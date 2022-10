L’allenamento mette a dura prova il corpo, arrivando a provocare strappi, stiramenti, contusioni e altri traumi. In questo caso un integratore a base di bromelina può aiutare. Scopriamolo meglio!

Si sente parlare spesso di bromelina per dimagrire, ma questo principio attivo si è rivelato un aiuto efficace anche in altre condizioni.

Gli studi intorno alla bromelina hanno attribuito varie proprietà all’enzima naturalmente presente nell’ananas. Da qui nasce l’attenzione dei produttor di integratori.

Cos’è la bromelina?

Prima di conoscere come può aiutare questo tipo di integratore nello sport è necessario fare un passo indietro per approfondire la natura di questo principio attivo.

Più in particolare si tratta di un enzima presente naturalmente nell’ananas che si è rivelato un toccasana per il benessere generale.

In realtà , anche se il termine è declinato al singolare, per bromelina si intendono due enzimi: uno nella polpa d’ananas (molecola proteica capace di scomporre le proteine in amminoacidi) e uno nel gambo dell’ananas (enzima concentrato usato in campo erboristico e non solo).

Dalle proprietà digestive all’effetto antiedemigeno fino ad arrivare alla capacità di proteggere i capillari: l’enzima può aiutare a prevenire o a gestire diverse condizioni.

Bromelina: Proprietà e benefici

L’enzima sviluppa effetti interessanti che vale la pena conoscere per capire l’utilità di un integratore alimentare. Ma la bromelina a cosa serve esattamente?

Digestione – Il principio attivo scompone le proteine in aminoacidi facilitando la digestione di alimenti proteici.

– Il principio attivo scompone le proteine in aminoacidi facilitando la digestione di alimenti proteici. Infiammazioni – La bromelina si comporta come un antinfiammatorio naturale in grado di ridurre gli stati infiammatori.

– La si comporta come un in grado di ridurre gli stati infiammatori. Edemi – La sua azione drenante è utile anche in caso di edemi, cioè gonfiori che compaiono sul corpo a causa dell’accumulo di liquidi nei tessuti interstiziali.

– La sua azione drenante è utile anche in caso di edemi, cioè gonfiori che compaiono sul corpo a causa dell’accumulo di liquidi nei tessuti interstiziali. Cellulite – Il potere antinfiammatorio agisce sull’infiammazione causata dall’accumulo di liquidi negli spazi interstiziali alla base della cellulite mentre l’azione drenante aiuta a liberarsi dei liquidi in eccesso.

– Il potere antinfiammatorio agisce sull’infiammazione causata dall’accumulo di liquidi negli spazi interstiziali alla base della cellulite mentre l’azione drenante aiuta a liberarsi dei liquidi in eccesso. Trombi – La capacità di disciogliere le placche aterosclerotiche rendono l’enzima un ottimo antitrombotico.

– La capacità di disciogliere le placche aterosclerotiche rendono l’enzima un ottimo antitrombotico. Vie respiratorie – Le proprietà antinfiammatorie si rivelano utili anche in caso di infiammazioni alle vie respiratorie collegati a stati ematosi.

– Le proprietà antinfiammatorie si rivelano utili anche in caso di infiammazioni alle vie respiratorie collegati a stati ematosi. Pressione arteriosa – Il fatto che riesca a solubilizzare le placche aterosclerotiche impedisce la degenerazioni delle pareti arteriose, migliorando il flusso sanguigno all’interno dei vasi.

– Il fatto che riesca a solubilizzare le placche aterosclerotiche impedisce la degenerazioni delle pareti arteriose, migliorando il flusso sanguigno all’interno dei vasi. Peso – La bromelina non fa dimagrire in senso stretto (o almeno non ci sono ricerche in grado di dimostrarlo), ma l’effetto drenante libera dal gonfiore. Insomma la bromelina fa sgonfiare.

Bromelina integratore nello sport

Gli integratori di bromelina in compresse, capsule e polvere possono essere usati dagli sportivi anche per risolvere i piccoli traumi e velocizzare il recupero. E non solo.

Per esempio, l’azione antinfiammatoria dell’enzima riduce l’intensità e la durata dei dolori muscolari post-allenamento.

Il fatto che riesca a diminuire le concentrazioni di composti rilasciati dalle fibre muscolari danneggiate si traduce in una protezione per i muscoli sottoposti a sollecitazioni intense.

