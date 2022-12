Alcuni disturbi finiscono per ostacolare l’allenamento, ma possono essere gestiti semplicemente assumendo l’integratore naturale giusto. Oggi conosciamo meglio la melissa. Quando assumere melissa?

Dalla cucina agli usi cosmetici, la melissa si è rivelata un valido aiuto naturale contro alcuni dei problemi più comuni (es. stress e regolarità intestinale).

Il mondo degli integratori ha deciso di sfruttare appieno le proprietà di questa pianta, trasformandola in integratori alimentari. Lo scopo è offrire soluzioni più efficaci e immediate.

Cos’è la melissa pianta?

Prima di scoprire quando e perché assumere i prodotti a base di questa pianta dalle proprietà eccezionaliè bene capirne la natura e le origini.

La Melissa officinalis o semplicemente melissa è una pianta spontanea che cresce senza particolari attenzioni anche quando viene messa a coltivazione.

Purtroppo, complice soprattutto l’aspetto, la pianta viene confusa spesso con l’ortica (benefica anch’essa ma urticante).

Ancora oggi vengono utilizzate le foglie fresche o essiccate per condire insalate, pesce e carne, per preparare decotti e infusi o per ricavare l’olio essenziale mentre i fiori vengono usati per preparare distillati, creme corpo e profumi.

Melissa: Proprietà e benefici

Le proprietà della melissa sono legate alle sostanze e ai principi attivi contenuti nelle foglie e nei fiori: olio essenziale, acido rosmarinico, flavonoidi e così via. Per cosa fa bene la melissa?

Sistema nervoso – Il kaempferolo sviluppa un’azione ansiolitica che allenta la tensione e l’ansia e rilassa, conciliando anche il sonno.

– Il kaempferolo sviluppa un’azione ansiolitica che allenta la tensione e l’ansia e rilassa, conciliando anche il sonno. Problemi gastrointestinali – L’apigenina e altri componenti fitochimici ostacolano la contrazione della muscolatura intestinale e quindi impediscono quella secrezione acida alla base di coliche, spasmi e diarrea.

– L’apigenina e altri componenti fitochimici ostacolano la contrazione della muscolatura intestinale e quindi impediscono quella secrezione acida alla base di coliche, spasmi e diarrea. Dolori mestruali – Il potere antispasmodico della pianta si rivela utile anche per lenire i dolori mestruali dovuti alla contrattura dell’utero.

– Il potere antispasmodico della pianta si rivela utile anche per lenire i dolori mestruali dovuti alla contrattura dell’utero. Mal di testa – L’azione combinata di citrale e apigenine ostacola la produzione dei mediatori infiammatori, calmando l’infiammazione alla base del mal di testa.

– L’azione combinata di citrale e apigenine ostacola la produzione dei mediatori infiammatori, calmando l’infiammazione alla base del mal di testa. Ipertiroidismo – I principi attivi della melissa sono toccasana per la tiroide perché influenzano la produzione di TSH, vale a dire quell’ormone in grado di stimolare l’attività tiroidea.

– I principi attivi della sono toccasana per la perché influenzano la produzione di TSH, vale a dire quell’ormone in grado di stimolare l’attività tiroidea. Ritenzione – La Melissa officinalis non fa dimagrire in senso stretto, ma il suo potere diuretico aiuta a eliminare i liquidi in eccesso alla base di gonfiore e cellulite.

– La non fa dimagrire in senso stretto, ma il suo potere diuretico aiuta a eliminare i liquidi in eccesso alla base di gonfiore e cellulite. Tosse – Da un lato l’attività antibatterica contrasta i batteri responsabili della bronchite mentre dall’altro lato l’azione lenitiva aiuta a ridurre i colpi di tosse.

– Da un lato l’attività antibatterica contrasta i batteri responsabili della bronchite mentre dall’altro lato l’azione lenitiva aiuta a ridurre i colpi di tosse. Pelle – I flavonoidi e gli altri composti antinfiammatori promettono di lenire le infiammazioni della pelle.

Melissa: integratori, infuso, tisana e olio essenziale

La pianta dalle proprietà eccezionali viene utilizzata in ambito fitoterapico, cosmetico e dal mondo degli integratori. Come sfruttarla al meglio?

