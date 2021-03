Zinco integratore: a cosa serve, proprietà, benefici, carenza e come scegliere il migliore

Lo zinco è essenziale per l’organismo perché partecipa a vari processi fisiologici e sostiene le attività di molti organi. Ma quando è il caso di usare lo zinco come integratore?

La prima cosa da sapere è che si tratta di un oligominerale fondamentale per il compimento di molti processi fisiologici e l’attività di organi.

Questo significa che l’organismo risente di un eventuale riduzione dei livelli di questo oligoelemento, causando problemi come deficit del sistema immunitario e malessere generale.

Gli integratori di zinco hanno il compito di ristabilire la giusta quantità di zinco e ripristinare il benessere generale.

Zinco: Proprietà

Per capire fino in fondo l’utilità dello zinco come integratore è necessario fare un passo indietro e capire cos’è lo zinco e a cosa serve questo oligoelemento presente nelle cellule.

Da quando nel 1961 fu trovata una correlazione tra il ritardo della crescita e la carenza di zinco c’è stata una grande attenzione che ha portato alla formulazione degli integratori.

Sostanzialmente l’oligoelemento partecipa alla produzione cellulare e al controllo ormonale, ma non solo. A cosa serve lo zinco nel corpo umano? Ecco le proprietà dello zinco:

Sistema immunitario – Il fatto che partecipi alla produzione di nuovi globuli bianchi consente di sostenere le difese immunitarie dell’organismo contro virus e batteri.

– Il fatto che partecipi alla produzione di nuovi globuli bianchi consente di sostenere le difese immunitarie dell’organismo contro virus e batteri. Sistema nervoso – Questo oligoelemento migliora le connessioni tra i neuroni e potenzia l’attività del sistema nervoso.

– Questo oligoelemento migliora le connessioni tra i neuroni e potenzia l’attività del sistema nervoso. Annessi cutanei – Alcuni studi hanno sottolineato la sua capacità di favorire la guarigione delle ferite e il suo potere antiossidante.

– Alcuni studi hanno sottolineato la sua capacità di favorire la guarigione delle ferite e il suo potere antiossidante. Fegato – Può essere considerato un epatoprotettore naturale in grado di attivare il metabolismo dell’alcol.

– Può essere considerato un epatoprotettore naturale in grado di attivare il metabolismo dell’alcol. DNA e RNA – L’oligoelemento è un costituente degli enzimi coinvolti nella sintesi dei costituenti del patrimonio genetico.

– L’oligoelemento è un costituente degli enzimi coinvolti nella sintesi dei costituenti del patrimonio genetico. Sensi – Gli studi hanno comprovato la sua capacità di rafforzare la capacità visiva, migliorare la visione crepuscolare, aumentare l’appetito e stimolare il gusto e l’olfatto.

– Gli studi hanno comprovato la sua capacità di rafforzare la capacità visiva, migliorare la visione crepuscolare, aumentare l’appetito e stimolare il gusto e l’olfatto. Assorbimento vitaminico – Oltre a facilitare la digestione, promuove l’assorbimento di molte vitamine, prime tra tutte la vitamina A e le vitamine del gruppo B.

– Oltre a facilitare la digestione, promuove l’assorbimento di molte vitamine, prime tra tutte la vitamina A e le vitamine del gruppo B. Produzione ormonale – Favorisce la produzione ormonale dell’insulina che regola il metabolismo degli zuccheri, la timulina che migliora le difese immunitarie e gli ormoni sessuali maschili che favoriscono la fertilità e l’attività sessuale.

– Favorisce la produzione ormonale dell’insulina che regola il metabolismo degli zuccheri, la timulina che migliora le difese immunitarie e gli ormoni sessuali maschili che favoriscono la fertilità e l’attività sessuale. Apparato riproduttivo – Lo zinco ha proprietà sessuali perché promuove la crescita e lo sviluppo completo degli organi sessuali maschili e femminili.

– Lo ha perché promuove la crescita e lo sviluppo completo degli organi sessuali maschili e femminili. Colesterolo – Riduce la quota di colesterolo e salvaguarda la salute cardiovascolare, evitando l’insorgenza di patologie come infarto e ictus.

Zinco negli alimenti

La giusta quantità di questo oligoelemento assicura l’espletamento delle sue proprietà e mantiene l’equilibrio generale del corpo. Ma quali sono i cibi che contengono zinco?

