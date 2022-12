Mondiali Qatar 2022, i premi: Messi MVP, Argentina e Mbappe

Lionel Messi è stato premiato come miglior giocatore del Mondiale. A Kylian Mbappe va il premio di capocannoniere del torneo. Fernandez e Martinez premiati rispettivamente miglior giovane e miglior portiere.

L’Argentina si aggiudica il mondiale e a fine gara vengono assegnati i premi individuali: a Kyilan Mbappe va il premio come miglior marcatore del torneo, il francese con la sua tripletta in finale consolida il primo posto nel primato dei marcatori portandosi a 8 reti. La copertina serale, però, è tutta per Lionel Messi che non poteva non portarsi a casa il premio come miglior giocatore del Mondiale, che in questo Mondiale è diventato il miglior marcatore argentino della competizione e l’unico a segnare in tutte le fasi di quest’ultima, dalla fase a gironi alla finale, coronando il tutto con la vittoria della coppa.

Il premio come miglior portiere, invece, se lo aggiudica Emiliano Martinez, che dopo essersi preso la scena nella sfida ai rigori contro l’Olanda e dopo aver mantenuto la porta imbattuta conto la Croazia, salva letteralmente l’Argentina da una tremenda debacle al 120° su una conclusione a rete di Kolo Muani, che gli vale la nomina come miglior portiere di Qatar 2022.

A Enzo Fernandez va il premio di miglior giovane della competizione. Il classe 2001 del Benfica ha messo in risalto delle esaltanti prestazioni che hanno portato il proprio Ct a considerarlo un titolare inamovibile dell’albiceleste e anche nella finale è stato completamente dominante nella fase di interdizione e di costruzione dal basso, dimostrando di avere anche una grande personalità.