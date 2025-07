Calciomercato Juventus: accordo vicino per Jadon Sancho, cosa manca alla firma

L’operazione per l’arrivo di Jadon Sancho alla Juventus appare molto prossima alla fumata bianca, con ogni dettaglio ormai in via di definizione. Sancho è motivato a rilanciarsi in Serie A e la Juventus potrebbe chiudere l’affare già nei prossimi giorni.

Nelle ultime ore le trattative tra Juventus e Manchester United per portare Jadon Sancho in maglia bianconera hanno registrato segnali estremamente positivi. Il giornalista Nicola Schira ha definito “positive” le conversazioni tra i club ed i colloqui sarebbero già in fase avanzata verso un accordo definitivo.

Secondo le fonti italiane e inglesi, la Juventus è pronta a mettere sul piatto una cifra tra 25 e 30 milioni di euro, mentre Sancho sarebbe disposto anche ad accettare un consistente taglio d’ingaggio pur di trasferirsi a Torino .

Secondo quanto riportato da fonti italiane e internazionali, tra cui Sky Sport, Repubblica e il britannico The Sun, i colloqui tra le parti sono in stato avanzatissimo. Sancho ha già dato la sua disponibilità a trasferirsi a Torino e avrebbe accettato anche una riduzione dello stipendio pur di rilanciarsi in un nuovo campionato.

Dettagli economici e contrattuali accordo Jadon Sancho Juventus

Valore del cartellino : circa 25 mln € , cifra richiesta dal Manchester United per una cessione definitiva

: circa , cifra richiesta dal Manchester United per una cessione definitiva Ingaggio previsto : intorno ai 5 mln € netti annui + bonus , con una riduzione rispetto al suo stipendio attuale

: intorno ai , con una riduzione rispetto al suo stipendio attuale Durata del contratto: si parla di un accordo fino al 2029

La Juventus segue la strategia di investire su talenti sottovalutati, sfruttando anche la volontà di Sancho di rilanciarsi dopo il prestito al Chelsea.

L’accordo tra Juventus e Manchester United ruota attorno a una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro, bonus compresi. Il Manchester United, che acquistò Sancho dal Borussia Dortmund per oltre 85 milioni nel 2021, è ormai deciso a lasciarlo partire in via definitiva dopo il mancato riscatto da parte del Chelsea, dove il giocatore ha militato in prestito nell’ultima stagione.

La Juventus punta a chiudere l’operazione sulla base di un pagamento dilazionato, mantenendo sotto controllo il bilancio. L’ingaggio del calciatore dovrebbe attestarsi attorno ai 5 milioni netti a stagione, con un contratto fino al 30 giugno 2029.

Andamento della trattativa Jadon Sancho-Juventus

Nelle scorse settimane molte squadre hanno manifestato interesse verso Sancho, tra cui Napoli , ma ora la Juve sembra essere in netto vantaggio

, ma ora la Juve sembra essere in netto vantaggio Il giocatore ha già dato il suo consenso al trasferimento e aspetta solo l’intesa finale tra i club .

al trasferimento e aspetta solo l’intesa finale tra i club . La Juventus ha già in programma un incontro con il Manchester United per chiudere quanto prima la definizione dell’operazione.

Il ruolo di Sancho nella nuova Juventus di Tudor

L’arrivo di Sancho rappresenterebbe un colpo strategico per Igor Tudor, che aggiungerebbe un esterno di qualità alla rosa. Potrebbe inoltre influire sulle future scelte riguardo a Francisco Conceição, attualmente in bilico.

Sancho arriverebbe dopo l’innesto già ufficiale dell’attaccante Jonathan David, rafforzando ulteriormente le opzioni offensive per la stagione 2025‑26.

Con l’arrivo di Igor Tudor sulla panchina bianconera, la Juventus è alla ricerca di esterni offensivi dinamici, capaci di saltare l’uomo e creare superiorità numerica. Sancho rappresenta il profilo ideale: talento puro, ancora giovane (classe 2000), e con voglia di riscatto dopo stagioni altalenanti in Premier League.

Il suo innesto potrebbe portare anche a nuove scelte tattiche: un 4-2-3-1 o un 3-4-2-1 in cui Sancho possa agire da trequartista esterno o da ala offensiva pura, alternandosi con altri interpreti come Chiesa, Yildiz e il nuovo arrivato Jonathan David.

Una Juventus ambiziosa sul mercato

L’eventuale chiusura per Sancho conferma l’intenzione della Juventus di tornare protagonista in Italia e in Europa. Dopo una stagione di transizione, il club bianconero sta lavorando a una rosa più tecnica, veloce e giovane. Con gli arrivi già definiti di Douglas Luiz e David, e con il pressing su Koopmeiners, il mercato della Juventus è uno dei più attivi e ambiziosi della Serie A.

La fumata bianca per Jadon Sancho potrebbe arrivare già entro il weekend: mancano solo gli ultimi dettagli burocratici per chiudere un’operazione che, se confermata, rappresenterebbe un colpo di assoluto rilievo per il calcio italiano.

