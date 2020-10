Video Gol Highlights Real Sociedad-Napoli 0-1: sintesi 29-10-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Real Sociedad-Napoli 0-1, 2° Giornata Gruppo F Europa League: infortunio per Insigne, la decide Politano, nel finale gol annullato a Mario Rui e rosso a Osimhen

Il Napoli batte la Real Sociedad all’Estadio Municipal de Anoeta di San Sebastian in Euskal Herria nella seconda giornata del Girone F di Europa League.

Vittoria fondamentale per i partenopei, che cancellano la clamorosa debacle casalinga rimettendosi in carreggiata e acciuffando proprio i baschi al secondo posto in classifica, che avevano vinto all’esordio.

La sintesi di Real Sociedad-Napoli 0-1, 2° Giornata Gruppo F Europa League

Non è una bella partita nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. Ad entrambe le squadre piace fare possesso palla, ma risultano fin troppo lente e svolgono un’ottima fase difensiva, chiudendo tutti gli spazi risultato davvero compatti.

La palla gol del vantaggio sarebbe nei piedi di Insigne, che però non trova la porta poco prima di infortunarsi, mentre Mario Rui con un tentativo di pallonetto sfiora solo il palo, ma manca cinismo anche nella conclusione di Merino, che spara alto sulla traversa.

Anche il secondo tempo è molto noioso, visto che gli ospiti fanno girare la palla con una lentezza incredibile e i padroni di casa non sembrano riuscire a fare di meglio, limitandosi al compitino.

Poi, però, al 55′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con una bomba terra aria di Politano, che beffa il portiere avversario grazie ad una deviazione di un difensore.

I padroni di casa reagiscono con rabbia ed orgoglio, finalmente si fanno vedere dalle parti di Ospina, che compie un vero e proprio miracolo su Portu, mentre Oyarzabal spara a lato dopo un bel contropiede.

Nel finale c’è ancora tempo per un gol annullato a Mario Rui al 85′ minuto per aver toccato due volte la palla tirando il calcio piazzato e per l’espulsione al 92′ minuto per Osimhen per doppia ammonizione.

Video Gol Highlights di Real Sociedad-Napoli 0-1, 2° Giornata Gruppo F Europa League

Il tabellino di Real Sociedad-Napoli 0-1, 2° Giornata Gruppo F Europa League

Real Sociedad-Napoli 0-1

Real Sociedad (4-3-3): Remiro 6; Gorosabel 6,5 (34′ st Zubimendi 5,5), Sagnan 5, Le Normand 5,5, Monreal 6; Merino 6,5 (34′ st Barrenetxea 5,5), Guevara 6, Silva 6; Portu 6,5 (23′ st Bautista 5,5), Isak 5 (23′ st Willian José), Oyarzabal 6,5 (41′ st Guridi sv).

Allenatore: Alguacil 5,5

Napoli (4-2-3-1): Ospina 6; Hysaj 6, Maksimovic 6,5, Koulibaly 7, Mario Rui 6; Demme 5,5 (43′ st Fabian Ruiz sv), Bakayoko 6; Politano 6,5 (16′ st Di Lorenzo 6), Lobotka 5,5 (16′ st Mertens 6), Insigne 6,5 (22′ Lozano 6,5); Petagna 6 (16′ st Osimhen 5).

Allenatore: Gattuso 6,5

Arbitro: Pawson

Marcatori: 10′ st Politano (N)

Ammoniti: Lozano (N), Le Normand (R)

Espulsi: Osimhen (N), somma di ammonizioni

