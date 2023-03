Le performance sportive dipendono dall’allenamento, dalla costanza e dalla concentrazione, ma richiedono un equilibrio psicofisico di base. Scopriamo come conquistarlo con la metionina integratore.

È innegabile che le performance siano strettamente legate al tipo di allenamento, alla costanza e al restare concentrati, sia quando si tratta di  restare in forma o che quando si parla di gareggiare a livello agonistico.

Tuttavia non ci si può aspettare di migliorare e/o superare i propri limiti se non c’è un equilibrio psicofisico di base. Pensiamo per esempio all’intossicazione da metalli pesanti.

Alcuni comportamenti e certe scelte alimentari possono aiutare a mantenere l’equilibrio generale, ma a volte sono insufficienti. In questi casi è bene supportarsi con formule integrative ad hoc.

Oggi parleremo della metionina integratore, un prodotto appositamente pensato per fornire la giusta quantità di questo aminoacido essenziale.

Cos’è la metionina?

La metionina è un aminoacido essenziale che contribuisce alla formazione di varie molecole proteiche, al metabolismo e al meccanismo di disintossicazione dai metalli pesanti, tra le altre attività .

La formula sigla con il quale viene indicato l’aminoacido è Met mentre la formula chimica è HO2CCH(NH2)CH2CH2SCH3. Inoltre è l’unica a contenere zolfo nella sua formulazione.

“Aminoacido essenziale”: questo attributo definisce l’impossibilità del corpo di sintetizzare l’aminoacido in autonomia e quindi l’importanza di assumerlo mediante l’alimentazione o l’assunzione di prodotti ad hoc.

È bene sapere che esistono due tipi di metionina: la L-metionina presente in natura e usata dalle cellule per produrre proteine e la D-metionina con capacità antiossidanti eccezionali.

Metionina: Proprietà e a cosa serve

Questo aminoacido essenziale è coinvolto in molti meccanismi e processi dell’organismo. Scopriamo a cosa serve la metionina esattamente:

Sintesi proteica – L’aminoacido occupa l’estremità iniziale di tutte le proteine di classificazione eucariota e archaeobacteria e permette la produzione delle proteine: la metionina corrisponde al codone AUG e viene codificata da esso per produrre le catene proteiche.

– L’aminoacido occupa l’estremità iniziale di tutte le proteine di classificazione eucariota e archaeobacteria e permette la produzione delle proteine: la corrisponde al e viene codificata da esso per produrre le catene proteiche. Metabolizzazione lipidica – Le proprietà lipotropiche di cui è dotato agevola la metabolizzazione dei lipidi da parte del fegato. In questo modo evita anche l’accumulo di grasso a livello epatico.

– Le proprietà lipotropiche di cui è dotato agevola la metabolizzazione dei lipidi da parte del fegato. In questo modo evita anche l’accumulo di grasso a livello epatico. Rinforzo cute – L’aminoacido partecipa alla sintesi di vari aminoacidi e proteine (es. carnitina, taurina, creatina e altri ancora) e del collagene, diventando un toccasana per migliorare il tono della pelle.

– L’aminoacido partecipa alla sintesi di vari aminoacidi e proteine (es. carnitina, taurina, creatina e altri ancora) e del collagene, diventando un toccasana per migliorare il tono della pelle. Capelli – Questo aminoacido è fondamentale per la produzione delle proteine che compongono la struttura dei capelli e anche delle unghie. In pratica la metionina rinforza i capelli . Quali sono gli altri aminoacidi per i capelli ? La cisteina, la taurina e l’arginina.

– Questo aminoacido è fondamentale per la produzione delle proteine che compongono la struttura dei capelli e anche delle unghie. In pratica la rinforza i . altri ? La cisteina, la taurina e l’arginina. Assorbimento nutrienti – Grazie alla presenza di zolfo nella composizione è capace di favorire l’assorbimento di alcuni nutrienti, tra i quali spiccano lo zinco e il selenio.

– Grazie alla presenza di zolfo nella composizione è capace di favorire l’assorbimento di alcuni nutrienti, tra i quali spiccano lo zinco e il selenio. Comportamento batteri – Il derivato della metionina ( S-adenosil Metionina o SAM) è responsabile della chemiotassi batterica, cioè influenza i movimenti dei batteri nel loro ambiente.

– Il derivato della metionina ( o SAM) è responsabile della chemiotassi batterica, cioè influenza i movimenti dei batteri nel loro ambiente. Formazione cartilagine – Questo aminoacido contribuisce alla formazione della cartilagine nei primi anni di vita mentre aiuta a preservarla in età adulta o in presenza di artrosi.

