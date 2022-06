Piante, spezie e super food diventano protagonisti di integratori alimentari nati per aiutare a gestire alcune situazioni o problematiche. Scopriamo il cardo mariano integratore.

Il mondo degli integratori ha focalizzato l’attenzione su piante, spezie e super food per riuscire a proporre soluzioni naturali a disturbi e problemi. È il caso del cardo mariano.

A cosa fa bene il cardo mariano? Questo dono della Natura è stato usato come aiuto disintossicante sin dalle popolazioni antiche, ma si è dimostrato capace di sostenere la salute e il benessere dell’organismo sotto diversi aspetti.

Gli integratori di cardo mariano rappresentano una valida alternativa al consumo di tè, tisane e infuse a base di preparati erboristici.

Cos’è il cardo mariano?

Il cardo mariano (nome botanico Silybum marianun) è una pianta appartenente alle Asteraceae che cresce spontaneamente nelle aree centro-meridionali dell’Italia e le isole.

A un occhio inesperto la pianta di cardo mariano sembra un’erbaccia con foglie larghe e dentellate e fiori di colore purpureo, ma in realtà si tratta di un valido aiuto depurativo, decongestionante e tonificante.

Cardo mariano: Proprietà e benefici

La silimarina è il principio attivo centrale, ma le proprietà della pianta dipendono dal mix di sostanze contenute nei semi e nei fiori, tra i quali ci sono le amine, i flavonoidi, i tannini, i flavolignani, gli steroli, le vitamine, le sostanze amare e gli oli vegetali. Il cardo mariano a cosa serve?

Fegato – Cardo mariano e fegato : i flavolignani depurano e proteggono il fegato, rendendo la pianta un toccasana per la funzionalità epatica. La silibinina ostacola la produzione delle sostanze responsabili di flogosi, la silandrina inibisce i trigliceridi e la silimonina attua un’azione depurativa.

– : i flavolignani depurano e proteggono il fegato, rendendo la pianta un toccasana per la funzionalità epatica. La silibinina ostacola la produzione delle sostanze responsabili di flogosi, la silandrina inibisce i trigliceridi e la silimonina attua un’azione depurativa. Sistema digestivo – La presenza di sostanze amare è un toccasana per il sistema digestivo perché favoriscono la secrezione di succhi gastrici e agevolano il processo digestivo.

– La presenza di sostanze amare è un toccasana per il sistema digestivo perché favoriscono la secrezione di succhi gastrici e agevolano il processo digestivo. Ritenzione idrica – Il contenuto di taxifolina è sufficiente per spingere il corpo a liberarsi dei liquidi in eccesso causa di ritenzione idrica, cellulite e gonfiore addominale.

– Il contenuto di taxifolina è sufficiente per spingere il corpo a liberarsi dei liquidi in eccesso causa di ritenzione idrica, cellulite e gonfiore addominale. Invecchiamento cellulare – Le sostanze antiossidanti contrastano i radicali liberi e rallentano l’invecchiamento cellulare dei tessuti.

– Le sostanze antiossidanti contrastano i radicali liberi e rallentano l’invecchiamento cellulare dei tessuti. Ipotensione – La quantità di tiramina è sufficiente per stimolare l’azione delle catecolammine e quindi tenere sotto controllo la pressione sanguigna.

– La quantità di tiramina è sufficiente per stimolare l’azione delle catecolammine e quindi tenere sotto controllo la pressione sanguigna. Problemi capelli – Le proprietà antiossidanti del cardo mariano si rivelano preziose per i capelli secchi, spenti e sfibrati.

– Le proprietà antiossidanti del si rivelano preziose per i secchi, spenti e sfibrati. Sovrappeso – Si può usare il cardo mariano per dimagrire? Gli studi hanno sottolineato la capacità di stimolare la funzionalità tiroidea e il metabolismo, ma in realtà aiuta a sgonfiarsi.

Cardo mariano integratore

Gli integratori di Silybum marianun possono aiutare a gestire diversi disturbi e problemi lievi, permettendo il recupero della salute e del benessere generale.

Non solo semi e radici di cardo mariano per ricette e preparazioni alimentari: esistono tantissimi tipi di integratori sotto forma di capsule, compresse e tintura madre.

