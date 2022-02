Il budino proteico è un prodotto ben calibrato dal punto di vista nutrizionale che aiuta a perdere peso e restare in forma. Quali sono i migliori budini proteici?

Dai frullati proteici alla pasta proteica: il mondo degli integratori alimentari propone una serie di prodotti appositamente formulati per sostenere la massa muscolare in caso di dimagrimento e sport di forza.

I budini proteici, come gli altri prodotti proteici, forniscono un boost di proteine sufficiente ad assecondare il fabbisogno di coloro che vogliono dimagrire correttamente o desiderano aumentare la massa muscolare.

Cos’è e a cosa serve il budino proteico?

Il budino proteico non è altro che un budino caratterizzato da una dose extra di proteine; cioè è a metà strada tra un budino tradizionale e un integratore proteico.

A cosa serve il budino proteico? L’obiettivo è lo stesso di qualsiasi altro prodotto proteico: fornire una quantità di proteine extra completa sotto il profilo amminoacidico e più facile da assimilare.

Questo significa che può essere assunto come spuntino quando si segue un percorso di dimagrimento o si vuole aumentare la massa muscolare.

L’importanza delle proteine

Le proteine sono composte da aminoacidi fondamentali per una serie di funzioni vitali, tra le quali spiccano la sintesi ormonale, la formazione degli enzimi e la funzionalità di muscoli e tessuti.

Se l’organismo non riceve la giusta quantità di proteine allora si ritrova costretto a fare affidamento sulle riserve proteiche della massa muscolare, mettendo a rischio gli organi e l’equilibrio generale.

Quando mangiare il budino proteico?

Questo prodotto fornisce un boost di proteine attraverso una modalità di assunzione facile, veloce e golosissima. Quando mangiare il budino proteico?

Sportivi – I budini proteici forniscono una dose extra di proteine che può favorire la costruzione della massa muscolare in caso di sport di resistenza e sollevamento pesi.

– I forniscono una dose extra di proteine che può favorire la costruzione della massa muscolare in caso di sport di resistenza e sollevamento pesi. Persone in sovrappeso – Chi segue una dieta dimagrante può incappare in una perdita di massa muscolare che l’assunzione di budini proteici può scongiurare.

– Chi segue una dieta dimagrante può incappare in una perdita di massa muscolare che l’assunzione di può scongiurare. Dieta scorretta – Gli impegni quotidiani e la difficoltà di creare sempre pasti calibrati potrebbe sbilanciare l’equilibrio tra carboidrati e proteine a favore dei primi. I budini proteici evitano tale condizione.

Tipi di budini proteici

La proposta di budini proteici consiste in budini proteici pronti all’uso e budini proteici con proteine in polvere da preparare all’occorrenza. Qual è il budino proteico migliore? Dipende.

Da un lato i budini proteici già preparati sono pronti all’uso in qualsiasi situazione e rispondono a qualunque tasca e gusto, ma sono disponibili in quantità stabilite e spesso non sono vegan e presentano conservanti.

Dall’altro lato i budini proteici in polvere consentono di preparare il budino proteico con la ricetta ideale (es. gusto, cruelty free, senza zucchero e così via) e non hanno bisogno di conservanti, ma sono più costosi e richiedono la preparazione di un budino proteico fatto in casa ogni volta che si decide di consumarlo.

Ci sono controindicazioni?

Il consumo di budini proteici non riserva effetti collaterali particolari, specialmente perché è difficile incappare in un eccesso di proteine.

In linea generale sarebbe meglio controllare l’INCI del prodotto alla ricerca di allergeni se si soffre di sensibilità o allergie comprovate e/o di ingredienti di origine animale si segue una dieta vegana.

È indispensabile optare per un prodotto senza zucchero se si soffre di diabete per evitare un’alterazione della curva glicemica.

Più che preoccuparsi dell’effetto dei budini proteici sarebbe il caso di strizzare l’occhio alla presenza di calorie che potrebbe portare a un aumento di peso. Quante calorie ha un budino proteico? Dipende dagli ingredienti, ma potrebbe anche apportare 100-120 calorie ogni vasetto. Sì, quindi, al budino proteico light.

Come scegliere il budino proteico

Non tutti i budini proteici sono uguali e soltanto la valutazione di alcuni aspetti in base alle esigenze personali può portare verso il prodotto giusto. Ecco come fare!

Tipologia – La tipologia (budino già pronto o budino proteico Bimby ) dipende dalle abitudini: dimestichezza preparazione, tempo ed esigenze personali.

– La tipologia (budino già pronto o ) dipende dalle abitudini: dimestichezza preparazione, tempo ed esigenze personali. Gusto – La scelta del gusto è personale: budino proteico al cacao o al cioccolato , budino proteico alla vaniglia e così via. Esistono anche alla fragola, al limone, al caramello e al caffè.

– La scelta del gusto è personale: o , e così via. Esistono anche alla fragola, al limone, al caramello e al caffè. Dose proteica – La maggior parte dei prodotti disponibili contengono 20-40 g di proteine e questa dose proteica andrebbe calibrata in base al fabbisogno giornaliero consigliato.

– La maggior parte dei prodotti disponibili contengono 20-40 g di proteine e questa dose proteica andrebbe calibrata in base al fabbisogno giornaliero consigliato. Profilo nutrizionale – La valutazione andrebbe fatta non solo guardando alle proteine perché la presenza di zucchero, grassi, additivi e ingredienti extra potrebbe aumentarne la quota calorica.

– La valutazione andrebbe fatta non solo guardando alle proteine perché la presenza di zucchero, grassi, additivi e ingredienti extra potrebbe aumentarne la quota calorica. Allergeni – Le persone con sensibilità o allergie comprovate dovrebbero fare attenzione al tipo di proteine contenute e agli ingredienti aggiunti (es. budino proteico con albumi , budino proteico con proteine del latte e così via). Occhio all’INCI.

– Le persone con sensibilità o allergie comprovate dovrebbero fare attenzione al tipo di proteine contenute e agli ingredienti aggiunti (es. , e così via). Occhio all’INCI. Cruelty free – La maggior parte dei budini proteici utilizza proteine del latte, ma esistono prodotti a base di latte vegetale e quindi vegan. Anche in questo caso è bene valutare l’etichetta.

– La maggior parte dei utilizza proteine del latte, ma esistono prodotti a base di latte vegetale e quindi vegan. Anche in questo caso è bene valutare l’etichetta. Prezzo – Il prezzo dipende dalle caratteristiche e dalla marca, andando dai pochi euro di un budino proteico già pronto Lidl, Eurospin e altri supermercati fino a 20-30 euro di un budino proteico in polvere. Per fortuna l’acquisto online dà accesso a un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Migliori budini proteici su Amazon

Quali sono i migliori budini proteici? Meglio un prodotto già pronto o un budino proteico con proteine in polvere? Il migliore budino proteico è quello che per qualità e costo risponde alle esigenze individuali.

Per il resto è possibile acquistare budini proteici Lidl, Coop e altri supermercati forniti, nei negozi specializzati e negli e-commerce affidabili.

Ai budini proteici del supermercato si può preferire il catalogo Amazon: offre alcuni dei budini proteici migliori e aiuta il consumatore a scegliere attraverso informazioni, recensioni e prezzi vantaggiosi.

In base all’offerta del momento si può sceglier un budino proteico Ehrmann, un budino proteico Milbona, un budino proteico Prou e altri ancora.

Per facilitavi la ricerca dei migliori budini proteici su Amazon abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più apprezzati e acquistati.

