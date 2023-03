L’esercizio fisico intenso ci spinge oltre i nostri limiti e ci regala performance inaspettate, ma potrebbe aumentare lo stress ossidativo. Per fortuna gli integratori di NAC o N-Acetilcisteina corrono in nostro aiuto. Scopriamo a cosa serve l’Acetilcisteina e tutto quello che c’è da sapere!

La correlazione tra sport e stress ossidativo è reale (anche se direttamente proporzionale all’intensità dell’allenamento): lo sforzo fisico aumenta il consumo di ossigeno e sollecita la produzione di composti dell’ossigeno caratterizzati da un’attività ossidante elevata con propensione  a donare atomi di ossigeno ad altri composti.

Purtroppo l’attività dei ROS (Reactive Oxygen Species) genera dei danni a livello lipidico e proteico, aumentando il rischio di insorgenza di varie malattie croniche e degenerative (come l’aterosclerosi per esempio).

Fortunatamente esistono alcuni integratori in grado di rallentare tale processo (e non solo), primi tra tutti i prodotti a base di N-Acetilcisteina (definita NAC o Acetilcisteina).

Cos’è la N-Acetilcisteina?

Molti integratori contengono una componente chiamata N-Acetilcisteina (o Acetilcisteina o NAC), cioè un Acetile dell’aminoacido L-cisteina

Gli integratori di NAC (N-Acetilcisteina)contengono una forma di rilascio di L-cisteina più stabile rispetto ai prodotti a base di L-cisteina, favorendo così l’assorbimento dell’aminoacido stesso.

Solitamente i prodotti contenenti la forma acetilata della L-cisteina vengono usati per ostacolare l’azione dei ROS e trattare le malattie respiratorie come la bronchite.

Acetilcisteina: Proprietà e benefici

L’uso di Acetilcisteina come derivato naturale della cisteina nelle formule integrative permette di raggiungere obiettivi diversi e mantenere il benessere. Ma la Acetilcisteina a cosa serve esattamente?

Danni ossidativi – Il composto contribuisce alla formazione del composto antiossidante glutatione e rallenta i danni ossidativi a livello cellulare causati dai ROS.

– Il composto contribuisce alla formazione del composto antiossidante glutatione e rallenta i danni ossidativi a livello cellulare causati dai ROS. Malattie neurodegenerative – Essendo antiapoptotico, il composto ostacola la morte delle cellule neuronali, evitando l’arrivo di malattie neurodegenerative.

– Essendo antiapoptotico, il composto ostacola la morte delle cellule neuronali, evitando l’arrivo di malattie neurodegenerative. Funzione pancreatica – L’attività antiapoptotica si rivela preziosa per la tutela della funzionalità delle cellule pancreatiche. Questo permette di influenzare anche la produzione insulinica.

– L’attività antiapoptotica si rivela preziosa per la tutela della funzionalità delle cellule pancreatiche. Questo permette di influenzare anche la produzione insulinica. Catarro bronchiale – Il composto, riducendo i legami disolfuro delle mucoproteine, sviluppa un’azione mucolitica. Non è un caso che è possibile trovare Acetilcisteina nel Fluimucil 600 mg, nel Fluimucil compresse effervescenti e altri prodotti mucolitici.

– Il composto, riducendo i legami disolfuro delle mucoproteine, sviluppa un’azione mucolitica. Non è un caso che è possibile trovare nel 600 mg, nel Fluimucil compresse effervescenti e altri prodotti mucolitici. Infiammazioni – L’ Acetilcisteina è anche un antinfiammatorio perché riesce a variare la risposta corporea all’infiammazione, cioè spingendolo a elaborare la giusta reazione antinfiammatoria.

– L’ è anche un perché riesce a variare la risposta corporea all’infiammazione, cioè spingendolo a elaborare la giusta reazione antinfiammatoria. Funzionalità del miocardio – Alcuni studi (ancora sperimentali) hanno sottolineato la capacità del composto di influenzare positivamente la contrazione del miocardio.

– Alcuni studi (ancora sperimentali) hanno sottolineato la capacità del composto di influenzare positivamente la contrazione del miocardio. Capelli – L’azione antiossidante dell’Acetilcisteina è un toccasana per i capelli in quanto ne migliora la salute e ne impedisce i danni strutturali dovuti all’azione ossidativa.

N-Acetilcisteina integratore

Il composto può diventare un aiuto prezioso in varie situazioni per tutti coloro che non possono o non vogliono assumere farmaci.

Gli integratori NAC contengono N-Acetilcisteina e possono essere utilizzati per rallentare lo stress ossidativo, migliorare l’attività pancreatica e trattare il catarro bronchiale.