L’effetto drenante dell’enzima si libera dei liquidi provocati da traumi e favorisce il recupero in caso di strappi, stiramenti, contusioni e simili.

Modalità d’uso

Il dosaggio e la modalità d’uso di questo integratore cambia in base all’età , al sesso, alle condizioni fisiche e all’obiettivo, ma dovrebbero seguire le indicazioni del produttore o dello specialista.

A grandi linee il dosaggio di bromelina nello sport va dai 250 ai 2000 mg al giorno da dividere in 2-3 dosi giornaliere.

Bromelina: Controindicazioni

L’uso di integratori di bromelina è sicuro e ben tollerato e non riserva effetti collaterali o controindicazioni particolari, specie se segue i consigli del produttore o dell’esperto.

In caso di sovra dosaggio o sensibilità particolari è possibile incappare in problemi gastroenterico, come senso di nausea, vomito e dolori addominali.

È sempre meglio evitare l’assunzione di questo tipo di integratore in caso di gravidanza e allattamento o di assunzione di farmaci anticoagulanti.

Come scegliere l’integratore di bromelina

In commercio esistono vari tipi di integratori pronti a soddisfare le esigenze più disparate, tuttavia questa varietà rischia di confondere le idee.

L’unico modo per essere sicuri di trovare il prodotto più adatto è valutare alcuni aspetti in relazione alle necessità personali. Ecco da dove partire per compiere una scelta consapevole:

Tipologia – È possibile trovare la bromelina sotto forma di integratori in polvere, compresse e capsule, il che rende necessaria un’analisi dei pro e dei contro: la polvere va disciolta in un liquido ed è facile da assumere ma potrebbe creare problemi nel dosaggio; le compresse sono predosate e facili da assumere e trasportare ma potrebbero essere difficili da deglutire per qualcuno; le capsule sono un’alternativa alle compresse ma potrebbero contenere ingredienti di origine animale.

– È possibile trovare la sotto forma di in polvere, compresse e capsule, il che rende necessaria un’analisi dei pro e dei contro: la polvere va disciolta in un liquido ed è facile da assumere ma potrebbe creare problemi nel dosaggio; le compresse sono predosate e facili da assumere e trasportare ma potrebbero essere difficili da deglutire per qualcuno; le capsule sono un’alternativa alle compresse ma potrebbero contenere ingredienti di origine animale. Composizione – La maggior parte degli integratori contiene bromelina pura, ma esistono anche dei prodotti contenenti bromelina e centella , curcuma, boswellia, artiglio del diavolo e così via. La scelta dipende dalle esigenze personali.

– La maggior parte degli integratori contiene pura, ma esistono anche dei prodotti contenenti , curcuma, boswellia, artiglio del diavolo e così via. La scelta dipende dalle esigenze personali. Cruelty free – Quasi tutti i prodotti a sono adatti ai vegani, ma sarebbe meglio leggere attentamente l’INCI alla ricerca di eventuali ingredienti o componenti di origine animale (specie se si preferisce un integratore contenente un mix di ingredienti o un prodotto in capsule).

– Quasi tutti i prodotti a sono adatti ai vegani, ma sarebbe meglio leggere attentamente l’INCI alla ricerca di eventuali ingredienti o componenti di origine animale (specie se si preferisce un integratore contenente un mix di ingredienti o un prodotto in capsule). Allergeni – La produzione di questi integratori è affidata a stabilimenti in cui si producono altri tipi di prodotti, aumentando così la possibilità di contaminazione. Occhio all’INCI.

– La produzione di questi integratori è affidata a stabilimenti in cui si producono altri tipi di prodotti, aumentando così la possibilità di contaminazione. Occhio all’INCI. Prezzo – Il costo cambia in base alle caratteristiche e al brand, ma può essere ammortizzando scegliendo l’acquisto online (vasta selezione e ottimo rapporto qualità /prezzo).

Migliori integratori di bromelina su Amazon

Qual è la migliore bromelina integratore? La risposta dipende dalle necessità personali, ma i suddetti consigli aiutano a orientarsi verso il prodotto giusto.

Per il resto è possibile acquistare questo tipo di integratore in farmacia, in erboristeria oppure online presso e-commerce affidabili.

Amazon propone alcuni degli integratori migliori sul mercato e aiuta a scegliere il prodotto giusto attraverso informazioni dettagliate, recensioni vere e offerte vantaggiose.

