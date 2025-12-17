EA FC 26 FUT Rivals: quando escono le ricompense e come riscattarle

EA FC 26 Ultimate Team - Stadiosport.it

La modalità Rivals è uno dei pilastri di FUT in EA FC 26, soprattutto grazie a un sistema di ricompense settimanali che premia in modo concreto la costanza. Anche senza essere un giocatore d’élite, dedicare un po’ di tempo ogni settimana garantisce pacchetti, crediti e punti qualificazione più che interessanti. Chi è alle prime armi, però, spesso non sa quando arrivano le ricompense e dove riscattarle, rischiando di fare confusione.

In questa guida trovi tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro e diretto.

Quando vengono rilasciate le ricompense di FUT Rivals

Le ricompense di FUT Rivals in EA FC 26 vengono distribuite ogni settimana il giovedì alle 3:00 di notte (ora ET). EA Sports è solitamente molto precisa con gli orari, quindi salvo manutenzioni straordinarie o problemi ai server, le ricompense sono disponibili esattamente a quell’ora.

Se giochi dall’Europa, questo significa che i premi arrivano la mattina del giovedì, rendendo Rivals una sorta di appuntamento fisso settimanale per tutti i giocatori FUT.

Come riscattare le ricompense Rivals

Una volta rilasciate, riscattare le ricompense è semplice. Segui questi passaggi:

Accedi a FUT e vai nella scheda Competitiva.

Entra nella modalità Rivals, dove vedrai l’icona che indica Ricompense disponibili.

Il gioco ti mostrerà la divisione finale raggiunta e se hai ottenuto eventuali upgrade di ricompensa.

Se sono presenti scelte giocatore del tipo 1 su 3, dovrai completarle prima di proseguire.

Successivamente entra nello Store e apri la sezione I miei pacchetti, dove troverai tutte le ricompense ottenute.

Una volta fatto, non resta che aprire i pacchetti e iniziare a pensare alla settimana successiva.

Divisioni FUT Rivals e ricompense di upgrade

Se l’obiettivo è migliorare le ricompense, è fondamentale capire come funzionano le divisioni. FUT Rivals è strutturato in 10 divisioni, dalla Divisione 10 fino alla Divisione 1, più la Divisione Elite, riservata ai giocatori più competitivi.

Più sali di divisione, migliori diventano le ricompense.

Si parte dalla Divisione 10, che offre premi base come punti di qualificazione per Champions e pacchetti con giocatori rari, fino ad arrivare alle divisioni più alte con migliaia di crediti, pacchetti premium e fino a 1.000 punti Champions.

La Divisione Elite non è alla portata di tutti, ma anche senza arrivarci conviene puntare il più in alto possibile. Ogni divisione prevede inoltre delle ricompense potenziate, ottenibili raggiungendo una soglia di punti settimanale più alta. Questo sistema incentiva a giocare con continuità e non limitarsi al minimo indispensabile.

Perché conviene impegnarsi ogni settimana

Rivals non premia la singola prestazione, ma la regolarità. Anche migliorare di una sola divisione può fare una grande differenza nel lungo periodo, soprattutto per accumulare pacchetti e risorse utili a costruire una rosa competitiva senza spendere crediti inutilmente.

In EA FC 26, FUT Rivals resta una delle modalità più redditizie per chi gioca con costanza. Capire quando arrivano le ricompense, come riscattarle e come funzionano le divisioni è il primo passo per sfruttarla davvero al massimo.

