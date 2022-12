Video Gol Highlights Argentina-Francia 3-3 (7-5 dcr): Sintesi 18-12-2022

Video Gol e Highlights Argentina-Francia 3-3 (7-5 dcr), Finale Mondiali Qatar 2022: argentini campioni ai calci di rigore dopo le reti di Messi, doppietta, e Di Maria, inutile la tripletta di Mbappe

L’Argentina batte ai calci di rigore la Francia all’Iconic Stadium di Lusail, conosciuto anche come National Stadium, nella finale dei Mondiali 2022 in Qatar.

Gli argentini vincono la competizione laureandosi campioni del mondo, portando a casa il terzo titolo iridato dopo quelli del 1978 e del 1986, sconfiggendo proprio i campioni in carica, che non riescono a confermarsi sul tetto del mondo.

Sintesi di Argentina-Francia 3-3 (7-5 dcr)

Il ct Lionel Scaloni schiera la formazione titolare con Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico a protezione di Martinez, con Di Maria, MacAllister, Fernandez e De Paul in mediana e ancora Alvarez con Messi in attacco.

Out Benzema e Lucas Hernandez per il ct Didier Deschamps, che recupera Giroud in attacco con Dembele, Griezmann e Mbappe sulla trequarti, torna Rabiot in mediana con Tchouameni e si rivede Upamecano in difesa con Varane, Kounde e Theo Hernandez davanti a capitan Lloris.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi molto intensi. Gli argentini prendono in mano il pallino del gioco facendo possesso palla e pressando con aggressività, mentre i francesi sembrano un po’ contratti e con poche idee.

Ci provano De Paul e MacAllister prima del gol del vantaggio di Messi, che sblocca il risultato al 22′ minuto trasformando il rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Dembele su Di Maria.

I francesi sembrano accusare il colpo, si abbassano troppo e vanno in balia degli argentini, che provano ad approfittare del momento spingendo sull’acceleratore e raddoppiando al 37′ minuto con Di Maria, su assist di Molina, al termine di una bellissima azione corale iniziata da Messi, Alvarez e MacAllister.

I francesi provano a reagire con le sostituzioni, addirittura facendo uscire subito Giroud con Dembele al posto di Thuram e Muani, ma non riescono a trovare spazi sulla trequarti, dove gli argentini sono assolutamente perfetti in fase difensiva e viene ammonito Fernandez.

Nel secondo tempo i francesi provano a fare gioco, ma con pochissime idee, mentre gli argentini si difendono compatti dietro la linea della palla e sono sempre molto precisi in contropiede.

Dopo una bella conclusione di De Paul, centrale e facile per Lloris, ci prova Alvarez, che trova pronto il portiere dopo il giallo a Rabiot e prima dell’entrata in campo di Acuna al posto di Di Maria e dei vari Coman e Camavinga per Griezmann e Theo Hernandez, nel mezzo la conclusione errata di Mbappe.

Ci provano Muani e Mbappe, che al 80′ minuto prova a riaprire la partita trasformando il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Otamendi proprio sul primo.

Ed è ancora Mbappe al 82′ minuto a pareggiare con un destro al volo davvero incredibile dopo la triangolazione con Muani, lanciato da Rabiot, con azione iniziata da Coman con un recupero palla su Messi.

Nel finale succede di tutto con il miracolo di Martinez su Rabiot, la mancanza di cinismo di Mbappe, la super parata di Lloris su Messi e le ammonizioni a Giroud, dalla panchina, e Acuna.

Nei tempi supplementari viene sostituito Rabiot per Fofana e c’è spazio anche per Lautaro Martinez e Paredes per Alvarez e De Paul, con il primo che si divora il gol vittoria facendosi rimontare da Upamecano.

E’ Messi a spaventare Lloris, che al 109′ minuto riesce a segnare regalandosi una bella doppietta dopo un miracolo sul portiere sulla conclusione di Lautaro Martinez.

Entrano Konate al posto dell’infortunato Varane e Pezzella al posto di MacAllister e viene ammonito Paredes e al 118′ minuto Mbappe si regala una clamorosa tripletta segnando un altro calcio di rigore, questa volta per fallo di mano di Montiel.

Nel finale Muani sfiora il gol vittoria su cross di Mbappe e Disasi prende il posto di Kounde e anche Dybala entra al posto di Tagliafico e Martinez salva il risultato su Muani, con Lautaro Martinez poco cinico di testa sul contropiede successivo.

Ai calci di rigore:

Mbappe gol

Messi gol

Coman parato da Martinez

Dybala gol

Tchouameni fuori

Paredes gol

Muani gol

Montiel gol

Highlights e Video Gol di Argentina-Francia 3-3 (7-5 dcr):

Tabellino di Argentina-Francia 3-3 (7-5 dcr)

Argentina (4-4-2): Emiliano Martinez; Molina (91′ Montiel), Romero, Otamendi, Tagliafico; Di Maria (64′ Acuña), De Paul (103′ Paredes), Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Julian Alvarez (103′ Lautaro Martinez). Ct: Scaloni.

Francia (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane (113′ Konaté), Upamecano, Theo Hernandez (71′ Camavinga); Tchouaméni, Rabiot (96′ Fofana); Griezmann (71′ Coman), Mbappé, Dembélé (41′ Kolo Muani); Giroud (41′ Thuram). Ct: Deschamps.

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Gol: 23′ rig. Messi (A), 36′ Di Maria (A), 80′ rig. e 81′ Mbappé (F), 108′ Messi (A), 118′ rig. Mbappé (F).

Assist: Mac Allister (A, 2-0), Thuram (F, 2-2).

Note – Recupero: 7+8+1+0. Ammoniti: Enzo Fernandez, Rabiot, Thuram, Giroud (non dal campo), Acuña.