In Natura esistono tantissimi alimenti ricchi di zinco di origine vegetale e animale in grado di assicurare il giusto livello del minerale. Ecco lo zinco dove si trova in natura!

Alimenti Quantità in mg Ostriche 90,8 Cereali 12,4 Germe di grano 12,2 Fegato bovino 12 Lievito di birra fresco 9,9 Cioccolato fondente 9,6 Cerfoglio secco 8,8 Semi di zucca 7,8 Semi di sesamo 7,7 Cardamomo 7,4 Pinoli 6,4 Timo 6,1 Anacardi 5,7 Fegato di maiale 5,7 Agnello 5,1 Semi di girasole 5 Soia 4,8 Cumino 4,8 Lenticchie 4,7 Salvia 4,7 Noci Pecan 4,5 Paprika 4,3 Curry 4 Avena 3,9 Semi di finocchio 3,7 Fagioli borlotti 3,6 Ceci 3,4 Mozzarella 2,9 Grana 2,7 Alga nori 1

Fabbisogno giornaliero

Una dieta varia ed equilibrata sembra sufficiente a mantenere i giusti livelli e a evitare le conseguenze di una situazione di carenza. Ma quanto zinco assumere?

Categoria Età Quantità di zinco Neonato da 0 a 6 mesi 2 mg Neonati da 7 a 12 mesi 3 mg Bambini da 1 a 3 anni 3 mg Bambini da 4 a 8 anni 5 mg Bambini da 9 a 13 anni 8 mg Adolescenti maschi da 14 a 17 anni 11 mg Adolescenti femmine da 14 a 17 anni 9 mg Uomini da 18 anni ai 60 anni 11 mg Donne da 18 anni ai 60 anni 8 mg Donne in gravidanza e allattamento 11 mg Uomini e donne dai 61 anni in su 10 mg

Zinco integratore

Gli integratori di zinco sono necessari a ristabilire i giusti livelli dell’oligoelemento quando il corpo non riesce a ricavarlo dagli alimenti ricchi di zinco.

Pur essendoci tantissimi alimenti con zinco, infatti, meno della metà riesce a essere assorbita adeguatamente dal corpo.

A compromettere l’assimilazione dello zinco degli alimenti è processo digestivo e l’eventuale presenza di fitati vegetali (a causa dell’acido fitico).

Non sempre sforzarsi di consumare alimenti che contengono zinco può essere sufficiente a evitare una situazione di carenza. Cosa comporta la carenza di zinco?

Il corpo manifesta la carenza con ritardi nella crescita, difficoltà nell’apprendimento e problemi di memoria nei bambini e stanchezza cronica, influenza frequente e problemi di cicatrizzazione negli adulti.

Tipi di integratori di zinco

Il mercato offre una vasta gamma di integratori sotto forma di soluzioni liquide, capsule e compresse. Tuttavia, considerando le difficoltà di assorbimento incontrate dall’organismo, si deve parlare di formulazioni miste.

In pratica, sfruttando il principio di chelazione, viene associato con altre sostanze in modo da aumentarne la biodisponibilità.

Zinco solfato – Il solfato di zinco è indicato per prevenire e trattare situazioni di carenza durante la gravidanza e l’allattamento.

– Il è indicato per prevenire e trattare situazioni di carenza durante la gravidanza e l’allattamento. Zinco ossido – L’ ossido di zinco agisce come emolliente in caso di dermatosi, eczemi ed escoriazioni della pelle.

– L’ agisce come emolliente in caso di dermatosi, eczemi ed escoriazioni della pelle. Zinco gluconato – L’oligoelemento viene associato a un acido proveniente dal glucosio per migliorare la sua l’assimilazione. Questo zinco è un toccasana per capelli , infezioni croniche, ferite che non guariscono e problemi di concentrazione.

– L’oligoelemento viene associato a un acido proveniente dal glucosio per migliorare la sua l’assimilazione. Questo è un toccasana per , infezioni croniche, ferite che non guariscono e problemi di concentrazione. Zinco orotato – Le due molecole di acido orotico riescono a gestire l’attività batterica del tratto intestinale e a migliorarne l’assorbimento.

– Le due molecole di acido orotico riescono a gestire l’attività batterica del tratto intestinale e a migliorarne l’assorbimento. Zinco picolinato – L’acido organico picolinato riesce ad attraversare la membrana cellulare e si rivela prezioso per migliorare l’assorbimento dell’oligoelemento.