Infuso – È sufficiente versare qualche cucchiaio di foglie secche in acqua calda, lasciare in infusione per 10-15 minuti, filtrare e bere l’ infuso di melissa per calmare i dolori all’addome.

– È sufficiente versare qualche cucchiaio di foglie secche in acqua calda, lasciare in infusione per 10-15 minuti, filtrare e bere l’ per calmare i dolori all’addome. Tisana – La melissa per la tisana si trova sotto forma di preparato erboristico o bustine acquistabili anche al supermercato. Quando bere la tisana di melissa ? Sarebbe meglio dopo i pasti.

– La per la si trova sotto forma di preparato erboristico o bustine acquistabili anche al supermercato. ? Sarebbe meglio dopo i pasti. Tintura madre – La tintura madre va versata in acqua e bevuta subito per ottenere il meglio: distensione delle tensioni e rilassamento. Questa forma di melissa è ideale per dormire .

– La tintura madre va versata in acqua e bevuta subito per ottenere il meglio: distensione delle tensioni e rilassamento. Questa forma di è ideale . Olio essenziale – L’olio essenziale va utilizzato per preparare impacchi per gestire il mal di testa o unguenti per calmare i colpi di tosse.

– L’olio essenziale va utilizzato per preparare impacchi per gestire il mal di testa o unguenti per calmare i colpi di tosse. Integratori – Gli integratori di melissa sotto forma di capsule o compresse sono predosate e facili da assumere.

Melissa: Controindicazioni ed effetti collaterali

L’uso di prodotti a base di melissa sono sicuri e privi di particolari controindicazioni, soprattutto se si rispettando dosaggi e modalità d’uso.

Quali sono gli effetti collaterali della melissa? Se assunta in eccesso può causare un effetto opposto a quello voluto, causando quindi agitazione e ansia.

In considerazione dei suoi effetti sarebbe meglio non assumerla in caso di ipotiroidismo, allergie, pressione oculare alta, gravidanza e allattamento.

Come scegliere i prodotti migliori

Non tutti i prodotti sono uguali (specie quando si parla di integratori) e la valutazione di alcuni aspetti è l’unico modo per trovare il prodotto migliore. Ecco da dove partire:

Tipologia – Quando si parla di integratori si fa riferimento alla tintura madre e alle formule in capsule o compresse. Quale scegliere? Vale la pena valutare i pro e i contro: la tintura madre è semplice da assumere ma potrebbe essere complicata da dosare e prendere fuori casa mentre le capsule e le compresse sono predosate e facili da trasportare ma potrebbero essere difficili da deglutire per qualcuno e potrebbero contenere ingredienti no cruelty free.

– Quando si parla di integratori si fa riferimento alla tintura madre e alle formule in capsule o compresse. Quale scegliere? Vale la pena valutare i pro e i contro: la tintura madre è semplice da assumere ma potrebbe essere complicata da dosare e prendere fuori casa mentre le capsule e le compresse sono predosate e facili da trasportare ma potrebbero essere difficili da deglutire per qualcuno e potrebbero contenere ingredienti no cruelty free. Composizione – Non solo integratori di sola melissa . In commercio si trovano anche integratori di melissa e altri ingredienti. (es. iperico e camomilla). La scelta va fatta in considerazione dell’obiettivo da raggiungere e da eventuali allergie.

– Non solo integratori di sola . In commercio si trovano anche integratori di e altri ingredienti. (es. iperico e camomilla). La scelta va fatta in considerazione dell’obiettivo da raggiungere e da eventuali allergie. Allergeni – La produzione degli integratori all’interno di stabilimenti deputati alla produzione di altri prodotti potrebbe causare la “contaminazione” della formula. Occhio all’INCI per rintracciare eventuali allergeni.

– La produzione degli integratori all’interno di stabilimenti deputati alla produzione di altri prodotti potrebbe causare la “contaminazione” della formula. Occhio all’INCI per rintracciare eventuali allergeni. Cruelty free – I vegani che scelgono i prodotti in compresse e capsule dovrebbero fare attenzione alla composizione perché potrebbe contenere ingredienti o componenti di origine animale. Anche in questo caso occhio all’INCI.