Capsule e compresse – Le capsule e le compresse contengono concentrazioni elevate di silimarina e altri principi attivi e sono insapore, ma potrebbero essere difficili da assumere per qualcuno.

– Le capsule e le compresse contengono concentrazioni elevate di silimarina e altri principi attivi e sono insapore, ma potrebbero essere difficili da assumere per qualcuno. Tintura madre – La tintura madre di cardo mariano deve essere diluita in acqua e quindi è più facile da assumere, ma prevede una gestione perfetta del dosaggio.

– La madre di deve essere diluita in acqua e quindi è più facile da assumere, ma prevede una gestione perfetta del dosaggio. Semi – I semi di cardo mariano possono essere consumati all’interno di insalate miste e altre preparazioni ma, pur regalando molti benefici, rilasciano un sapore troppo amaro.

Per completezza, diciamo anche che è possibile trovare preparati di cardo mariano da usare per preparare una tisana o un infuso da consumare in caso di gonfiore e flatulenza (tuttavia non sono efficaci come gli integratori).

Cardo mariano: quando assumerlo e dosaggio

Quando si prende il cardo mariano? Non esiste un dosaggio standard e una modalità d’uso unica, soprattutto considerando la varietà di prodotti proposti dal mercato.

Ogni integratore di cardo mariano presenta dosaggi e linee guida diverse, ma in linea di massima deve essere assunto due o più volte al giorno (mattina e sera) per un totale di 200-400 g circa.

Cardo mariano: Controindicazioni

L’uso di integratori a base di cardo mariano non riserva controindicazioni o effetti collaterali particolari, salvo in caso di dosaggi eccessivi.

In caso di sovradosaggio è possibile incappare in mal di stomaco, senso di nausea, flatulenza, diarrea e mal di testa.

Quando non prendere il cardo mariano? Sarebbe meglio chiedere il parere medico prima dell’assunzione di cardo mariano in caso di ipertensione, ulcere, gastriti, allergie e terapie anticoagulanti.

Come trovare l’integratore di cardo mariano migliore

Non tutti gli integratori sono uguali e valutare alcuni aspetti può aiutare a trovare il prodotto giusto. Ecco come fare:

Forma di commercializzazione – Gli integratori di cardo mariano si trovano sotto forma di compresse , capsule e tintura madre, ma la scelta andrebbe fatta in base alle esigenze personali.

– Gli integratori di si trovano sotto forma di , capsule e tintura madre, ma la scelta andrebbe fatta in base alle esigenze personali. Parti usate – In fase di scelta è necessario valutare soltanto prodotti a base di semi di cardo mariano , visto che le foglie non hanno alcun effetto benefico.

– In fase di scelta è necessario valutare soltanto prodotti a base di , visto che le foglie non hanno alcun effetto benefico. Composizione – In commercio esistono prodotti a base di solo Silybum marianun e integratori a base di cardo mariano e altri componenti in grado di ottimizzare e completare l’azione della pianta. Un esempio? L’estratto di carciofo.

– In commercio esistono prodotti a base di solo Silybum marianun e integratori a base di e altri componenti in grado di ottimizzare e completare l’azione della pianta. Un esempio? L’estratto di carciofo. Prezzo – Il prezzo di un integratore cambia da prodotto a prodotto in base alle caratteristiche e alla marca, ma può essere ammortizzando scegliendo l’acquisto online.

Migliori integratori di cardo mariano su Amazon

Qual è il miglior integratore di cardo mariano? Semplicemente il prodotto che per caratteristiche e budget risponde meglio alle esigenze personali.

Per il resto è possibile acquistare un integratore di Silybum marianun in farmacia, in erboristeria oppure online presso e-commerce affidabili.

Non solo cardo mariano Aboca. Il catalogo Amazon offre alcuni dei migliori integratori e aiuta a scegliere il prodotto attraverso informazioni dettagliate, recensioni vere e offerte vantaggiose.

Per facilitarvi la ricerca del miglior integratore di cardo mariano su Amazon abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più apprezzati e acquistati dagli altri consumatori.

