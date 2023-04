Video Gol e Highlights Udinese-Cremonese 3-0, 31esima giornata di Serie A: Samrdzic, Perez e Success decretano il netto successo friulano!

Cremonese sempre più giù. Da diverso tempo è in atto il conto alla rovescia per sapere quando sarà ufficialmente in Serie B. La formazione di Ballardini, dopo una prima parte di gara propositiva, al primo affondo si è sciolta. I grigiorossi rimangono fermi a quota 19 punti, dopoi due vittorie consecutive.

Friulani che salgono a quota 42 punti, in centro classifica, al riparo da pericoli inattesi, ma senza velleità europee.



Partita che vede subito la formazione di casa partire forte. Possesso palla e volontà di offendere della formazione di Sottil.

VANTAGGIO DELL’UDINESE! Dopo un fraseggio prolungato dei bianconeri il pallone termina tra i piedi di Samardzic, il quale calcia dal limite dell’area con un esterno sinistro e fa secco Carnesecchi nell’angolino basso sul secondo palo!

Verso il decimo minuto occasione degli ospiti. Dopo una manovra ben costruita sulla fascia Valeri arriva al cross. Il suo pallone viene colpito di testa da Tsadjout, ma termina fuori da pochi passi.

Al quarto d’ora di nuovo i padroni di casa in avanti. Pereya riceve il pallone in area da Becao, il quale lo gira in mezzo per Udogie che supera Carnesecchi in uscita, ma viene fermato da Sernicola prima che entri in porta!

Cinque minuti più tardi ancora i padroni di casa. Lovric colpisce di testa dal limite dell’area piccola, ma trova un grande Carnesecchi sulla sua strada!

RADDOPPIO DELL’UDINESE! Samardzic mette al centro con il contagiri, Perez ci arriva per primi e di testa fredda Carnesecchi!

Formazione di casa che gioca sul velluto, ospiti che sembrano aver mollato la presa. Alla mezz’ora Ehizibue travolge tutti sulla fascia destra, mette al centro per Pereyra, il quale appoggia per l’accorrente Wallace. Il brasiliano, però, spreca l’occasione mandando il pallone docile tra le braccia di Carnesecchi.

A dieci minuti dal termine sussolto d’orgoglio per gli ospiti. Dessers si gira in area e cerca la porta. Perez, però, è piazzato davanti a lui e devia la conclusione in corner.

TRIS DELL’UDINESE! Lancio di Bijol dalle retrovie, Success si trova a tu per tu con Carnesecchi e lo batte con piatto destro preciso doo aver colpito il palo!

Prima frazione che termina con un risultato a senso unico. Secondo tempo che inizia come era terminato il primo, con ancora i padroni di casa in avanti.

Al decimo minuto Ehizibue si crea uno spazio per calciare con il destro e Carnesecchi risponde in corner.

Verso la metà della ripresa si fa vedere con orgoglio la formazione di Ballardini. Buonaiuto anticipa tutti di testa sul primo palo, la gira sul secondo, mandando la sfera di poco fuori con Silvestri immobile!

Verso la mezz’ora altra nitida occasione costruita dai padroni di casa! Beto s’invola verso la porta sfruttando uno svarione di Aiwu, ma il suo tentativo viene sventato da Carnesecchi!

I tentativi ospiti, quando ci sono, derivano da errori in impostazione della formazione di casa. Su uno di questi, Afena-Gyan prova la conclusione al limite dell’area, ma trova sulla sua strada Perez a deviare il tentativo!

Le due formazioni sembrano aver smesso di darsi battaglia sul terreno di gioco. A otto minuti dal termine occasione per Beto per andare in rete! Il traversone è di Arslan, l’attaccante portoghese tocca con la punta ma non c’entra la porta per pochi centimetri!

Ad un minuto dal termine ancora Beto che di testa non batte Carnesecchi su cross effettuato da Lovric!

Marcatori: 2′ pt Samardzic (U), 27′ pt Perez (U), 36′ pt Success (U)

Assist: 2′ pt. Lovric (U), 27′ pt Samardzic (U), 36′ pt. Bijol (U)

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao (84′ st Masina), Bijol, Perez; Ehizibue (84′ st Ebosele), Samardzic (65′ st Arslan), Walace, Lovric, Udogie; Pereyra (85′ st Pafundi); Success (42′ pt. Beto). Allenatore: Sottil

Cremonese (4-3-1-2): Carnesecchi; Sernicola (47′ st Aiwu), Bianchetti, Vasquez, Valeri; Meitè, Castagnetti (47′ st Okereke), Benassi; Buonaiuto (75′ st Basso Ricci); Tsadjout (44′ pt. Afena-Gyan), Dessers (60′ st Quagliata). Allenatore: Ballardini

Ammoniti: Sernicola (C), Samardzic (U), Afena-Gyan (C), Arslan (U)

Arbitro: Fourneau (Roma)