Sassuolo, Toljan positivo al Coronavirus: è asintomatico

Poco fa il Sassuolo, mediante i propri canali di comunicazione, ha reso nota la positività al Coronavirus di Jeremy Toljan. Il calciatore, fa sapere la società, è asintomatico e si trova già in isolamento domiciliare come da protocollo.

Un altro contagiato in Serie A. Dopo le recenti positività al Coronavirus di Cristiano Ronaldo e di quattro giocatori del Parma di cui non è stata rivelata l’identità, ecco spuntare un altro caso nel nostro campionato: si tratta di Jeremy Toljan, difensore tedesco del Sassuolo, in prestito dal Borussia Dortmund, che in seguito all’effettuazione del doppio tampone sarebbe risultato positivo al Covid-19.

Jeremy Toljan in azione con la maglia del Sassuolo (Photo Credit: pagina FB U.S. Sassuolo).

A comunicare la notizia della positività del classe ’94 è stata la stessa società emiliana mediante un comunicato apparso poco fa sul proprio sito ufficiale:

L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che dai test effettuati (doppio tampone) è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Jeremy Toljan. La Società ha prontamente posto il calciatore, totalmente asintomatico, in isolamento domiciliare, attivando tutte le procedure previste dal protocollo in vigore per il Gruppo Squadra, gruppo risultato negativo al doppio tampone in tutti gli altri componenti. La Società è in costante contatto con l’autorità sanitaria di riferimento e con la Lega di appartenenza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS