte con Pessina, ma Onana si fa trovare pronto, mentre è Gollini ad essere miracoloso sul colpo a botta sicura di Klaassen.

Al 80′ minuto cambia la partita, visto che i padroni di casa finiscono la partita in inferiorità numerica per l’espulsione di Gravenberch per doppia ammonizione.

Gli ospiti provano a sfruttare l’uomo in più, ma Muriel di testa non trova la porta dopo un bel contropiede di Gomez, prima di sbloccare il risultato al 85′ minuto su assist perfetto di Freuler, di fatto chiudendo i giochi.

Ajax-Atalanta 0-1

Ajax (4-3-3): Onana 6; Mazraoui 6,5, Schuurs 6, Martinez 6 (45+2′ st Timber sv), Tagliafico 6 (19′ st Huntelaar 6); Labyad 6 (18′ st Ekkelenkamp 6,5), Klaassen 5,5, Gravenberch 5; Antony 6,5, Tadic 5,5, Brobbey 6 (1′ st Promes 6).

Allenatore: Ten Hag 5

Atalanta (3-4-2-1): Gollini 6; Toloi 6, Romero 6,5, Djimsiti 5,5; Hateboer 6, De Roon 6, Freuler 6,5, Gosens 6 (34′ st Palomino 6); Gomez 5,5, Pessina 6; Zapata 6 (34′ st Muriel 7).

Allenatore: Gasperini 6

Arbitro: Del Cerro Grande

Marcatori: 40′ st Muriel (A)

Ammoniti: Tagliafico (Aj), Hateboer (A), Freuler (A)

Espulsi: Granvenberch (Aj) doppia ammonizione