– Questo aminoacido contribuisce alla formazione della cartilagine nei primi anni di vita mentre aiuta a preservarla in età adulta o in presenza di artrosi. Lotta al colesterolo – La sua capacità di aumentare la produzione di lecitina a livello epatico promuove la riduzione dei livelli di colesterolo.

– La sua capacità di aumentare la produzione di lecitina a livello epatico promuove la riduzione dei livelli di colesterolo. Azione detox – La presenza di zolfo permette di utilizzare l’aminoacido anche per favorire l’eliminazione dei metalli pesanti dal corpo.

– La presenza di zolfo permette di utilizzare l’aminoacido anche per favorire l’eliminazione dei metalli pesanti dal corpo. Mantenere peso forma – La metionina fa dimagrire? Non in senso stretto. Sì, la L-metionina ha proprietà lipotropiche e stimola la produzione dell’ormone brucia grassi somatropina, ma non sviluppa effetti miracolosi.

Metionina negli alimenti

La metionina è contenuta in molti alimenti di origine animale e vegetale, tra i quali ricordiamo l’albume, la carne bovina, il pesce, il latte vaccino, i formaggi, i semi di sesamo, le lenticchie, i fagioli, la quinoa, le pesche e le noci.

Purtroppo alcune scelte alimentari, escludendo alcuni cibi ricci di metionina, non riescono a sopperire al corretto fabbisogno di metionina. Inoltre serve la cistina per sviluppare i suddetti effetti.

Metionina integratore

Come già accennato, alcune scelte alimentari e alcuni comportamenti possono ridurre l’apporto di metionina e realizzare una situazione di carenza.

Per esempio, seguire un’alimentazione vegana o consumare poche porzioni di frutta e verdure abbassano parecchio la quota dell’aminoacido assunta.

Il corpo reagisce alla carenza dell’aminoacido metionina allungando la vita di alcuni microrganismi (come i batteri), manifestando problemi a pelle e capelli (es. lassità della pelle o canizie) e soffrendo di un’infiammazione del fegato (steatoepatite non alcolica).

Se l’alimentazione non è sufficiente a evitare tali problemi allora si può ricorrere alla metionina integratore per colmare la carenza e per recuperare il benessere generale.

L’integrazione favorisce la tonicità della pelle, il benessere di capelli e unghie, la depurazione del fegato in caso di terapie farmacologiche oppure ormonali.

Questo tipo di integratore viene venduto sotto forma di polvere o capsule da assumere secondo le modalità e i dosaggi indicati dal produttore o dall’esperto.  Qual è la dose consigliata? Secondo la Food and Nutrition Board, la metionina (insieme alla cisteina) dovrebbe essere di 19 mg ogni Kg di peso corporeo per gli adulti.

A cambiare è la composizione in quanto si possono trovare prodotti contenente solo l’aminoacido e integratori contenenti anche altri ingredienti in grado di completare e ampliare l’azione dell’aminoacido essenziale. Qualche esempio? L’acido folico, la piridossina e la cobalamina per stimolare la sintesi fisiologica di cartilagine articolare o la cisteina per favorire la sintesi proteica.

Metionina: Effetti Collaterali

L’assunzione di metionina come integratore è sicura e non riserva effetti collaterali particolari, specie se si seguono le indicazioni del produttore o dello specialista.

In caso di sovradosaggio si possono percepire senso di nausea, vomito e irritabilità e si rischia di subire gli effetti della concentrazione elevata di omocisteina (aminoacido derivato), come per esempio alterazioni neoplastiche, aterosclerosi e danni cerebrali.

Semaforo rosso per tutti coloro che soffrono di problemi epatici e alle persone con la tendenza a ritrovarsi con l’acidosi metabolica.

Come scegliere l’integratore di metionina

In commercio si trovano diverse proposte in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Tuttavia scegliere non è facile in assenza di punti di riferimento. Ecco da dove partire:

Forma di commercializzazione – Esistono prodotti in polvere, compresse e capsule, ma la scelta deve passare dalla valutazione dei pro e dei contro di ogni tipologia: la polvere deve essere dosata e non è facile da trasportare ma è facile da assumere mescolata a un liquido; le capsule e le compresse sono già dosate e facilmente trasportabili ma potrebbero essere difficili da assumere per qualcuno.

– Esistono prodotti in polvere, compresse e capsule, ma la scelta deve passare dalla valutazione dei pro e dei contro di ogni tipologia: la polvere deve essere dosata e non è facile da trasportare ma è facile da assumere mescolata a un liquido; le capsule e le compresse sono già dosate e facilmente trasportabili ma potrebbero essere difficili da assumere per qualcuno. Composizione – Alcuni integratori potrebbero contenere anche altri ingredienti destinati a completare e a potenziare l’azione dell’aminoacido. La scelta dipende dagli obiettivi e da eventuali sensibilità personali.