In base all’offerta del momento è possibile scegliere tra Bromelina Plus Solgar, Bromelina Yamamoto, Bromelina Angelini e altri ancora.

Per aiutarvi nella ricerca del miglior integratore a base di bromelina su Amazon abbiamo selezionato alcune delle proposte più acquistate dai consumatori.

Bromelina Intenso - 750 mg (1800 F.I.P) - 120 capsule rivestite con enterica (DRcaps®) - Enzima digestivo naturale da estratto di ananas - Vegan - Altamente dosato OTTIMO PREZZO PERFORMANCE:E 120 capsule con 750 mg di bromelina ricavata dall'estratto di ananas. Le nostre capsule di enzimi di ananas hanno un'attività enzimatica biologica particolarmente elevata con 1800 F.I.P. Affinché gli enzimi possano svilupparsi completamente senza perdita nell'intestino, vengono utilizzate capsule rivestite con enteroclismi.

MATERIA PRIMA NATURALE: Le nostre capsule di enzimi di ananas sono ottenute dall'estratto naturale di ananas attraverso un processo di produzione complesso e delicato.

VEGAN & SENZA ADDITIVI INDESIDERATI: Le nostre compresse di enzimi digestivi non contengono additivi indesiderati e sono 100% vegan. Le capsule sono prive di stearato di magnesio, aromi, coloranti, stabilizzatori, gelatina e naturalmente senza OGM, senza lattosio, senza glutine e senza conservanti.

QUALITÀ TESTATA IN LABORATORIO: Laboratorio indipendente testato per ceppi e contaminanti, come metalli pesanti, muffe, E. Coli, Salmonella e altri criteri di test rilevanti.

PRODUZIONE & LA TUA SODDISFAZIONE: La gamma Vit4ever comprende numerosi integratori alimentari ad un giusto rapporto qualità -prezzo. Tutti i prodotti sono realizzati con materie prime di alta qualità ed esclusivamente in fabbriche certificate UE. I nostri siti di produzione comprendono la Germania e i Paesi Bassi. Se non sei soddisfatto del nostro prodotto, o se hai bisogno di aiuto e consigli, contattaci.

Bromelina Plus 750 mg - Alto dosaggio puro - 90 capsule QUALITÀ TEDESCA: Bromelina Plus 750 mg - Alto dosaggio puro - 90 capsule

BIODISPONIBILE E SENZA: glutine, lattosio, fruttosio, magnesio stearato, conservanti, soia, lievito, pesticidi, fungicidi, fertilizzanti, coloranti, stabilizzanti e ingegneria genetica (NON OGM).

SICUREZZA DEL PRODOTTO: i nostri sani principi ci vietano l'utilizzo di edulcoranti, coloranti o additivi nei nostri prodotti. Eccezion fatta per la bassissima quantità di cellulosa microcristallina, essenziale per l'incapsulazione.

Purezza microbica Made in Germany: ai sensi della normativa HACCP. Ingredienti provenienti da paesi UE e non UE.

BROMELINA Vegavero® | 500 mg (4800 F.I.P./gr) | con Drcaps®: Capsule Gastroresistenti | Enzima digestivo dell’Ananas | Vegan | 90 capsule 🍍 DIGESTIVO E DRENANTE: La Bromelina contiene enzimi digestivi naturali derivati dal gambo dell’ananas che aiutano a scomporre proteine e carboidrati nel nostro stomaco in modo che possano essere facilmente assorbiti e utilizzati dal nostro corpo. Ottimo quindi per contrastare problemi digestivi come gonfiore addominale, flatulenza, stitichezza o meteorismo intestinale. Conosciuta anche come diuretico naturale può contrastare la ritenzione idrica e gli inestetismi della cellulite.

⭐ LA PIÙ ALTA ATTIVITÀ ENZIMATICA: Le nostre capsule di bromelina hanno un’attività enzimatica proteolitica molto alta. Ogni capsula da 500 mg contiene infatti 1200 GDU o 2400 F.I.P. Questa misura indica la capacità digestiva dell’enzima dell’ananas e quindi garantisce la efficacia del prodotto. Usiamo inoltre capsule gastroresistenti DrCaps®, quindi il contenuto può raggiungere direttamente l'intestino. Ottimo in combinazione con il nostro drenante naturale, zenzero o probiotici.

