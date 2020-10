Juventus: Cristiano Ronaldo positivo al Covid-19

Brutte notizie in casa Juventus: Cristiano Ronaldo, attualmente in ritiro con la nazionale portoghese, è risultato positivo al Coronavirus. Stando alle indiscrezioni fuoriuscite poco fa, l’ex Real Madrid sarebbe completamente asintomatico.

La Juventus dovrà fare a meno di Cristiano Ronaldo per le prossime due partite contro Crotone (sabato alle 20:45) e Dinamo Kiev (martedì 18:55). Il fenomeno portoghese, stando a quanto fuoriuscito poco fa, sarebbe risultato positivo al Coronavirus. Sceso in campo domenica sera con il suo Portogallo contro la Francia, CR7 si è sottoposto, come previsto dai vigenti protocolli sanitari, al tampone di rito che ha purtroppo dato esito positivo.

La notizia, confermata anche dalla federazione portoghese, ha subito fatto il giro del mondo scatenando la curiosità di milioni di tifosi desiderosi di conoscere le condizioni di salute del numero 7 bianconero che, fanno sapere dal ritiro della nazionale lusitana, sta bene e non ha sintomi. Cristiano Ronaldo è ovviamente già in isolamento, mentre i compagni, che saranno impegnati domani sera contro la Svezia di Kulusevski, attendono di conoscere l’esito dei tamponi che dirà se il conto dei positivi in casa Portogallo resterà fermo a tre (al momento sono positivi, oltre a Ronaldo, anche Josè Fonte e Anthony Lopes) o sarà destinato a salire vertiginosamente. Attendiamo sviluppi per saperne di più.