– Alcuni integratori potrebbero contenere anche altri ingredienti destinati a completare e a potenziare l’azione dell’aminoacido. La scelta dipende dagli obiettivi e da eventuali sensibilità personali. Allergeni – Questi integratori potrebbero contenere tracce di allergeni comuni (es. lattosio, glutine e soia) causate dalla produzione in stabilimenti deputati alla lavorazione di altri prodotti. Quindi occhio all’INCI.

– Questi integratori potrebbero contenere tracce di allergeni comuni (es. lattosio, glutine e soia) causate dalla produzione in stabilimenti deputati alla lavorazione di altri prodotti. Quindi occhio all’INCI. Vegan – La filosofia cruelty free richiede la valutazione della composizione per essere certi di acquistare un prodotto privo di ingredienti o componenti di origine animale. Anche in questo caso attenzione all’INCI.

– La filosofia cruelty free richiede la valutazione della composizione per essere certi di acquistare un prodotto privo di ingredienti o componenti di origine animale. Anche in questo caso attenzione all’INCI. Prezzo – Il prezzo di un integratore cambia in base alle caratteristiche e alla marca, ma può essere “tagliato” valutando le proposte online.

Migliori integratori di metionina su Amazon

Qual è il miglior integratore di metionina? La risposta dipende dalle esigenze personali, ma i suddetti suggerimenti possono aiutare a trovare il prodotto giusto per caratteristiche e prezzo.

Per il resto è possibile comprare questo tipo di integratore in farmacia, in erboristeria oppure online presso e-commerce affidabili.

Non solo Solgar metionina. Amazon offre alcuni degli integratori migliori sul mercato e aiuta a scegliere visionando informazioni extra, recensioni vere e offerte vantaggiose.

Per aiutarvi la ricerca del miglior integratore di metionina su Amazon abbiamo raccolto alcuni dei prodotti più apprezzati dai consumatori.

Matt, Metionina e Biotina Retard Capelli, Integratore Alimentare a Rilascio Prolungato, Integratore Capelli e Ughie, Confezione con 30 Compresse, 30.6 g METIONINA E BIOTINA RETARD CAPELLI è un integratore alimentare di Metionina, Vitamine e Minerali a rilascio prolungato (azione retard)

METIONINA & BIOTINA la Metionina entra a far parte della struttura della cheratina, sostanza fondamentale di capelli e unghie. La Biotina e lo Zinco contribuiscono al mantenimento di capelli normali

CONFEZIONE con 30 compresse. Ogni compressa contiene 300 mg di Metionina e 100 mcg di Biotina

MODO D'USO si consiglia l’assunzione di 1 compressa al giorno da assumere preferibilmente al mattino con un bicchiere di acqua

MATT - Scopri le linee di Matt Divisione Pharma, Matt Benessere, Matt Erboristeria, Matt Slimming, Matt Sport e Matt Divisione Cosmetica per la cura del tuo corpo a 360°

L-Metionina 500mg - Vegan - 180 Capsule Per la sua salute: L-Metionina 500mg, alto dosaggio, vegan, 180 capsule - Il prodotto è privo di glutine, fruttosio, lattosio, stearato di magnesio, biossido di silicio, coloranti, aromi e conservanti

Qualità di prima classe: tutte le materie prime e i prodotti finiti vengono regolarmente controllati da istituti indipendenti per verificarne il rispetto delle direttive in materia di igiene e qualità , oltre alla loro funzionalità .

Buona tollerabilità : il principio di Fair&Pure ci vieta l'utilizzo di edulcoranti, coloranti o additivi nei nostri prodotti. L'unica eccezione è la cellulosa microcristallina.

Purezza microbica Made in Germany: ai sensi della normativa HACCP. Ingredienti provenienti da paesi UE e non UE.

Offerta Acidif 90 di Mayoly Italia - Linea Biohealth - Integratore Alimentare a Base di L-Metionina e Cranberry - Confezione da 90 compresse Retard Favorisce la fisiologica funzionalità dell'ambiente urinario

Grazie ai suoi componenti, aiuta a favorire la corretta funzionalità dell'apparato urinario, creando condizioni sfavorevoli allo sviluppo e alla proliferazione batterica

Si consiglia l'assunzione di 2 compresse al giorno: 1 compressa la sera prima di coricarsi e 1 compressa al mattino al risveglio