Per quanto riguarda dosaggi, modalità d’uso e quando è meglio prendere l’Acetilcisteina integratore, invece, bisogna considerare le indicazioni del produttore e l’obiettivo da raggiungere.

Solitamente i produttori e gli esperti consigliano circa 600 mg di NAC al giorno da suddividere in più somministrazioni (fino a 3 volte).

Quanti giorni prendere Acetilcisteina? Anche la durata cambia da caso a caso in base alla condizione di partenza e al problema da risolvere. In questi casi è meglio chiedere il parere medico.

Per il resto, considerando il rischio raro di formazione di calcoli renali, sarebbe meglio assumere la dose di Acetilcisteina da 600 mg con acqua abbondante.

Acetilcisteina: Controindicazioni

L’assunzione di questo tipo di integratori è sicura e ben tollerata e non riserva effetti collaterali particolari, anche se potrebbe provocare reazioni come senso di nausea, vomito, diarrea, emicrania e rush cutanei.

È il caso di chiedere il parere medico se si soffre di problemi gastroenterici, se aspetta un bambino oppure si sta allattando.

Semaforo rosso per tutti coloro che soffrono di cistinuria (formazione di calcoli composti da cistina nei reni, nella vescica e negli ureteri) e di ipersensibilità al principio attivo.

Come scegliere un integratore NAC

Non tutti gli integratori sono uguali e valutare alcuni aspetti può aiutare a trovare il prodotto giusto. Ecco qualche consiglio:

Tipologia – In commercio si trovano prodotti in capsule e in polvere, ma occorre considerare i pro e i contro di ogni tipologia: le capsule sono pre-dosate e facili da assumere e trasportare in qualsiasi situazione ma potrebbero essere difficili da inghiottire per qualcuno mentre la polvere è facile da assumere ma potrebbe essere più complicata da dosare e trasportare fuori casa.

– In commercio si trovano prodotti in capsule e in polvere, ma occorre considerare i pro e i contro di ogni tipologia: le capsule sono pre-dosate e facili da assumere e trasportare in qualsiasi situazione ma potrebbero essere difficili da inghiottire per qualcuno mentre la polvere è facile da assumere ma potrebbe essere più complicata da dosare e trasportare fuori casa. Composizione – La maggior parte degli integratori NAC contengono solo Acetilcisteina , ma si possono trovare anche prodotti a base di N-Acetilcisteina e altri ingredienti in grado di potenziare e ampliare l’azione del composto. Qualche esempio? Il cardo mariano, la metionina, lo zinco. La scelta dipende dalle necessità personali.

– La maggior parte degli contengono solo , ma si possono trovare anche prodotti a base di e altri ingredienti in grado di potenziare e ampliare l’azione del composto. Qualche esempio? Il cardo mariano, la metionina, lo zinco. La scelta dipende dalle necessità personali. Cruelty free – Questi integratori sono adatti anche per chi segue un’alimentazione vegana, ma alcuni prodotti potrebbero contenere ingredienti o componenti di origine animale. In questo caso basta leggere attentamente l’INCI.

– Questi integratori sono adatti anche per chi segue un’alimentazione vegana, ma alcuni prodotti potrebbero contenere ingredienti o componenti di origine animale. In questo caso basta leggere attentamente l’INCI. Allergeni – La produzione di questi integratori in stabilimenti deputati alla produzione di altri prodotti potrebbe causare la contaminazione dei prodotti con allergeni comuni (es. glutine e lattosio). Leggere l’INCI è necessario in caso di allergie e sensibilità accertate.

– La produzione di questi integratori in stabilimenti deputati alla produzione di altri prodotti potrebbe causare la contaminazione dei prodotti con allergeni comuni (es. glutine e lattosio). Leggere l’INCI è necessario in caso di allergie e sensibilità accertate. Prezzo -Il prezzo varia da prodotto a prodotto in base alle caratteristiche e alla marca, ma può risultare più conveniente negli e-shop.

Migliori integratori di Acetilcisteina su Amazon

Qual è il miglior integratore NAC o Acetilcisteina? La risposta dipende dalle esigenze personali, ma i suddetti suggerimenti possono aiutare a selezionare quello giusto.

Ad ogni modo è possibile acquistare questo genere di integratori in farmacia, nei negozi specializzati oppure online.

Amazon offre alcuni delle formule migliori e sostiene una scelta consapevole fornendo informazioni dettagliate, recensioni vere e offerte vantaggiose.

Per aiutarvi nella ricerca del miglior integratore NAC o Acetilcisteina su Amazon abbiamo selezionato alcune delle scelte dei consumatori.

NAC N-acetil-cisteina 600mg 120 capsule - Prodotto nel Regno Unito | Standard GMP di Prowise Healthcare | Adatto a vegetariani e vegani 👉 Perché Prowise NAC 600 mg è meglio di altre marche - L'integratore Prowise N-Acetyl-Cysteine ​​è un aminoacido che offre 600mg per capsula.

