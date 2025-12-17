Calciomercato e Serie A, il punto di Alfredo Pedullà: Roma, Milan e Juventus tra strategie e priorità

Direttore - Stadiosport.it

Nuovo aggiornamento dal mondo del calcio italiano con l’analisi di Alfredo Pedullà, che ha fatto il punto sulle principali tematiche del momento tra risultati di campo e scenari di mercato destinati a incidere sulle prossime settimane.

Al centro dell’attenzione c’è la vittoria della Roma per 1-0 contro il Como, un successo tutt’altro che banale per intensità e significato. Secondo Pedullà, il clima acceso della partita e i tre punti conquistati hanno un peso diretto anche sulle strategie di mercato dei giallorossi, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. I nomi di Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori restano sul tavolo, ma l’evoluzione della stagione e le risposte arrivate dal campo potrebbero influenzare tempi e modalità di eventuali operazioni, spingendo la dirigenza a valutazioni più attente e meno impulsive.

Capitolo Milan, dove il mercato ruota ancora attorno alla ricerca del profilo giusto per l’attacco. I rossoneri stanno monitorando con interesse Niclas Fullkrug, attualmente al West Ham, come possibile soluzione a breve termine. Allo stesso tempo, però, lo sguardo resta rivolto all’estate, con Dusan Vlahovic che continua a rappresentare un obiettivo di alto livello, seppur complesso, per il futuro.

In casa Juventus, Pedullà è netto su un punto: Khephren Thuram è l’ultimo giocatore che i bianconeri dovrebbero prendere in considerazione di cedere. Il centrocampista viene visto come un elemento centrale nel progetto tecnico, non solo per il presente ma soprattutto in ottica di costruzione della squadra nei prossimi anni.

Infine, l’esperto di mercato ha tracciato un quadro più ampio sulle urgenze delle varie squadre in vista di gennaio, indicando quali club hanno maggiore necessità di intervenire per correggere lacune evidenti emerse nella prima parte della stagione. Per alcune società sarà fondamentale muoversi con decisione, mentre per altre la parola d’ordine resta equilibrio, evitando operazioni dettate più dalla pressione che da una reale strategia.

Un panorama in continuo movimento, dove risultati, ambizioni e programmazione si intrecciano, rendendo il prossimo mercato invernale particolarmente interessante per molte big della Serie A.

