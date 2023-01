Aumento significativo del fatturato delle Scommesse ai Mondiali del Qatar

La Coppa del Mondo di calcio è l’evento più importante in assoluto che tutti i calciatori sognano di vincere con la propria nazionale ed è attesissimo da miliardi di persone che la seguono in tv o dal vivo.

I Mondiali di Calcio si svolgono ogni 4 anni e vedono sfidarsi nazionali provenienti da tutto il mondo.

La FIFA come organizzazione mondiale del calcio ha stabilito 6 zone che rappresentano tutti i paesi del mondo: Europa (UEFA), Sud America (CONMEBOL), Nord e Centro America e Caraibi (CONCACAF), Africa (CAF), Asia (AFC) e Oceania (OFC).

Dalle fasi di qualificazione che si svolgono nelle 6 zone arrivano le varie nazionali che si trovano a competere nella fase finale della Coppa del Mondo.

Finora le zone che hanno vinto più titoli mondiali in assoluto sono la Zona Europea e la Zona Sudamericana.

Nell’ultime edizione dei Mondiali in Qatar 2022 si è ridotto notevolmente il “gap” tra le squadre europee/sudamericane e quelle asiatiche/africane. Infatti il Marocco è giunto sino alle semifinali eliminando squadre blasonate e favorite per la vittoria finale come la Spagna agli ottavi ed il Portogallo di Cristiano Ronaldo ai quarti di finale.

La Coppa del Mondo del 2022 si è svolta in Qatar ed è stato il primo Mondiale di calcio che si è giocato alla fine dell’anno tra novembre e dicembre.

Questo perché il Qatar si trova in una zona desertica molto calda che si affaccia sul golfo Persico ed è semplicemente impossibile organizzare qualsiasi competizione sportiva tra giugno e settembre nel mezzo del deserto arabo per via delle altissime temperature.

La Coppa del Mondo è il più importante evento di calcio e attira sempre l’attenzione di miliardi di tifosi e appassionati da tutto il mondo. I tifosi che seguono la Coppa del Mondo sono di gran lunga in numero superiore a quello delle Olimpiadi.

I Record del Mondiale in Qatar 2022:

Quello che si è svolto in Qatar 2022 è stato un mondiale dei record da tutti i punti di vista.

Innanzitutto la FIFA ha messo in palio per il Mondiale in Qatar 2022 un montepremi totale di 440 milioni di dollari che comprendono ben 42 milioni di dollari per la nazionale vincente che è stata l’Argentina.

Rispetto al montepremi del Mondiale in Russia 2018 c’è stato un incremento notevole visto che 4 anni fa i campioni della Francia hanno vinto 38 milioni di dollari ed il montepremi totale era stato di 400 milioni di dollari.

Ma i mondiali di calcio sono anche un grosso affare per la Fifa, che è la Federazione internazionale organizzatrice dell’evento.

Il Mondiale in Russia di 4 anni fa aveva fruttato alla Fifa incassi totali di circa 4,5 miliardi di dollari a fronte dei 400 milioni di dollari che sono stati messi in palio come montepremi alle nazionali partecipanti.

Il Mondiale 2022 in Qatar è stato da record anche da questo punto di vista per la Fifa visto che ci sono stati introiti complessivi di circa 6,5 miliardi di dollari e rispetto a 4 anni fa è salito anche il montepremi per le nazionali che quest’anno è stato di 440 milioni di dollari.

Secondo diversi analisti internazionali, in totale l’evento dei Mondiali in Qatar ha fatto muovere qualcosa come 17 miliardi di dollari che è più o meno il valore di una manovra finanziaria.

Di fronte a queste cifre da capogiro ecco spiegato il motivo per cui organizzatori e Federazioni hanno chiuso un occhio sulle accuse di sfruttamento dei lavoratori, diritti umani e corruzione piovute negli ultimi anni sul Qatar.

Essendo la più importante competizione del mondo tifosi e appassionati da tutto il mondo amano effettuare pronostici e scommettere su ogni partita del campionato di Coppa del Mondo.

