Parma, quattro positivi al Covid-19: uno “leggermente sintomatico”

Continua ad imperversare il flagello Covid-19 sul campionato di Serie A. È notizia delle ultime ore che anche tra le file del Parma sono state trovate quattro positività al virus. Lo comunica la stessa società ducale attraverso una nota ufficiale apparsa sui propri canali:

“Il Parma Calcio 1913 comunica che l’ultima serie di controlli ha evidenziato quattro casi di positività al Covid-19 relativamente ad atleti del gruppo squadra. I quattro calciatori (di cui uno leggermente sintomatico e gli altri tre asintomatici) sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. La società comunica altresì che tutti gli altri membri del suddetto gruppo squadra sono risultati negativi ai test Covid-19. In ossequio alla normativa e al protocollo, e d’accordo con le autorità sanitarie competenti, il gruppo squadra ha già iniziato l’isolamento fiduciario, con la possibilità di svolgere la regolare attività di allenamento per tutti gli atleti negativi senza avere alcun contatto con l’esterno”.

Come si evince dal comunicato i quattro casi positivi sono tutti calciatori, già isolati rispetto al resto del gruppo che, in conformità alle norme vigenti, ha già intrapreso il periodo di isolamento fiduciario. Ciò significa che i calciatori crociati potranno uscire di casa solo per allenarsi e disputare gli incontri. Il Parma garantirà loro un’assistenza quotidania, con tamponi e screening effettuati in modo costante.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS