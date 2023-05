Il mondo degli integratori propone varie soluzioni antidolorifiche naturali, tra le quali c’è sicuramente la Spirea ulmaria. Scopriamo cos’è e quanto assumere un integratore a base di Olmaria!

L’utilizzo di super food, erbe officinali e spezie consente di gestire alcuni disturbi lievi e/o di mantenere l’equilibrio psicofisico.

Tra i rimedi naturali mutuati dai produttori di integratori c’è anche la Spirea ulmaria, una pianta officinale utilizzata da secoli in qualità di antinfiammatorio e analgesico.

Che pianta è la Spirea?

La spirea ulmaria, nota anche come Olmaria o Regina dei Prati, è una pianta officinale dalle proprietà curative appartenente alla famiglia delle Rosaceae e presente soprattutto in zone umide situate fino a 1500 metri di altitudine, come quelle del Trentino Alto Adige.

Dove trovare l’Ulmaria? La pianta originaria dell’Asia e dell’Europa prende il nome dalla forma dei suoi frutti a spirale e dalla somiglianza delle foglie con quelle dell’olmo.

Si tratta di una pianta che può raggiungere un’altezza di circa 150 centimetri e presenta foglie verdi scure nella parte superiore e bianche nella parte inferiore, fiori rosati o bianchi raccolti in infiorescenze evidenti (corimbi) e frutti a forma di piccole capsule.

Spirea pianta, le varietà

Il genere di piante delle Rosaceae comprende diverse specie, ognuna caratterizzata da diverse caratteristiche e utilizzi ornamentali e terapeutici. Vediamone alcuni tra i più comuni:

Spirea Vanhouttei – È una varietà conosciuta anche come Spirea a corimbi ed è una pianta ornamentale apprezzata per la sua fioritura abbondante e spettacolare con infiorescenze bianche a corimbo. La spirea bianca viene utilizzata principalmente a scopo decorativo in giardini e parchi.

– È una varietà conosciuta anche come ed è una pianta ornamentale apprezzata per la sua fioritura abbondante e spettacolare con infiorescenze bianche a corimbo. La viene utilizzata principalmente a scopo decorativo in giardini e parchi. Spirea japonica – Nota anche come Spirea di Nippon , è una varietà originaria del Giappone. È una pianta ornamentale molto apprezzata per la sua fioritura precoce e profumata con infiorescenze bianche o rosa. Viene utilizzata principalmente a scopo decorativo in giardini e parchi.

– Nota anche come , è una varietà originaria del Giappone. È una pianta ornamentale molto apprezzata per la sua fioritura precoce e profumata con infiorescenze bianche o rosa. Viene utilizzata principalmente a scopo decorativo in giardini e parchi. Spirea tomentosa – Questa varietà è caratterizzata da foglie grigie e tomentose sulla parte inferiore. È una pianta con proprietà terapeutiche, utilizzata per trattare vari disturbi.

– Questa varietà è caratterizzata da foglie grigie e tomentose sulla parte inferiore. È una pianta con proprietà terapeutiche, utilizzata per trattare vari disturbi. Spirea salicifolia – Si chiama Spirea salicifolia ed è una varietà caratterizzata da foglie strette e allungate, simili a quelle del salice. Ha proprietà terapeutiche e viene utilizzata per trattare disturbi come dolori articolari, mal di testa e infiammazioni.

– Si chiama ed è una varietà caratterizzata da foglie strette e allungate, simili a quelle del salice. Ha proprietà terapeutiche e viene utilizzata per trattare disturbi come dolori articolari, mal di testa e infiammazioni. Spirea douglasii – È una varietà originaria della costa pacifica del Nord America ed è molto apprezzata per la sua fioritura profumata con infiorescenze rosa o viola. Viene utilizzata principalmente a scopo decorativo in giardini e parchi.

Spirea ulmaria: Proprietà e benefici

La pianta viene utilizzata in fitoterapia per il suo contenuto di derivati salicilici, flavonoidi, tannini, salicina, mucillagini, vitamina C, sali minerali e oli essenziali. Ma a cosa serve la Spirea Ulmaria esattamente?

Azione antinfiammatoria – I suoi principi attivi, tra cui i derivati salicilici, agiscono come l’acido acetilsalicilico presente nell’aspirina, riducendo il dolore e l’infiammazione associati a disturbi muscolari e articolari, come l’artrite e la tendinite. La spirea è un antinfiammatorio naturale.

– I suoi principi attivi, tra cui i derivati salicilici, agiscono come l’acido acetilsalicilico presente nell’aspirina, riducendo il dolore e l’infiammazione associati a disturbi muscolari e articolari, come l’artrite e la tendinite. La è un naturale. Allevia il mal di testa – Grazie alla sua azione antinfiammatoria, la pianta è anche utile per alleviare il mal di testa. I suoi principi attivi inibiscono la sintesi delle prostaglandine responsabili del dolore provocato da stati febbrili, ciclo mestruale, mal di denti e malattie da raffreddamento.