– I vegani che scelgono i prodotti in compresse e capsule dovrebbero fare attenzione alla composizione perché potrebbe contenere ingredienti o componenti di origine animale. Anche in questo caso occhio all’INCI. Prezzo – Il prezzo di un integratore dipende dalle caratteristiche e dalla marca, ma può essere “ammortizzato” scegliendo l’acquisto online.

Migliori integratori di melissa su Amazon

Qual è il miglior prodotto? La risposta dipende dalle esigenze personali, ma tenere a mente le suddette indicazioni può aiutare a trovare il prodotto giusto.

Per il resto è possibile acquistare un integratore in farmacia, in erboristeria oppure online presso e-commerce affidabili.

Amazon offre alcuni degli integratori migliori sul mercato e aiuta a trovare il prodotto giusto attraverso la valutazione di informazioni extra, le recensioni vere e offerte vantaggiose.

Per aiutarvi nella ricerca del miglior integratore di melissa su Amazon abbiamo selezionato alcune delle proposte più apprezzate dai consumatori.

Melissa (Melissa officinalis) foglie Tintura Madre analcoolica NATURALMA | Estratto liquido gocce 120 ml | Integratore alimentare | Vegano Melissa (Melissa officinalis) foglie Tintura Madre, estratto concentrato 1:10. 100% naturale, analcoolica (senza alcool) e senza zuccheri. Adatta anche per donne in gravidanza o allattamento e per bambini. Notificata come integratore alimentare in Italia al Ministero della Salute. Made in Italy.

UN AIUTO NATURALE: integratore alimentare concentrato di Melissa in gocce. 40 gocce (2 ml) contengono 200 mg di Melissa. Macerato glicerico o estratto fluido puro di Melissa (Melissa officinalis) foglie in gocce.

NATURALMA – Naturali abitudini: Rispettiamo e amiamo la Natura, per questo tutti i nostri integratori sono Vegan e privi di qualsiasi ingrediente artificiale. Crediamo nell’importanza di garantirvi qualità e sicurezza, per cui selezioniamo le Materie Prime con cura, produciamo i prodotti in Italia, e provvediamo a registrarli presso il Ministero della Salute.

NATURALMENTE CON VOI: La premura nei vostri confronti fa parte della nostra filosofia. Per questo oltre a elaborare integratori pensati per le vostre esigenze, lavoriamo a formule uniche, per ottenere la perfetta sinergia di ingredienti e dosaggi. Siamo disponibili per consigliarvi nei vostri obiettivi, per fornirvi le informazioni su ogni prodotto e per rispondere a tutte le vostre domande. Contatteci!

Melissa (Melissa officinalis) foglie NATURALMA | 150 g | 300 compresse da 500 mg | Integratore alimentare | Naturale e Vegano Melissa (Melissa officinalis) foglie 300 COMPRESSE da 500 mg (formato da 150 grammi). Prodotto in compresse, pastiglie o tavolette (non sono opercoli, capsule o softgel).

UN AIUTO NATURALE: integratore alimentare di Melissa (Melissa officinalis) foglie in compresse. 4 compresse contengono 1200 mg di Melissa.

MADE IN ITALY: prodotto confezionato in ITALIA e notificato come Integratore alimentare al Ministero della Salute italiano.

NATURALMA – Naturali abitudini: Rispettiamo e amiamo la Natura, per questo tutti i nostri integratori sono adatti ai vegani e privi di qualsiasi ingrediente artificiale: non contengono conservanti, coloranti, aromi ed edulcoranti di sintesi. Selezioniamo le Materie Prime con cura per garantire la massima qualità e sicurezza.

NATURALMENTE CON VOI: La premura nei vostri confronti fa parte della nostra filosofia. Per questo oltre a elaborare integratori pensati per le vostre esigenze, lavoriamo a formule uniche, per ottenere la perfetta sinergia di ingredienti e dosaggi. Siamo disponibili per consigliarvi nei vostri obiettivi, per fornirvi le informazioni su ogni prodotto e per rispondere a tutte le vostre domande. Contatteci!

