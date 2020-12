Video Highlights Inter-Shakhtar Donetsk 0-0: sintesi 9-12-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Inter-Shakhtar Donetsk 0-0, 6° Giornata Gruppo B Champions League: Lautaro Martinez colpisce una traversa

Solo un pareggio senza reti tra Inter e Shakhtar Donetsk allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nella sesta ed ultima giornata del Girone B di Champions League.

Ed è un risultato fatale per i nerazzurri, che non solo non riescono a qualificarsi per gli ottavi di finale, ma nemmeno per i sedicesimi di finale di Europa League, dove andranno gli ucraini, venendo quindi eliminati anzitempo dalle coppe europee.

La sintesi di Inter-Shakhtar Donetsk 0-0, 6° Giornata Gruppo B Champions League

E’ un vero e proprio monologo dei padroni di casa in un primo tempo a senso unico, disputato su ritmi davvero molto intensi. C’è solo una squadra in campo, eppure gli ospiti riescono a resistere al lunghissimo assalto degli avversari, che ci provano in tutti i modi.

Subito i padroni di casa si divorano la possibilità di passare in vantaggio con Martinez, che colpisce la traversa con una conclusione potente e precisa, mentre poco dopo è poco cinico sotto porta e Bondar si supera salvando la porta su De Vrij, che non riesce a ribadire in rete nella respinta.

Nel finale gli ospiti avrebbero una grande occasioni in contropiede con Dodo, che in contropiede impensierisce Handanovic e ancora Martinez tira centrale di testa, rendendo facile il compito per Trubin.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che continua l’incessante assedio dei padroni di casa alla porta degli ospiti, che si chiudono dietro la linea della palla cercando di non dare spazio agli avversari.

Sale in cattedra Lukaku, che costringe Trubin ad essere concentrato e attento in un paio di occasioni, mentre Martinez è impreciso da buona posizione e la conclusione a botta sicura di Brozovic viene deviata sul più bello, ma è Handanovic a salvare i compagni risultando decisivo su Tete, con Castro che poi spara in curva.

Nel finale gli ospiti non sfruttano un contropiede di Taison, mentre i padroni di casa risultano stanchi e precipitosi, a tratti senza idee, provandoci comunque con orgoglio con Sanchez, impreciso di testa, Eriksen, sul quale Trubin è salvifico, e ancora Sanchez, sul quale incredibilmente è Lukaku a salvare gli avversari.

Video Gol Highlights di Inter-Shakhtar Donetsk 0-0, 6° Giornata Gruppo B Champions League:

https://hofoot.90minkora.com/embed/csBfDExHfRkZn?autoplay=1&htmlplayer=1

Il tabellino di Inter-Shakhtar Donetsk 0-0, 6° Giornata Gruppo B Champions League:

INTER-SHAKHTAR DONETSK 0-0

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (40′ st D’Ambrosio); Hakimi (40′ st Darmian), Barella, Brozovic, Gagliardini (30′ st Sanchez), Young (23′ st Perisic); Lukaku, Lautaro Martinez (40′ st Eriksen). A disp.: Radu, Stankovic, Ranocchia, Kolarov, Sensi. All.: Conte

Shakhtar Donetsk (3-5-2): Trubin; Bondar, Stepanenko, Vitao (36′ Khocholava); Dodò, Marlos (19′ st Alan Patrick), Kovalenko, Maycon, Matvienko; Tete (20′ st Solomon), Taison (41′ st Dentinho). A disp.: Pyatov, Shevchenko, Bolbat, Marquinhos, Sudakov, Marcos Antonio, Vyunnyk. All.: Castro

Arbitro: Vincic (Slovenia)

Marcatori:

Ammoniti: Vitao (S), Gagliardini (I), Hakimi (I), Brozovic (I), Trubin (S)

Espulsi:

Note: Ammoniti Conte e Castro per proteste

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS