FIFA Best 2025, Donnarumma nell’XI ideale e premi a raffica per il PSG: Dembélé miglior giocatore

Donnarumma - Stadiosport.it

La serata dei FIFA Best Awards 2025, andata in scena a Doha, ha avuto un padrone assoluto: il Paris Saint-Germain. Dopo una stagione dominata su tutti i fronti, con le vittorie in Champions League, Ligue 1, Coppa di Francia e Supercoppa francese, il club parigino ha monopolizzato i principali riconoscimenti individuali.

Tra i protagonisti c’è anche Gianluigi Donnarumma, che nonostante il trasferimento al Manchester City avvenuto in estate, è stato premiato per quanto fatto nella scorsa stagione con il PSG. Il portiere della Nazionale italiana è stato inserito nel FIFA Best Men’s XI 2025 e ha conquistato anche il premio di Miglior Portiere dell’anno, a conferma di un rendimento considerato decisivo nel ciclo vincente parigino.

Il riconoscimento più atteso, quello di FIFA Best Men’s Player 2025, è andato come previsto a Ousmane Dembélé. L’esterno francese, già vincitore del Pallone d’Oro, è stato uno degli uomini simbolo della stagione del PSG, risultando determinante sia nei successi nazionali sia nel trionfo europeo. Una consacrazione definitiva che lo ha portato al vertice del calcio mondiale.

A completare il quadro dei premi legati al club francese è arrivato anche il titolo di Best Men’s Coach per Luis Enrique, premiato per la gestione di una squadra capace di imporsi con continuità e qualità su più competizioni. Tra i candidati figurava anche l’italiano Enzo Maresca, protagonista di una stagione positiva alla guida del Chelsea, ma il riconoscimento è rimasto in Francia.

Spazio anche al calcio femminile, dove Aitana Bonmatí ha confermato il proprio dominio aggiudicandosi per il terzo anno consecutivo il premio di Best Women’s Player, rafforzando ulteriormente il suo status di riferimento assoluto del movimento.

FIFA Best Men’s XI 2025

Gianluigi Donnarumma

Achraf Hakimi

William Pacho

Virgil van Dijk

Nuno Mendes

Cole Palmer

Jude Bellingham

Vitinha

La presenza di Donnarumma nell’undici ideale chiude idealmente una stagione straordinaria per il portiere azzurro, protagonista assoluto in Europa e riconosciuto ai massimi livelli del calcio mondiale.

I migliori bookmaker