Anche le società di casino oltre che di betting offrono la possibilità di effettuare scommesse sia pre-partita che live a partita in corso sui mondiali di calcio.

I bookmakers online hanno registrato un notevole incremento sia di nuovi utenti che di volume di scommesse durante il mese che si è giocata la Coppa del Mondo in Qatar 2022 rispetto ai periodi normali quando si giocano i normali campionati di calcio.

Secondo quanto riportato dal Telegraph il volume totale di scommesse effettuate sul campionato di mondiale di calcio in Qatar conclusosi da poco ha superato quota 35 miliardi di dollari.

Paragonato al mondiale in Russia di 4 anni fa questo volume di scommesse è superiore addirittura del 65%.

Secondo una stima dell’American Gaming Association (AGA) solo negli Usa l’8% della popolazione, ossia circa 20,5 milioni di adulti, ha scommesso sulle partite del Mondiale di Calcio in Qatar 2022 per un volume di scommesse di circa 1,8 miliardi di dollari.

Alcuni personaggi famosi americani e non solo hanno piazzato scommesse milionarie: ad esempio Drake, un rapper vincitore dei Grammy Award ha scommesso circa 1 milione di dollari sulla vittoria dell’Argentina nella Finale contro la Francia al Mondiale.

La giocata di Drake avrebbe potuto moltiplicare la sua scommessa per 2,75 volte il valore della puntata sulla piattaforma Stake e gli avrebbe potuto far intascare 2,75 milioni di dollari.

La beffa per Drake è stata che l’Argentina ha battuto la Francia 7 a 5 ai calci di rigore ma Drake aveva scommesso sulla vittoria dell’Albiceleste al termine dei 90 minuti di gioco senza tenere conto di eventuali supplementari o calci di rigore.

Alla fine del primo tempo l’Argentina era in vantaggio 2 a 0 e sembrava aver chiuso la partita ma nella ripresa la Francia grazie ad una straordinaria doppietta del suo bomber Kylian Mbappé aveva portato la finale in parità allungando la partita ai supplementari.

Il resto è storia che conosciamo con i supplementari che si sono chiusi sul 3 a 3 ed i calci di rigore dove l’Argentina ha trionfato vincendo 7 a 5 e alzando la Coppa del Mondo per la seconda volta nella sua storia.

Record di Messi ai Mondiali:

Lionel Messi con la vittoria del Mondiale 2022 in Qatar si è definitivamente iscritto nell’Olimpo dei più grandi calciatori del mondo, non che prima non lo fosse, ma con la vittoria del mondiale “Il Dies” chiude un cerchio che lo porterà ad essere per sempre ricordato come uno dei più vincenti al mondo.

La Pulce ha di fatto trascinato i suoi partita dopo partita proprio come fece Diego Armando Maradona con la sua Argentina nel Mondiale del 1986.

In questa competizione Leo oltre ad essere stato eletto per la seconda volta miglior giocatore della competizione, cosa che nessun altro calciatore può vantare, ha superato Maldini sul record di minuti disputati ad un Mondiale arrivando ad accumulare 2332 minuti con la maglia dell’Argentina nella massima competizione mondiale.

Messi ha superato anche Lothar Matthause sul record di maggiori presenze ad un mondiale, l’argentino infatti sale a 26 gettoni strappati al Mondiale, una in più del tedesco. Tutti questi record si aggiungono a quello forse più significativo per Lionel Messi, ovvero, quello di esser diventato il miglior marcatore dell’albiceleste con ben 98 reti messe a segno, nessuno ha segnato più di lui con la nazionale argentina.

Per quanto riguarda i gol segnati ai mondiali Lionel Messi ha superato Pelè e sale al 4° posto con 13 reti segnate. Davanti a lui ci sono il tedesco Miroslav Klose con 16 gol, seguito dal brasiliano Ronaldo con 15 e Gerd Muller con 14.