Risultati Europa League 2° Giornata e Classifiche Gironi 29-10-2020: vincono Milan, Napoli e Arsenal, pareggio Roma, sconfitta Tottenham

EUROPA LEAGUE 2° GIORNATA: RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICHE

Tantissimi gol nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League, che ha regalato risultati importanti per l’evoluzione delle classifiche.

Nel pomeriggio il Milan vince facile contro lo Sparta Praga nel Girone H, portandosi al primo posto in classifica visto che il Lille pareggia solo in casa contro il Celtic, seppur rimontando dal doppio svantaggio.

Nel Girone G tutto secondo le aspettative con le vittorie in trasferta di Leicester e Sporting Braga sui campi di AEK Atene e Zorya, mentre nel Girone I il Villareal supera l’ostacolo Qarabag e il Maccabi Tel Aviv torna con i tre punti dalla trasferta turca contro il Sivasspor.

Succede di tutto nel Girone J, dove il Tottenham perde clamorosamente contro l’Antwerp e il LASK Linz vince contro il Ludogorets una partita infinita e con tantissimi gol, mentre nel Girone K ancora un pareggio per CSKA Mosca e Dinamo Zagabria, oltre al colpaccio del Wolfsberger a Feyenoord.

Nel Girone L super manita della Stella Rossa allo Slovan Liberec e l’Hoffenheim rifila un poker al Gent.

Nelle partite disputata in serata, invece, nel Girone A la Roma non riesce ad andare clamorosamente oltre il pareggio in casa contro il CSKA Sofia, ma pareggiano anche Cluj e Young Boys.

Nel Girone B tutto facile per l’Arsenal, che abbatte il Dundalk e continua la corsa del Molde anche contro il Rapid Vienna, mentre nel Girone C clamorosa sconfitta del Bayer Leverkusen sul campo dello Slavia Praga e il Nizza prova a dare un sorriso ai suoi concittadini battendo l’Hapoel Beer Sheva.

Nel Girone D si diverte il Benfica contro il povero Standard Liegi e i Rangers battono anche il Lech Poznan rimanendo a punteggio pieno, mentre nel Girone E vince il PSV Eindhoven a Nicosia contro l’Omonia e solo pareggio tra Granada e PAOK Salonicco.

Infine, nel Girone F super AZ Alkmaar, che umilia il Rijeka e prima vittoria del Napoli, tra l’altro nel big match con la Real Scoedad.

Risultati 2° giornata Gruppi Europa League e classifiche aggiornate:

GRUPPO A

CFR Cluj-Young Boys 1-1 (62° Rondon; 69° Fassnacht)

Roma-CSKA Sofia 0-0

Classifica Gruppo A:

Cluj 4, Roma 4, Young Boys 1, CSKA Sofia 1

GRUPPO B

Arsenal-Dundalk 3-0 (42° Nketiah, 44° Willock, 46° Pepè)

Molde-Rapid Vienna 1-0 (65° Omoijuanfo)

Classifica Gruppo B:

Arsenal 6, Molde 6, Rapid Vienna 0, Dundalk 0

GRUPPO C

Nizza-Hapoel Beer Sheva 1-0 (23° Gouiri)

Slavia Praga-Bayer Leverkusen 1-0 (80° Olayinka)

Classifica Gruppo C:

Bayer Leverkusen 3, Hapoel Beer Sheva 3, Slavia Praga 3, Nizza 3

GRUPPO D

Glasgow Rangers-Lech Poznan 1-0 (68° Morelos)

Benfica-Standard Liegi 3-0 (49° rig., 76° Pizzi, 66° rig. Waldschmidt)

Classifica Gruppo D:

Benfica 6, Rangers 6, Lech Poznan 0, Standard Liegi 0

GRUPPO E

Granada-PAOK Salonicco 0-0

Omonia-PSV Eindhoven 1-2 (29° Gomez; 41°, 90° Malen)

Classifica Gruppo E:

Granada 4, PSV 3, PAOK 4, Omonia 1

GRUPPO F

AZ Alkmaar-Rijeka 4-1 (6° rig. Koopmeiners, 20°, 60° Gudmundsson, 51° Karlsson; 72° Kulenovic)

Real Sociedad-Napoli 0-1 (56° Politano)

Classifica Gruppo F:

AZ 6, Real Sociedad 3, Napoli 3, Rijeka 0

GRUPPO G

AEK Atene-Leicester 1-2 (49° Tankovic; 18° rig. Vardy, 39° Choudhury)

Zorya-Braga 1-2 (96° Ivanisenia; 4° Paulinho, 11° Gaitan)

Classifica Gruppo G:

Leicester 6, Braga 6, Zorya 0, AEK 0

GRUPPO H

Lilla-Celtic 2-2 (67° Celik, 75° Ikone; 28°, 33° Elyounoussi)

Milan-Sparta Praga 3-0 (24° Diaz, 57° Leao, 67° Dalot)

Classifica Gruppo H:

Milan 6, Lille 4, Celtic 1, Sparta Praga 0

GRUPPO I

Qarabag-Villarreal 1-3 (78° Kwabena; 80° Pino, 85°, 95° rig. Alcacer)

Sivasspor-Maccabi Tel Aviv 1-2 (55° Kayode; 68° rig. Biton, 75° Preetz)

Classifica Gruppo I:

Villareal 6, Maccabi 6, Qarabag 0, Sivasspor 0

GRUPPO J

Anversa-Tottenham 1-0 (29° Rafaelov)

LASK-Ludogorets 4-3 (2°, 56° Balic, 12° Gruber, 35° Raguz; 13°, 67°, 74° rig. Manu)

Classifica Gruppo J:

Antwerp 6, Tottenham 3, LASK 3, Ludogorets 0

GRUPPO K

CSKA Mosca-Dinamo Zagabria 0-0

Feyenoord-Wolfsberger 1-4 (54° Berghuis; 4° rig., 13° rig., 60° Liendl, 66° rig. Jovljic)

Classifica Gruppo K:

Wolfsberger 4, CSKA Mosca 2, Dinamo Zagabria 2, Feyenoord 1

GRUPPO L

Gent-Hoffenheim 1-4 (93° Kleindienst;35° rig. Belfodil, 52° Grillitsch, 73° Gacinovic, 94° Dabbur)

Stella Rossa-Slovan Liberec 5-1 (7°, 22° El Fardou Ben, 50° Gajic, 67° Katai, 70° Falcinelli; 41° Matousek)

Classifica Gruppo L:

Hoffenheim 6, Stella Rossa 6, Liberec 3, Gent 0