– L’acido organico picolinato riesce ad attraversare la membrana cellulare e si rivela prezioso per migliorare l’assorbimento dell’oligoelemento. Zinco bisglicinato – L’oligoelemento viene associato a due amminoacidi di glicina per dare vita a un composto efficace.

– L’oligoelemento viene associato a due amminoacidi di glicina per dare vita a un composto efficace. Citrato di zinco – In questo composto il sale dell’acido citrico migliora la capacità di assorbimento dell’oligoelemento.

Zinco e altre sostanze

È possibile trovare tantissimi integratori che combinano l’oligoelemento e altre sostanze in modo da aumentare la sua biodisponibilità e agire su più fronti.

Zinco e magnesio – Gli integratori ZMA ( zinco , magnesio e vitamina B6) promettono di aumentare la produzione di testosterone e ormone IGF-1 con proprietà anaboliche.

– Gli integratori ZMA ( , magnesio e vitamina B6) promettono di aumentare la produzione di testosterone e ormone IGF-1 con proprietà anaboliche. Zinco e selenio – La combinazione con il selenio protegge le prostata e il DNA e sviluppa un’azione antiossidante.

– La combinazione con il selenio protegge le prostata e il DNA e sviluppa un’azione antiossidante. Zinco e vitamina B6 – Vitamine e zinco : il mix promette di tenere sotto controllo la produzione di serotonina e migliorare l’umore.

– : il mix promette di tenere sotto controllo la produzione di serotonina e migliorare l’umore. Zinco e arginina – L’accostamento con l’arginina ha il potere di aumentare la produzione di testosterone.

– L’accostamento con l’arginina ha il potere di aumentare la produzione di testosterone. Zinco e vitamina C – Lo zinco e la vitamina C costruiscono un’azione antivirale perfetta in caso di raffreddore e influenza.

Questi integratori sono destinati a persone che fanno tanto sport, a chi segue una dieta vegana e vegetariana, a coloro che soffrono di malattie autoimmuni, a neonati, bambini e anziani, a donne incinte o in fase di allattamento e a persone che assumano diuretici, tiazidici e ACE inibitori.

Zinco: Effetti collaterali

L’assunzione di zinco come integratore è ben tollerata dall’organismo e non presenta particolari controindicazioni.

In caso di sovra dosaggio, però, si potrebbe soffrire di senso di nausea, vomito, episodi diarroici, crampi muscolari e apatia.

L’assunzione per periodi prolungati potrebbe provocare problemi di assorbimento di calcio e ferro, bruciori di stomaco, infezioni al sistema urinario e problemi cardiaci.

Come scegliere un integratore di zinco

La proposta di è talmente varia da creare qualche piccolo dubbio in fase di acquisto, specie in assenza di punti di riferimento.

Allergeni – Le persone con sensibilità o intolleranze particolari dovrebbero leggere attentamente la formulazione per evitare reazioni allergiche.

– Le persone con sensibilità o intolleranze particolari dovrebbero leggere attentamente la formulazione per evitare reazioni allergiche. Obiettivo – I vari tipi di integratori di zinco hanno benefici diversi e per questo andrebbero selezionati anche in base all’effetto desiderato.

– I vari tipi di integratori di hanno diversi e per questo andrebbero selezionati anche in base all’effetto desiderato. Forma di somministrazione – La forma di somministrazione va scelta in base alle abitudini e alla comodità di assunzione: compresse, tavolette e capsule.

– La forma di somministrazione va scelta in base alle abitudini e alla comodità di assunzione: compresse, tavolette e capsule. Prezzo – Il prezzo di un integratore di zinco varia in base alla formulazione, alla forma di somministrazione e alla marca. È possibile risparmiare valutando l’acquisto online.

Migliori integratori di zinco su Amazon

Qual è il miglior integratore di zinco? Sicuramente un prodotto munito di tutte le garanzie richieste dall’Unione Europea.

È possibile acquistare un integratore in farmacia, parafarmacia oppure online su e-commerce affidabili come Amazon.

Il catalogo Amazon offre una vasta gamma di integratori di zinco corredati di schede informative e recensioni dei consumatori. Inoltre godono di prezzi di vendita interessanti.

Per aiutarvi a scegliere il miglior integratore di zinco su Amazon abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più apprezzati.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

