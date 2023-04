Le piante officinali sono aiuti preziosi per riuscire a gestire un problema e tornare in forma per dedicarsi all’allenamento. Scopriamo il Tribulus terrestris integratore e a cosa serve.

Non solo rimedi naturali. Le piante officinali vengono utilizzate dai produttori di integratori per creare formulazioni efficaci per gestire un problema lieve e per ripristinare l’equilibrio generale.

Tra gli aiuti naturali finiti sotto la lente di ingrandimento non poteva mancare il Tribulus terrestris, una pianta dalle origini esotiche.

Cos’è il Tribulus terrestris?

Noto anche come “Pianta Del Puncture Vine” (Vite della Puntura), il Tribulus terrestris è una pianta appartenente alla famiglia delle Zygophyllaceae e originaria delle regioni calde e aride dell’Asia, dell’Africa e dell’Australia.

Questa erba è stata tradizionalmente utilizzata come afrodisiaco e per migliorare la sfera sessuale femminile e la fertilità negli uomini.

Oggi, il Tribulus terrestris è diventato un popolare integratore alimentare, grazie alle proprietà benefiche che gli vengono attribuite.

Tribulus terrestris: Proprietà

La pianta Tribulus terrestris è ricca di saponine, composti chimici naturali che hanno proprietà antinfiammatorie e antiossidanti.

Come agisce il Tribulus? In particolare, questa pianta contiene un tipo di saponina chiamato protodioscina, che sembra avere effetti benefici sulla salute sessuale e sulla fertilità maschile.

Secondo gli esperti, la protodioscina riuscirebbe ad aumentare i livelli di testosterone nel sangue, l’ormone sessuale maschile che regola la libido, la massa muscolare e la densità ossea.

Il Tribulus terrestris, complice l’effetto sul testosterone, sembra migliorare la qualità dello sperma e la motilità degli spermatozoi, aumentando così la fertilità maschile.

Tribulus terrestris: Benefici ed effetti

Le capacità ormonostimolanti delle saponine presenti nei semi e nelle foglie della pianta sviluppano effetti e benefici nell’organismo. Ma il Tribulus terrestris a cosa serve esattamente?

Ormoni maschili – La protodioscina è una saponina capace di stimolare la produzione di vari ormoni maschili, tra i quali ricordiamo il testosterone e il diidrotestosterone.

– La protodioscina è una saponina capace di stimolare la produzione di vari ormoni maschili, tra i quali ricordiamo il testosterone e il diidrotestosterone. Menopausa – Il Tribulus terrestris è adatto anche alle donne . La pianta riesce ad aumentare anche gli ormoni femminili, permettendo di gestire meglio le conseguenze della menopausa.

– Il è adatto anche alle . La pianta riesce ad aumentare anche gli ormoni femminili, permettendo di gestire meglio le conseguenze della menopausa. Libido – Lo stimolo della produzione ormonale si traduce in un aumento della libido in caso di problemi ormonali o situazioni particolari come la menopausa.

– Lo stimolo della produzione ormonale si traduce in un aumento della libido in caso di problemi ormonali o situazioni particolari come la menopausa. Muscoli – La produzione ormonale impatta positivamente sulla massa muscolare, promuovendo lo sviluppo e il tono dei muscoli.

– La produzione ormonale impatta positivamente sulla massa muscolare, promuovendo lo sviluppo e il tono dei muscoli. Performance fisiche – L’amento del testosterone e l’azione tonificante non fanno altro che aumentare l’energia; il che aumenta la resistenza e la performance fisiche durante l’allenamento.

– L’amento del testosterone e l’azione tonificante non fanno altro che aumentare l’energia; il che aumenta la resistenza e la performance fisiche durante l’allenamento. Cuore – L’effetto tonificante sui muscoli si rivela un toccasana per il cuore perché, essendo un muscolo, riesce a trarne beneficio.

– L’effetto tonificante sui muscoli si rivela un toccasana per il cuore perché, essendo un muscolo, riesce a trarne beneficio. Capelli – La produzione migliorata di testosterone promuove anche l’attività dei follicoli piliferi, aumentando la crescita dei capelli e favorendo la ricrescita in caso di caduta eccessiva.

Integratori di Tribulus terrestris

Gli integratori di Tribulus terrestris hanno il merito di racchiudere il meglio della pianta, permettendo di vederne gli effetti più velocemente rispetto ai rimedi naturali.

Il Tribulus terrestris integratore funziona come afrodisiaco e per migliorare la funzione sessuale negli uomini. In particolare sembra migliorare la libido, la qualità dell’erezione e la durata del rapporto sessuale.

La presenza di protodioscina permette di usare questi integratori per ottenere effetti positivi anche su massa muscolare e forza fisica. Alcuni studi hanno dimostrato che l’assunzione di questo tipo di integratore può aumentare la massa muscolare e la forza, soprattutto in combinazione con un regolare esercizio fisico.

Detto questo, gli integratori di Tribulus terrestris sono disponibili in diverse forme, tra cui capsule, compresse e polveri, ciascuna con i suoi pro e i suoi contro.

Quando si prende il Tribulus terrestris? In che dosi? Per quanto riguarda la modalità di assunzione e la dose consigliata, invece, diciamo che può variare a seconda del caso, del prodotto e della marca e andrebbe valutata in base alle indicazioni del produttore o di un esperto, ma di solito si consiglia l’assunzione di Tribulus terrestris con un dosaggio giornaliero tra 500 e 1500 mg da assumere in qualunque momento.

