Champions League, Risultati e Classifica 6° Giornata 8-12-2020

I Risultati ed i Marcatori della 6° giornata di Champions League 8 Dicembre 2020, Gruppi E-F-G-H: qualificate agli ottavi di finale, retrocesse in Europa League ed eliminate

Succede di tutto e di più nella prima serata dedicata alla sesta ed ultima giornata della fase a gironi di Champions League, che ha regalato i primi verdetti.

Infatti, nel Girone F, che ha giocato nel pomeriggio, il Borussia Dortmund vince in rimonta a San Pietroburgo contro lo Zenit già eliminato, conquistando il primo posto, anche grazie al pareggio della Lazio in casa contro il Brugge, che ha sfiorato l’impresa nel finale nonostante l’espulsione di Sobol.

Nel Girone E era già tutto deciso con il primo posto del Chelsea, che ha pareggiato contro il Krasnodar, che chiude terzo in classifica, e il secondo posto del Siviglia, che vince anche a Rennes.

Nel Girone G super vittoria della Juventus, che batte il Barcellona nello scontro diretto, con super prestazione di Cristiano Ronaldo, conquistando il primo posto in classifica, mentre la Dynamo Kiev vince lo scontro diretto per il terzo posto contro il Ferencvaros.

Infine, nel Girone H scandalo razzismo a Parigi, dove il quarto uomo chiama “Black Boy”, secondo Demba Ba addirittura “Negru”, i calciatori neri del Basaksehir in panchina per “differenziarli” dai “Boy”, i calciatori bianchi, giustificandosi con una non buona conoscenza dell’inglese, avendo come conseguenza la decisione di PSG e club turco di abbandonare il campo anzitempo per protesta, per poi rifiutare di tornare in campo senza il colpevole; mentre il Lipsia batte il Manchester United nello scontro diretto guadagnando il passaggio del turno e obbligando gli inglesi alla retrocessione in Europa League.

Champions League 2020-2021, Risultati Gruppo E

Chelsea-Krasnodar 1-1: 24′ Cabella (K), 27′ rig. Jorginho (C)

Rennes-Siviglia 1-3: 32′ Koundè (S), 47′, 83′ En Nesyri (S), 86′ rig. Rutter (R)

Champions League 2020-2021, Classifica Gruppo E

Chelsea 14, Siviglia 13, Krasnodar 5, Rennes 1

Champions League 2020-2021, Risultati Gruppo F

Lazio-Brugge 2-2: 2′ Correa (L), 15′ Vormer (B), 27′ rig. Immobile (L), 76 Vanaken (B)

Zenit San Pietroburgo-Borussia Dortmund 1-2: 16′ Driussi (Z), 68′ Piszczek (B), 78′ Witsel (B)

Champions League 2020-2021, Classifica Gruppo F

Borussia Dortmund 13, Lazio 10, Brugge 7, Zenit 1

Champions League 2020-2021, Risultati Gruppo G

Barcellona-Juventus 0-3: 13′ rig., 52′ rig. C. Ronaldo, 20′ McKennie

Dynamo Kiev-Ferencvaros 1-0: 60′ Popov

Champions League 2020-2021, Classifica Gruppo G

Juventus 15, Barcellona 15, Dynamo Kiev 4, Ferencvaros 1

Champions League 2020-2021, Risultati Gruppo H

PSG-Istanbul Basaksehir 0-0 – partita sospesa al 15′ per caso razzismo

Lipsia-Manchester United 3-2: 2′ Angelino (L), 13′ Haidara (L), 69′ Kluivert (L), 80′ rig. B. Fernandes (M), 83′ Pogba (M)

Champions League 2020-2021, Classifica Gruppo H

Lipsia 12, PSG 10*, Manchester United 9, Basaksehir 4*

*in attesa di comunicazioni ufficiali dopo l’interruzione della partita.

Qualificate agli ottavi di finale di Champions League 2020-2021:

Chelsea

Siviglia

Borussia Dortmund

Lazio

Juventus

Barcellona

Lipsia

PSG

Retrocesse ai sedicesimi di finale di Europa League 2020-2021:

Krasnodar

Brugge

Dynamo Kiev

Manchester United

Eliminate:

Rennes

Zenit

Ferencvaros

Basaksehir

