Risultati Europa League Andata Ottavi 12-3-2020: vincono Manchester United, Leverkusen e Shakhtar, ko Eintracht

EUROPA LEAGUE ANDATA OTTAVI DI FINALE: RISULTATI E MARCATORI

La più strana settimana della storia del calcio contemporaneo si conclude con le sfide d’andata degli ottavi di finale di Europa League, in attesa della decisione della Uefa sulla possibilità di sospendere o meno le coppe.

Nel frattempo, non hanno potuto disputarsi le sfide Siviglia-Roma e Inter-Getafe per l’emergenza legata alla diffusione del contagio del Coronavirus, i cui rinvii non hanno ancora date prestabilite o una formula già decisa.

Comunque, nelle gare del pomeriggio, il Manchester United vince facile in Austria contro il LASK Linz, partita a porte chiuse, di fatto ipotecando il passaggio del turno, sempre che si possa continuare a disputare questa competizione, con cinque gol che sono un’assicurazione.

Ma il colpaccio è del Basilea, che cala un tris clamoroso a Francoforte contro un brutto e disordinato Eintracht, al quale servirà più di un miracolo per tentare di ribaltare questo risultato a porte chiuse, mentre l’Istanbul Basaksehir vince in casa contro il Copenaghen al termine di una partita molto noiosa ma a porte aperte.

Nelle sfide della sera, spettacolare la seconda ed unica altra partita disputata a porte aperte, cioè quella in Scozia tra Rangers Glasgow e Bayer Leverkusen, che portano a casa la vittoria, ipotecando la qualificazione ai quarti.

Infine, nelle altre due partite, entrambe a porte chiuse, l’Olympiakos pareggia in casa contro il Wolverhampton, che è riuscito a rimontare dopo lo svantaggio iniziale grazie all’uomo in più per tutto il secondo tempo, e lo Shakhtar Donetsk vince in Germania contro un Wolfsburg che rimane però ancora in gioco per il passaggio del turno.

Europa League

Risultati e marcatori:

Siviglia-Roma – rinviata a data da destinarsi

Inter-Getafe – rinviata a data da destinarsi

Basaksehir-Copenhagen 1-0 (88′ rig. Visca)

Eintracht Francoforte-Basilea 0-3 (27′ Campo, 73′ Bua, 85′ Frei)

LASK-Manchester United 0-5 (28′ Ighalo, 58′ James, 82′ Mata, 90+2′ Greenwood, 90+3′ Andreas Pereira)

Olympiacos-Wolverhampton 1-1 (54′ El Arabi, 67′ Neto)

Rangers-Bayer Leverkusen 1-3 (37′ rig. Havertz, 67′ Aranguiz, 75′ Edmundson, 88′ Bailey)

Wolfsburg-Shakhtar Donetsk 1-2 (17′ Moraes, 48′ Brooks, 73′ Antonio)

©RIPRODUZIONE RISERVATA