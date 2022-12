Non solo campione: altri record per Messi, che continuerà a giocare con l’Argentina

E’ un mondiale da record per Lionel Messi, che dopo l’immensa soddisfazione per la Coppa del Mondo portata a casa, arricchisce la propria bacheca dei record.

Lionel Messi si è definitivamente iscritto nell’Olimpo dei più grandi calciatori del mondo, non che prima non lo fosse, ma con la vittoria del mondiale “Il Dies” chiude un cerchio che lo porterà ad essere per sempre ricordato come uno dei più vincenti al mondo. La Pulce ha di fatto trascinato i suoi partita dopo partita proprio come fece Diego Armando Maradona con la sua Argentina nel Mondiale del 1986.

In questa competizione Leo oltre ad essere stato eletto per la seconda volta miglior giocatore della competizione, cosa che nessun altro calciatore può vantare, ha superato Maldini sul record di minuti disputati ad un Mondiale arrivando ad accumulare 2332 minuti con la maglia dell’Argentina nella massima competizione mondiale. Scalzato anche Lothar Matthause sul record di maggior presenze, infatti, l’argentino sale a 26 gettoni strappati al Mondiale, una in più del tedesco. Tutti questi record si aggiungono a quello forse più significativo per Lionel Messi, ovvero, quello di esser diventato il miglior marcatore dell’albiceleste con ben 98 reti messe a segno, nessuno ha segnato più di lui con la nazionale argentina.

Quello che ha reso ancora di più felici i tifosi dell’argentina, sono state le parole del dieci azzurro che ha fine partita ha dichiarato di non sentirsi ancora pronto ad abbandonare l’abiceleste e di voler continuare ad indossare la maglia della propria nazionale, giocandoci da campione del mondo. Con la sua decisione il campione azzurro potrà continuare ancora ad aggiornare continuamente la sua striscia di record e regalare calcio al popolo argentino.