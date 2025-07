Video Gol Highlights di Real Madrid – Juventus 1-0: bianconeri eliminati

La Juventus viene eliminata dal Real Madrid al Mondiale per Club sconfitta per 1 a 0: decide il gol di Gonzalo Garcia al 55°.

Sconfitta bruciante per la Juventus di Igor Tudor contro il Real Madrid di Xabi Alonso. Sconfitta per 1 a 0 e gol decisivo segnato da Gonzalo Garcia in apertura di ripresa.

I bianconeri vengono eliminati agli ottavi di Finale del Mondiale per Club 2025 e tornano a casa così come l’Inter ieri sera.

I bianconeri hanno giocato una buona partita, molto più ordinati e competitivi rispetto alla sconfitta per 5 a 2 contro il Manchester City ma non è bastato per evitare la sconfitta.

Nel primo tempo è stata la Juventus ad avere il miglior approccio alla partita che ha sfiorato anche il gol del vantaggio con Kolo Muani.

Croanca di Real Madrid – Juventus 1-0:

Al 7° minuto occasione per la Juventus: assist di Yildiz in profondità per Kolo Mouani che a tu per tu con Courtois in uscita alza troppo il tiro ed il pallone finisce alto!

Al 10° ancora occasione Juventus: tiro di Yildiz che viene deviato e finisce di poco a lato.

Alla mezz’ora la prima grande occasione del Real Madrid: Valverde imbuca per Bellingham che si inserisce bene e prova il tiro in porta ma è provvidenziale la respinta di Di Gregorio e poi Rugani allontana il pericolo.

Al 37° su azione di calcio d’angolo Tchouameni manca l’impatto con la testa e poi è Huiksen ad arrivare sul pallone per primo.

Nel finale di primo tempo gran tiro di destro da fuori area di Valverde e grandissima risposta di Di Gregorio che nega ancora una volta il gol del vantaggio al Real Madrid!

Al 50° ci prova Bellingham con un gran destro ma Di Gregorio si fa trovare pronto, dopo 1 minuto ancora un tiro dalla distanza stavolta di Huijsen e Di Gregorio risponde ancora presente!

Al 53° arriva il gol del vantaggio del Real Madrid: Gonzalo Garcia svetta di testa in area e mette in rete!

Al 59° Kelly è costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare. Al suo posto entra Nico Gonzalez.

Esce anche Conceicao e al suo posto entra Kostic.

Al 62° grande rovesciata di Valverde e Di Gregorio si supera ancora una volta e salva la Juventus.

Al 67° entra Mbappè al posto dell’autore del gol Gonzalo Garcia.

Nella Juventus esce Yildiz ed entra Koopmeiners.

Nel finale valzer di cambi da entrambe le parti: esce Arda Guler ed entra Modric, nella Juventus escono Locatelli e Rugani ed entrano McKennie e Gatti.

All’87° viene ammonito Bellingham per aver fermato una ripartenza pericolosa della Juventus.

Video Gol e Highlights Real Madrid – Juventus 1-0:

Tabellino di Real Madrid – Juventus 1-0:

Real Madrid(4-3-3): Courtois; Alexander Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Bellingham, Tchouameni, Valverde (90′ Ceballos); Arda Guler (77′ Modric), Gonzalo Garcia, Vinicius. A disposizione: Asencio, Brahim, Carvajal, Chema, Ramon, Vazquez, Lunin, Militao, Martin, Rodrygo, Muñoz, Youssef. Allenatore: Xabi Alonso

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani (86′ Gatti), Kelly (59′ Nico Gonzalez); Alberto Costa, Locatelli (86′ McKennie), Thuram, Cambiaso; Conceicao (59′ Kostic), Yildiz (71′ Koopmeiners); Kolo Muani. A disposizione: Pinsoglio, Daffara, Garofani, Bremer, Vlahovic, Adzic, Weah, Douglas Luiz, Rouhi, Mbangula. Allenatore: Tudor

Arbitro: Marciniak (Polonia)

VAR: Kwiatkowski (Polonia)

Marcatore: 55′ Gonzalo Garcia

Ammoniti: Bellingham (R)

Note: recupero 4′ nel primo tempo e 5′ nella ripresa; presenti 62.129 all’Hard Rock Stadium di Miami