📍 SENZA ADDITIVI: Ogni capsula contiene 500 mg di bromelina naturale dall’ananas. Il prodotto è privo di additivi come cellulosa microcristallina e magnesio stearato. In una confezione: 90 capsule. Dosaggio consigliato: 1 capsula al giorno. Le capsule sono facili da ingerire, insapore e adatte ai vegani.

🌿 VEGAVERO CLASSIC: integratori vegani di alta qualità che comprendono nutrienti essenziali, estratti vegetali, funghi medicinali e altri ingredienti funzionali. Ci concentriamo sulla qualità dei singoli ingredienti ed evitiamo sempre additivi artificiali come riempitivi non necessari. I nostri prodotti sono testati e migliorati costantemente dal nostro team sulla base delle più recenti scoperte scientifiche. Vegavero Classic - per noi significa qualità , sicurezza e praticità .

💓 AL VOSTRO FIANCO: La premura nei vostri confronti fa parte della nostra filosofia. Per questo oltre a elaborare integratori pensati per le vostre esigenze, lavoriamo a formule uniche, per ottenere la perfetta sinergia di ingredienti e dosaggi. Siamo a disposizione, per consigliarvi e sostenervi nei vostri obiettivi, per fornirvi le certificazioni di ogni prodotto e per rispondere a tutte le vostre domande. Contattaci!

Fortilase - Integratore Alimentare a Base di Bromelina, Enzima Proteolitico Contenuto Nell'Estratto Vegetale del Gambo di Ananas Utile a Favorire il Drenaggio dei Liquidi Corporei - 20 Compresse Integratore Alimentare a Base di Bromelina, Enzima Proteolitico Contenuto Nell'Estratto Vegetale del Gambo di Ananas utile a favorire il drenaggio dei liquidi corporei, 20 Compresse

L'edema è un accumulo eccessivo di liquido nello spazio interstiziale; i meccanismi che possono portare alla formazione di edema sono numerosi; il segnale più evidente di questa condizione è il gonfiore della parte interessata

La Bromelina contenuta in FORTILASE è un enzima proteolitico presente nell'estratto del gambo di Ananas comosus; la potenza di una preparazione a base di Bromelina è determinata dall'attività proteolitica, che nel caso di FORTILASE è espressa in nanokatal

Ogni compressa di FORTILASE contiene 50 mg di Bromelina con una attività proteolitica pari a 2500 GDU per grammo

Prodotto senza glutine

Bromelina 500 mg - 100 compresse - Enzima dell'ananas naturale - Antinfiammatoria / Migliora la circolazione e facilita la digestione QUALITÀ TEDESCA - WARNKE VITALSTOFFE - Bromelina 500 mg - 100 compresse - Enzima dell'ananas naturale - Antinfiammatoria / Migliora la circolazione e facilita la digestione

QUALITÀ E FACILITÀ D'USO: i nostri prodotti sono conformi agli standard di qualità HACCP. Fabbricato in Germania. Materie prime provenienti da paesi UE e non EU. La confezione è ottimizzata con un pratico coperchio dosatore che ne garantisce la lunga conservazione degli integratori alimentari e la facilità di dosaggio.

BIODISPONIBILITÀ: Il nostro sano principio di purezza ci vieta l'uso di dolcificanti, coloranti, leganti ed altri additivi nei nostri prodotti. Inoltre, sono privi di gelatina, lievito, soia, antiagglomerante come sali di magnesio di acidi grassi, aromi, conservanti, pesticidi, fungicidi, fertilizzanti artificiali, stabilizzanti e, ultimi ma non meno importanti, allergeni.

POSOLOGIA CONSIGLIATA: Contultare l'etichetta multilingue oppure contatti direttamente il nostro servizio clienti

Offerta Yamamoto Research Bromelina - 20 Gr Yamamoto research bromelina, la bromelina è un estratto ricco in enzimi che derivando dall'ananas comosus (l.) merr; l'ananas è indicato per favorire la funzione digestiva

Bromelina è un integratore alimentare che apporta 2000 mg di enzimi con attività pari a 5000 gdu per dose giornaliera; la bromelina è un enzima proteolitico estratto dal gambo dell'ananas

La bromelina è un estratto ricco in enzimi che derivando dall'ananas comosus (l.) merr; l'ananas è indicato per favorire la funzione digestiva, coadiuvando il processo digestivo se assunta ai pasti

Prodotto affidabile