ERBA VITA Integratore Alimentare di Melissa - 60 Capsule - Favorisce la regolare motilità intestinale e contribuisce al rilassamento BENEFICI: Favorisce la funzionalita' del microcircolo e per contrasta gli inestetismi della cellulite

CAPSULE MONOPLANTA: Le capsule Monoplanta di Erba Vita sono una linea di integratori alimentari in capsule di origine vegetale, che garantiscono l’apporto costante dei principi attivi e una qualità inalterata nel tempo

FORMATO: confezione da 60 capsule facilmente ingeribili

COME USARLO: Si consiglia di assumere da 2 a 4 capsule al giorno dopo i pasti, con acqua

ERBA VITA: Dal 1982, siamo specializzati nella produzione di integratori alimentari a base vegetale La tradizione fitoterapica, il rigore del metodo scientifico e le più avanzate tecnologie si fondono in un perfetto equilibrio

BUONUMORE Naturalma e Consorzio Colibrì 60 compresse da 1000 mg | GABA, Iperico, Passiflora, Melissa, Griffonia, Rodiola, Zafferano, Lavanda, Magnesio e Vitamina B6 | Integratore alimentare | Vegano BUONUMORE Integratore alimentare 60 COMPRESSE da 1000 mg (formato da 60 grammi). Prodotto in compresse, pastiglie o tavolette (non sono opercoli, capsule o softgel).

UN AIUTO NATURALE: integratore alimentare di GABA, Iperico, Passiflora, Melissa, Griffonia, Rodiola, Zafferano, Lavanda, Magnesio e Vitamina B6 in compresse. 1 compressa da 1000 mg contiene 10 nutritivi sinergici: GABA, Iperico, Passiflora, Melissa, Griffonia, Rodiola, Zafferano, Lavanda, Magnesio e Vitamina B6.

MADE IN ITALY: prodotto confezionato in ITALIA e notificato come Integratore alimentare al Ministero della Salute italiano. Realizzato in collaborazione con il Consorzio Colibrì.

NATURALMA – Naturali abitudini: Rispettiamo e amiamo la Natura, per questo tutti i nostri integratori sono adatti ai vegani e privi di qualsiasi ingrediente artificiale: non contengono conservanti, coloranti, aromi ed edulcoranti di sintesi. Selezioniamo le Materie Prime con cura per garantire la massima qualità e sicurezza.

Integratore a base di 10 INGREDIENTI SINERGICI, GABA, Iperico, Passiflora, Melissa, Griffonia, Rodiola, Zafferano, Lavanda, Magnesio e Vitamina B6 che insieme esercitano un’azione potenziata.

Dr. Giorgini Integratore Alimentare, Melissa Estratto Integrale Liquido Analcoolico - 200 ml Promuove il buon funzionamento della mucosa di bocca e faringe

Sostiene il sistema digerente e, di conseguenza, aiuta una buona digestione

Estratto totale di mirra pura

Migliora la memoria e le funzioni cognitive; sapore gradevole

Conservare il prodotto fuori dal frigorifero anche dopo l'apertura

Offerta Lemuria - ET Melissa Integratore Alimentare a Base Di Piante e Derivati, Utile per Favorire la Regolare Motilità Gastrointestinale - 30 ml 👉🏻 INTEGRATORE ALIMENTARE: ET Melissa di Lemuria è totalmente naturale a base di estratti di piante e derivati.

🙋🏻‍♀️ PER CHI È INDICATO: L’erba fiorita di melissa favorisce la regolare motilità gastrointestinale e l’eliminazione dei gas. Favorisce inoltre il rilassamento e il benessere mentale, nonché un normale tono dell’umore.

🌿 ESTRATTO TOTALE: L’esclusivo processo di estrazione rende l’E.T. (Estratto Totale) Lemuria da decenni un prodotto unico ed ineguagliabile. Gli Estratti Totali Lemuria, privi di alcol, gradevoli, efficaci, di pratica assunzione sono adatti a tutte le età : dai bambini agli anziani.

📖 UTILIZZO: Le gocce possono essere assunte tale quali direttamente in bocca o diluite in poco liquido.

✨ LEMURIA: nasce in Italia nel 1990 e utilizza per i propri prodotti ingredienti naturali e biologici, nel rispetto della salute e dell'ambiente. I prodotti Lemuria utilizzano eccipienti biodinamici e tecniche sofisticate di analisi per mantenere inalterati tutti i principi delle piante e l'integrità delle materie prime.