Tribulus terrestris: Controindicazioni ed effetti collaterali

L’assunzione di Tribulus terrestris, stando alle opinioni degli esperti è generalmente considerata sicura quando rientra nelle dosi raccomandate, ma potrebbe generare effetti collaterali in caso di sovra dosaggio.

Tra gli effetti collaterali dovuti a un dosaggio eccessivo ci sono i problemi gastrointestinali (es. diarrea, nausea, vomito e crampi addominali), i disturbi del sonno e alcuni effetti legati all’aumento del testosterone (es. acne e aumento crescita di peli corporei).

Guardando alle controindicazioni del Tribulus terrestris, quando non assumerlo? Non è consigliato assumere integratori durante la gravidanza o l’allattamento perché non sono studi sufficienti sull’effetto di questa pianta sullo sviluppo fetale e sulla salute del bambino.

Semaforo rosso se si intende assumere Tribulus terrestris in caso di problemi alla prostata in virtù delle sue possibili attività ormonali. Alcune ricerche hanno supposto la capacità di favorire l’insorgenza dell’ipertrofia prostatica benigna (BPH) e di tramutarla in un cancro alla prostata.

Come scegliere un integratore di Tribulus terrestris

La vasta proposta di integratori di Tribulus terrestris in commercio può far nascere dei dubbi in fase d’acquisto, specie se non si sa come valutare un prodotto. Ecco da dove partire:

Tipologia – Gli integratori di Tribulus terrestris si trovano sotto forma di capsule, compresse e polvere, ognuno con pro e contro da valutare: le capsule sono rivestite per evitare il sapore amaro, sono facili da assumere e contengono dosi precise ma potrebbero contenere ingredienti non adatti ai vegani e alcuni potrebbero avere difficoltà a deglutirle; le compresse sono simili alle capsule ma possono richiedere più tempo per essere digerite e alcuni potrebbero avere difficoltà a deglutirle; la polvere è versatile e può essere aggiunta a bevande, frullati o alimenti per un facile assorbimento ma potrebbe essere difficile da dosare con precisione e non essere gradita per il sapore amaro.

– Gli integratori di si trovano sotto forma di capsule, compresse e polvere, ognuno con pro e contro da valutare: le capsule sono rivestite per evitare il sapore amaro, sono facili da assumere e contengono dosi precise ma potrebbero contenere ingredienti non adatti ai vegani e alcuni potrebbero avere difficoltà a deglutirle; le compresse sono simili alle capsule ma possono richiedere più tempo per essere digerite e alcuni potrebbero avere difficoltà a deglutirle; la polvere è versatile e può essere aggiunta a bevande, frullati o alimenti per un facile assorbimento ma potrebbe essere difficile da dosare con precisione e non essere gradita per il sapore amaro. Contenuto saponine – Non tutti gli integratori sono uguali e sarebbe sempre meglio scegliere un prodotto con un alto contenuto di saponine. D’altronde sono questi composti a conferire le proprietà benefiche alla pianta. È opportuno rimanere intorno al 40%.

– Non tutti gli integratori sono uguali e sarebbe sempre meglio scegliere un prodotto con un alto contenuto di saponine. D’altronde sono questi composti a conferire le proprietà benefiche alla pianta. È opportuno rimanere intorno al 40%. Ingredienti extra – I prodotti a base di Tribulus terrestris possono contenere esclusivamente gli estratti della pianta o arricchire la formula con altri ingredienti in grado di completarne e potenziarne gli effetti, come ZMA, L-arginina, il Maca o il tè verde. La scelta dipende dagli obiettivi e dalle sensibilità personali.

– I prodotti a base di possono contenere esclusivamente gli estratti della pianta o arricchire la formula con altri ingredienti in grado di completarne e potenziarne gli effetti, come ZMA, L-arginina, il Maca o il tè verde. La scelta dipende dagli obiettivi e dalle sensibilità personali. Cruelty free – Alcuni prodotti potrebbero contenere ingredienti o componenti di origine animale che non sono in linea con la filosofia vegana. In questo caso è bene leggere l’INCI attentamente.

– Alcuni prodotti potrebbero contenere ingredienti o componenti di origine animale che non sono in linea con la filosofia vegana. In questo caso è bene leggere l’INCI attentamente. Allergeni – La produzione degli integratori in stabilimenti deputati alla produzione di altri integratori potrebbe “costare” in termini di allergeni. Quindi, occhio all’INCI se si soffre di sensibilità o intolleranze particolari.

– La produzione degli integratori in stabilimenti deputati alla produzione di altri integratori potrebbe “costare” in termini di allergeni. Quindi, occhio all’INCI se si soffre di sensibilità o intolleranze particolari. Prezzo – Il prezzo di un integratore varia da prodotto a prodotto in base alle caratteristiche e alla marca, ma solitamente risulta conveniente quando si parla di acquisto online.

Migliori integratori di Tribulus terrestris su Amazon

Qual è il miglior Tribulus terrestris integratore? La risposta dipende dalle esigenze personali, ma tenere a mente i suddetti suggerimenti può aiutare a trovare il prodotto giusto.

Chi vuole utilizzare il Tribulus terrestris ma non sa dove comprarlo deve sapere che è possibile trovare prodotti a base di Tribulus terrestris in farmacia, erboristeria e online.

Amazon propone alcuni dei prodotti migliori e sostiene una scelta consapevole fornendo informazioni riguardanti le caratteristiche, le recensioni di chi li ha provati e l’accesso a un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Per facilitarvi nella scelta del miglior integratore di Tribulus terrestris su Amazon deciso di selezionare alcune delle proposte più apprezzate dai consumatori.

