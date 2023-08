Quando chiude il calciomercato estivo?

Manca davvero poco all’inizio del campionato di Serie A. Sabato 19 agosto con gli anticipi di Empoli-Verona e Frosinone-Napoli si apriranno le danze per quella che sarà la 93ª edizione a girone unico. Tutto questo in pieno calciomercato, che chiuderà ufficialmente il 1 settembre alle 20:00.

In attesa del fischio di inizio e della chiusura del calciomercato, andiamo a scoprire cosa manca o chi ha completato il mercato estivo, partendo naturalmente dal vincitore della passata stagione, ovvero il Napoli.

Napoli, scudetto cucito sul petto: squadra da battere

Napoli campione d’Italia dell’ultima Serie A – StadioSport.it

Il Napoli campione d’Italia sarà la squadra da battere. La grande novità è sulla panchina, dove Rudi Garcia ha preso il posto di Luciano Spalletti. Il presidente De Laurentiis ha confermato in blocco gli undici titolari, con la sola partenza di Kim, rimpiazzato da Natan. Per il resto le attenzioni si sono spostate sui rinnovi di Osimhen e su qualche ritocco ad una rosa già competitiva in grado di confermarsi. Il calciomercato per i partenopei si potrebbe considerare chiuso.

La principale antagonista, per i bookmakers anche favorita, è l’Inter del confermato Simone Inzaghi. La finale di Champions League ha confermato la competitività di una rosa costruita per vincere. Certo il caso Lukaku ha destabilizzato l’ambiente e ha mandato in aria tutti i piani di calciomercato.

Il calciomercato dell’Inter, non dovrebbe essere concluso. Manca ancora un attaccante, Arnautovic e Zapata sono i nomi più caldi. Per la porta, dopo la cessione remunerativa di Onana e l’addio di Handanovic sono arrivati Sommer ed Audero. Il centrocampo si è rinforzato con l’arrivo dell’italiano Frattesi e in attacco a fianco di Lautaro Martinez , in attesa di altri colpi, c’è il francese Thuram arrivato a parametro zero dal Borussia M’gladbach.

Serie A, inseguimento al Napoli: Milan rivoluzione, le romane lontane: derby d’Italia per lo scudetto

Dopo 33 anni il Napoli ha vinto lo scudetto ed ha interrotto il dominio incontrastato delle solite tre, Juventus, Inter e Milan, con l’eccezione di ogni morte di Papa, correva l’anno del Giubileo, di Lazio e Roma. Ripetersi non sarà facile per la squadra di Garcia.

Il Napoli secondo i bookmakers è quotato a 4,00 dietro all’Inter a 2,75, ma davanti alla Juventus a 4,5 e al Milan a 6, con le romane distaccate, neanche prese in considerazione, con la Roma a 12,00 e la Lazio a 15,00. Il calciomercato dei giallorossi è fermo ed inchiodato, solo parametri zero Aouar e Ndicka e il prestito di Kristensen e si attende qualche colpo in entrata in attacco, in cui Marcos Leonardo rimane il principale obiettivo.

Maurizio Sarri, un tecnico non contentissimo dell’andamento lento del mercato laziale – StadioSport.it

L’altra capitolina, dopo lo splendido secondo posto, dopo aver venduto il sergente è in attesa di qualche caporale. Mister Sarri dopo la sfuriata con Lotito ha ottenuto Kamada e Isaksen ma ancora pretende il regista, Rovella e Wieffer del Feyonard sono i nomi più corteggiati. Il calciomercato della Lazio ancora è aperto, così come quello della Juventus, alle prese con i dubbi amletici.

La Vecchia Signora vuole ritornare a dettar legge. Invaghita di Lukaku, ha deciso di metter sul calciomercato Vlahovic e di escludere qualche esubero di troppo, tra cui la bandiera Bonucci. I dubbi in casa Juventus sono tanti, a partire da Pogba alle prese con il ginocchio, ma rimane insieme all’Inter, per quello che rimane il derby d’Italia per eccellenza, una delle più accreditate a conquistare lo scudetto.

Rimane il Milan, che dopo aver venduto Tonali ha completamente rivoluzionato la rosa di Mister Pioli. Sono arrivati 8 volti nuovi per rilanciare le speranze del diavolo che appare comunque lontano alla conquista della seconda stella. Per le altre squadre, per un calciomercato che si concluderà il 1 settembre, l’Atalanta si può considerare la vera regina. Non lotterà per il titolo del campionato, ma ha già vinto quello del bilancio.