👉 Benefici - Prowise NAC ha anche un'alta biodisponibilità e prodotto nel Regno Unito, adatto a vegetariani e vegani.

👉 INGREDIENTI DI ALTA POTENZA E QUALITÀ PREMIUM - Puro al 100% - Utilizziamo tutti gli ingredienti naturali. Privo di ✘ lattosio, ✘sal, ✘maize, ✘ frumento / glutine, ✘ lievito, ✘dairy, ✘ conservanti e colori artificiali e organismi geneticamente modificati (✘ OGM).

👉 Cassetta delle lettere e imballaggio adatto ai viaggi - In Prowise pensiamo che sia innovativo e ci piace sempre concentrarci su come possiamo rendere la vita dei nostri clienti facile specialmente quando non sono a casa o in viaggio. Dopo un'intensa attività di ricerca, abbiamo creato un packaging per bottiglie piatte che era ancora un'idea abbastanza nuova al momento del lancio e ora ci sono molte altre aziende che seguono lo stesso packaging.

👉 Garanzia di rimborso - Siamo così sicuri del nostro prodotto che dopo aver finito l'intero pacchetto di prodotti se i clienti non vedono alcun risultato, senza fare domande, rimborseremo immediatamente.

Offerta NAC N-Acetil-Cisteina 600mg - 150 Capsule Vegan - Fornitura di 5 mesi di NAC Supplemento - Elevata Biodisponibilità - Senza Additivi Sintetici & Raccoglitori - Prodotte da Nutravita ✔ PERCHE NUTRAVITA'S NAC N ACETILCISTEINA 600 MG? - Il nostro N-acetil cisteina NAC supplemento fornisce 150 capsule vegan a bottiglia per una fornitura di cinque mesi, che è più rispetto ai nostri concorrenti. Il supplemento di alta potenza contiene 600 mg di NAC per porzione giornaliera di 1 capsula. Il nostro NAC è anche altamente biodisponibile che può essere utilizzato dal corpo in modo più efficiente.

✔ COME PRENDERE LA NOSTRA NAC? - N-acetil-cisteina è una forma stabile di aminoacido, L-cisteina. La Cisteina si trova comunemente in alimenti ad alto contenuto proteico, come pollo, uova e legumi. Le capsule NAC sono state progettate per essere facili da ingerire, e possono essere assunte con acqua, un pasto, frullato sano o frullato.

✔ QUALITÀ PREMIUM, NESSUN ADDITIVO SINTETICO - Questo supplemento ad alta resistenza è vegan e vegetariano, e non contiene coloranti o aromi artificiali. Usiamo solo gli ingredienti migliori qualità nel nostro prodotto e non utilizziamo additivi sintetici, leganti o riempitivi - no maltodestrina o biossido di silicio o magnesio stearato.

✔ TRANQUILLITÀ DEL CLIENTE – Facciamo del nostro meglio per darti informazioni chiare e trasparenti. Se hai ancora domande, contatta il nostro team di assistenza clienti: saranno felici di fornirti un’assistenza personalizzata per aiutarti ad adattare al meglio questo integratore al tuo stile di vita. Ci auguriamo sempre che i nostri clienti siano soddisfatti al 100% del prodotto e del servizio ricevuto, se non doveste esserlo, non esitate a contattarci!

✔ QUAL È LA STORIA DI NUTRAVITA? - Nutravita è un marchio noto di Vitamine e Integratori che soddisfa milioni di clienti in tutto il mondo dal 2014. I nostri prodotti di alta qualità sono fabbricati, testati in lotti e certificati nel Regno Unito e tutelati dai più alti standard di produzione del mondo (GMP, BRC). Abbiamo un team dedicato di farmacologi, chimici e ricercatori che lavorano per ottenere ingredienti migliori e massimi benefici.

Sanuvit® - NAC in polvere | 150g per sacchetto | Fornitura per 6 mesi | N-acetil-L-cisteina | Elevata biodisponibilità e tolleranza | Vegano PREMIUM NAC: 150 g di puro NAC per busta. Da una fonte puramente vegetale, non prodotta sinteticamente. Ha un'elevata biodisponibilità e una buona tolleranza.

PRODOTTO DI QUALITÀ: Un monopreparato con N-acetil-L-cisteina ad alto dosaggio, la forma stabile dell'aminoacido solforato L-cisteina. Il NAC rigenera il glutatione intracellulare, un enzima importante per la disintossicazione e l'antiossidazione.

FUNZIONE: La NAC svolge anche un ruolo importante nel processo di disintossicazione dell'organismo, nei sistemi respiratorio e circolatorio nonché nella regolazione dei livelli di glutammato, il più importante neurotrasmettitore nel cervello.