– Grazie alla sua azione antinfiammatoria, la pianta è anche utile per alleviare il mal di testa. I suoi principi attivi inibiscono la sintesi delle prostaglandine responsabili del dolore provocato da stati febbrili, ciclo mestruale, mal di denti e malattie da raffreddamento. Favorisce la diuresi – Secondo gli studiosi, l’ Olmaria ha proprietà diuretiche e depurative che favoriscono l’eliminazione di liquidi in eccesso e scorie metaboliche come l’acido urico, gli zuccheri, le scorie azotate e i trigliceridi.

– Secondo gli studiosi, l’ ha proprietà diuretiche e depurative che favoriscono l’eliminazione di liquidi in eccesso e scorie metaboliche come l’acido urico, gli zuccheri, le scorie azotate e i trigliceridi. Azione vasoprotettrice – I flavonoidi presenti hanno un’azione protettiva sui vasi sanguigni, contrastando la comparsa di edemi e cellulite.

– I flavonoidi presenti hanno un’azione protettiva sui vasi sanguigni, contrastando la comparsa di edemi e cellulite. Migliora la digestione – La Spirea ulmaria è un toccasana per lo stomaco . La pianta vanta proprietà carminative e antispasmodiche che aiutano a ridurre la tensione muscolare nel tratto gastrointestinale e a favorire la digestione. Le mucillagini presenti nella pianta creano una sorta di barriera protettiva per le mucose gastriche, limitando la comparsa di spasmi e l’erosione delle pareti gastriche.

– La è un toccasana per lo . La pianta vanta proprietà carminative e antispasmodiche che aiutano a ridurre la tensione muscolare nel tratto gastrointestinale e a favorire la digestione. Le mucillagini presenti nella pianta creano una sorta di barriera protettiva per le mucose gastriche, limitando la comparsa di spasmi e l’erosione delle pareti gastriche. Limita la dissenteria – I principi attivi sviluppano un’azione astringente e antidiarroica utile per ridurre la diarrea e la dispepsia.

– I principi attivi sviluppano un’azione astringente e antidiarroica utile per ridurre la diarrea e la dispepsia. Azione antiossidante – Il contenuto di flavonoidi è sufficiente a sviluppare un’azione antiossidante e quindi a proteggere le cellule dallo stress ossidativo e dal danno dei radicali liberi.

– Il contenuto di flavonoidi è sufficiente a sviluppare un’azione antiossidante e quindi a proteggere le cellule dallo stress ossidativo e dal danno dei radicali liberi. Proprietà antibatteriche – Gli oli essenziali generano un’attività antibatterica utile per prevenire e trattare infezioni batteriche.

– Gli oli essenziali generano un’attività antibatterica utile per prevenire e trattare infezioni batteriche. Allevia lo stress e l’ansia – La pianta ha proprietà sedative e rilassanti, adeguate per alleviare lo stress e l’ansia. Questo è possibile grazie al fatto che gli oli essenziali hanno un effetto calmante sul sistema nervoso, favorendo il sonno e il relax.

Spirea ulmaria integratore

Gli integratori a base di Spirea ulmaria hanno il merito di concentrare il meglio della pianta, rendendo il trattamento più efficace e veloce rispetto ai rimedi naturali (es. tisana, infuso o decotto).

La Spirea ulmaria sotto forma di integratore è disponibile sotto forma di compresse, capsule o tinture e permettono di beneficiare delle proprietà curative della pianta in modo da trattare diversi disturbi e malattie, come quelli sopra elencati.

Capsule e compresse – Le capsule e le compresse contengono estratti della pianta in forma concentrata e sono utili per alleviare il dolore, l’infiammazione e la febbre e per migliorare la salute dell’apparato urinario e respiratorio.

– Le capsule e le compresse contengono estratti della pianta in forma concentrata e sono utili per alleviare il dolore, l’infiammazione e la febbre e per migliorare la salute dell’apparato urinario e respiratorio. Tinture – Le tinture sono soluzioni alcoliche che contengono estratti della pianta utilizzate per trattare dolori articolari, dolori muscolari e problemi digestivi.

Per quanto riguarda la Spirea ulmaria e il suo dosaggio, invece, è importante seguire le dosi raccomandate dai produttori o dal medico di fiducia per evitare eventuali effetti collaterali.

Spirea ulmaria: Controindicazioni ed e ffetti collaterali

L’uso di integratori a base di Spirea ulmaria sono sicuri e ben tollerati e non riservano controindicazioni o effetti collaterali, salvo che non si esageri con i dosaggi o si soffra di sensibilità particolare.

In caso di sovradosaggio è possibile andare incontro a effetti collaterali di lieve entità, come per esempio i disturbi gastrointestinali.

