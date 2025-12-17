FIFA The Best, spaccatura azzurra: Gattuso e Donnarumma votano in modo opposto

Napoli's Italian coach Gennaro Gattuso hits a ball during Italian Serie A football match Napoli vs Atalanta at the San Paolo stadium in Naples on October 17, 2020 . (Photo by alberto pizzoli / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Le votazioni italiane per il premio FIFA The Best Men’s Player raccontano due visioni molto diverse del calcio dell’ultimo anno. Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale, e Gianluigi Donnarumma, capitano dell’Italia, hanno espresso preferenze quasi opposte, offrendo uno spaccato interessante su come allenatore e leader in campo abbiano letto la stagione internazionale.

Il riconoscimento è andato a Ousmane Dembélé, protagonista assoluto dell’annata trionfale del Paris Saint-Germain. L’attaccante francese è stato uno degli uomini chiave nella cavalcata che ha portato il club parigino a conquistare Champions League, Ligue 1, Coppa di Francia e Supercoppa francese, oltre alla finale del Mondiale per Club FIFA. Un percorso dominante che ha convinto gran parte dei votanti.

Tra questi c’è anche Donnarumma, che ha messo Dembélé al primo posto della propria scheda. Il portiere del PSG ha poi premiato un altro compagno di squadra, Achraf Hakimi, inserendolo in seconda posizione, mentre il terzo posto è andato al giovane talento del Barcellona Lamine Yamal, simbolo della nuova generazione del calcio europeo.

Scelte molto diverse da quelle di Gattuso, che ha invece attribuito il massimo dei punti a Kylian Mbappé. Per il ct azzurro, l’impatto dell’attaccante francese, passato al Real Madrid, è stato il fattore decisivo della stagione. Alle sue spalle, Gattuso ha collocato il centrocampista del PSG Vitinha, premiando la sua crescita e continuità, e Mohamed Salah, ancora leader tecnico e carismatico del Liverpool, al terzo posto.

Differenze significative anche sul fronte del FIFA Best Goalkeeper Award, dove Donnarumma è risultato nettamente il più votato a livello globale, lasciando agli altri solo briciole. Nomi come Thibaut Courtois, Emiliano Martinez, David Raya, Manuel Neuer, Alisson Becker e Yann Sommer hanno raccolto qualche preferenza, ma senza mai avvicinare davvero il portiere italiano.

A sorprendere, però, è stata proprio la scheda di Donnarumma. Il capitano azzurro non si è votato, scegliendo come miglior portiere Wojciech Szczesny, tornato dal ritiro per difendere i pali del Barcellona. Al secondo posto ha indicato Yann Sommer dell’Inter e al terzo David Raya dell’Arsenal, lasciando se stesso fuori dal podio in una scelta che ha fatto discutere.

Il quadro che emerge è quello di un’Italia divisa nelle interpretazioni, ma ricca di personalità forti. Le votazioni di Gattuso e Donnarumma mostrano come, anche ai massimi livelli, il calcio resti una questione di punti di vista, sensibilità e lettura del gioco, più che di verità assolute.