VEGANO E SENZA GLUTINE

GARANZIA DEL PRODOTTO: Noi di Sanuvit produciamo tutti i nostri prodotti nella nostra azienda di famiglia. La polvere NAC è un prodotto di pura sostanza perché non utilizziamo additivi e distaccanti come magnesio stearato, biossido di silicio, biossido di titanio o alluminio nella produzione artigianale. Garantiamo alta qualità direttamente dal produttore.

LongLife NAC 500 mg | Precursore del glutatione | Alto dosaggio | NAC N-acetil-cisteina | Difese immunitarie adulti | 60 capsule di origine vegetale 🏆 QUALITÀ ITALIANA: LongLife è l’azienda italiana leader nella produzione di integratori alimentari di eccellente qualità , grazie al sistema di controllo HACCP. Numerose le certificazioni ottenute tra cui la Good Manifacturing Practice - FDA, la Food Safety System Certification 22000 e la Play Sure Doping Free.

🍁 SCIOGLIE IL MUCO: questo integratore è una fonte di L-cisteina, utile soprattutto nel cambio di stagione, per il benessere di naso e gola e per il sostegno delle difese immunitarie in particolare negli adulti. La NAC è nota per la sua capacità di ridurre i ponti di solfuro presenti nel muco, liberando le vie aeree con un effetto mucolitico.

🛡 DIFESE IMMUNITARIE ADULTI: la NAC LongLife sostiene il sistema immunitario e ha un forte effetto antiossidante. Essendo facilmente assorbibile dall'intestino, dove viene resa disponibile a livello cellulare, è in grado di aumentare i livelli di glutatione: importante cofattore attivo contro i processi di ossidazione a protezione dell'organismo dagli attacchi dei radicali liberi. La NAC N-acetil-cisteina può svolgere un'azione di disintossicazione nel sistema respiratorio e nervoso. (l’icona anche se non sembra è uno scudo ahhaha)

🌱 VEGANO: integratore certificato Play Sure - Doping Free e Kosher, vegano e senza glutine, privo di biossido di titanio e di additivi superflui. 60 capsule di origine vegetale, adatto per due mesi di trattamento.

♻ CONFEZIONE RICICLATA: il barattolo è prodotto con plastica R-PET, 100% riciclata e riciclabile a fine utilizzo. Progettato per preservare integrità e freschezza del prodotto. Ogni singola confezione viene protetta da una tecnologia tre volte più efficace: un sigillo per isolare dagli agenti esterni, un tappo inviolabile e una pellicola a protezione di polvere e umidità .

NATOO NAC 600mg 180 Capsule Vegetali, Integratore Alimentare di N-Acetilcisteina, derivato dell’aminoacido L-Cisteina. Precursore dell’antiossidante Glutatione. Adatto per i Vegani. NATOO NAC 600mg di origine vegetale in capsule Vegetali, adatto per i vegani. Pratica e conveniente confezione da 180 capsule che equivale a 6 mesi di fornitura con utilizzo di 1 capsula al giorni

Senza colorante E171 (Biossido di titanio) e solo gli eccipienti indispensabili

N-Acetilcisteina derivato dell’aminoacido L-Cisteina, precursore del potente antiossidante glutatione.

600mg dosaggio efficace sia per l’inverno che per tutte le stagioni.

QUALITA’ MADE IN ITALY, ogni prodotto Natoo è sottoposto a rigorosi processi produtivi e controlli di qualità , tutti i prodotti sono notificati e approvati dal Ministero della Salute.

Veetaly NAC N-Acetil-Cisteina 600mg - Made in Italy - 4 Mesi di Fornitura, 120 Compresse Vegan INTEGRATORE VIE RESPIRATORIE - La N-Acetyl-L-Cystein in pillole favorisce le vie respiratorie e favorisce il sistema immunitario, particolarmente utile in autunno e inverno

RIGENERA IL GLUTATIONE - La N-Acetilcisteina favorisce la produzione del Glutatione, il principale antiossidante endogeno altamente protettivo contro i processi di ossidazione

POTENTE ANTIOSSIDANTE - La NAC è di aiuto contro i radicali liberi ossidanti e grazie alla sua capacità chelante verso i metalli pesanti contribuisce alla loro eliminazione

AIUTO PER I CAPELLI - La NAC è il precursore della cisteina, indispensabile x la formazione della cheratina, la proteina che conferisce solidità e resistenza al capello

SICUREZZA MADE IN ITALY: PRIORITÀ ALLA SALUTE - Veetaly: integratori di qualità prodotti in laboratori certificati in Italia e notificati al Ministero della Salute Italiana con rif. 153312