È meglio evitare l’assunzione di questo genere di prodotto in caso di sensibilità all’acido acetilsalicilico e alle piante della famiglia delle Rosaceae perché si potrebbero avere reazioni allergiche.

Semaforo rosso per le donne in gravidanza o le donne che allattano per via della mancanza di studi a riguardo e per le persone con problemi di coagulazione del sangue perché c’è il rischio di aumentare l’effetto della terapia farmacologica.

Come scegliere un integratore a base di Spirea ulmaria

La proposta di integratori promette di soddisfare ogni esigenza, ma tale varietà potrebbe confondere le idee in fase di scelta.

Il modo migliore per trovare il prodotto giusto è valutare alcuni aspetti in relazione alle esigenze personali. Ecco da dove partire:

Tipologia – Gli integratori di Spirea ulmaria sono disponibili in diverse forme, tra cui capsule, compresse e tinture. La scelta deve tener conto delle esigenze e delle preferenze personali, tenendo a mente che le capsule e le compresse sono predosate e comode da trasportare ma potrebbero essere difficili da deglutire per qualcuno mentre le tinture sono facili da assumere ma potrebbero essere difficili da trasportare e dosare.

– Gli integratori di sono disponibili in diverse forme, tra cui capsule, compresse e tinture. La scelta deve tener conto delle esigenze e delle preferenze personali, tenendo a mente che le capsule e le compresse sono predosate e comode da trasportare ma potrebbero essere difficili da deglutire per qualcuno mentre le tinture sono facili da assumere ma potrebbero essere difficili da trasportare e dosare. Concentrazione di principi attivi – Per ottenere i benefici della pianta, l’integratore deve contenere una quantità sufficiente di principi attivi, come i derivati salicilici, i flavonoidi e i tannini. In tal senso è bene verificare la concentrazione di questi principi attivi sull’etichetta dell’integratore e assicurarsi che siano presenti in quantità efficaci.

– Per ottenere i benefici della pianta, l’integratore deve contenere una quantità sufficiente di principi attivi, come i derivati salicilici, i flavonoidi e i tannini. In tal senso è bene verificare la concentrazione di questi principi attivi sull’etichetta dell’integratore e assicurarsi che siano presenti in quantità efficaci. Ingredienti extra – Oltre agli integratori a base di Olmaria, il mercato propone anche integratori che combinano la Spirea ulmaria con altri ingredienti destinati a completare e/o a potenziarne gli effetti. Qualche esempio? Il salice per un effetto antinfiammatorio potente, la melissa per un extra calmante o la bromelina per potenziare l’effetto drenante. L’essenziale è scegliere in base all’obiettivo e a eventuali sensibilità personali.

– Oltre agli integratori a base di Olmaria, il mercato propone anche integratori che combinano la con altri ingredienti destinati a completare e/o a potenziarne gli effetti. Qualche esempio? Il salice per un effetto antinfiammatorio potente, la melissa per un extra calmante o la bromelina per potenziare l’effetto drenante. L’essenziale è scegliere in base all’obiettivo e a eventuali sensibilità personali. Allergeni – Oltre a essere off-limits per le persone allergiche all’acido acetilsalicilico e alle piante delle Rosaceae, occorre considerare che la produzione di questi integratori è portata avanti in stabilimenti deputati alla lavorazione di altri tipi di prodotti e questo aumenta la possibilità di contaminazione con allergeni comuni. Quindi, attenzione all’INCI.

– Oltre a essere off-limits per le persone allergiche all’acido acetilsalicilico e alle piante delle Rosaceae, occorre considerare che la produzione di questi integratori è portata avanti in stabilimenti deputati alla lavorazione di altri tipi di prodotti e questo aumenta la possibilità di contaminazione con allergeni comuni. Quindi, attenzione all’INCI. Prezzo – Quanto costa la Spirea ulmaria? Il costo questo tipo di integratore cambia in base alle caratteristiche e alla marca, ma può essere “tagliato” scegliendo i vantaggi dell’acquisto online: vasta selezione e ottimo rapporto qualità/prezzo.

Migliori integratori di spirea su Amazon

Qual è il migliore integratore a base di Spirea ulmaria? Semplicemente il prodotto che risponde meglio alle esigenze personali per caratteristiche e per budget.

La Spirea ulmaria dove si compra? È possibile acquistare questo tipo di integratore in farmacia oppure online presso e-commerce affidabili.

Non solo Spirea ulmaria Aboca. Amazon propone alcuni degli integratori migliori sul mercato e sostiene una scelta consapevole attraverso informazioni dettagliate e offerte vantaggiose. Inoltre ogni prodotto contenente Spirea ulmaria è accompagnato da recensioni vere.

Per aiutarvi nella ricerca del miglior integratore a base di Spirea ulmaria su Amazon abbiamo selezionato alcune delle proposte più acquistate.

