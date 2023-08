Calciomercato Inter: Arnautovic per l’attacco

Marko Arnautovic, attaccante del Bologna – StadioSport.it

L’Inter continua a lavorare alla ricerca disperata di un attaccante. Sondaggi, informazioni e ballottaggi sembra davvero una campagna elettorale. La sfidante è sempre la stessa, la Roma di Mourinho, che segue le stesse piste, l’ultima porta il nome di Marko Arnautovic, attualmente al Bologna.

La Milano-Roma è diventata la corsia preferenziale per gli agenti degli attaccanti. Se Scamacca ha preferito l’Atalanta, ora è la volta di Arnautovic, con Zapata sullo sfondo. L’attaccante del Bologna è l’ultima suggestione di calciomercato dell’Inter.

Arnautovic ha già giocato nell’Inter nella stagione 2009/10, quella del triplete. Ricordi indelebili, in cui il classe 1989 non ha lasciato particolari tracce, solo 3 presenze. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’austriaco fa parte di quella lista che la società nerazzurra valuta per il dopo Lukaku, fatta da Balogun e Taremi.

Per Arnautovic e il suo entourage la destinazione nerazzurra sarebbe gradita, anche per confrontarsi con un top club come l’Inter. Il Bologna fa muro e resistenza, e valuta l’attaccante intorno ai 15 milioni di euro. Convincere i felsinei a cederlo però non sarà semplice: in questa sessione di calciomercato ci ha già provato la Roma, e ancora non ha valicato l’appennino.

Arnautovic e la promessa del Bologna: in caso di top club…

Arnautovic è arrivato ad un punto della carriera che vorrebbe ritornare a confrontarsi con palcoscenici europei. Dopo l’esperienza cinese è ritornato in Italia grazie al Bologna e in 2 stagioni ha collezionato 54 presenze, impreziosite da 24 reti.

Il Bologna ci ha creduto e lo ha blindato fino al 2025, con contratto da 2,7 milioni a stagione, da vero top player. Arnautovic ha ripagato la fiducia ed è ritornato a livelli tali, tanto da suscitare l’interesse di un top club come l’Inter.

Beppe Marotta, dirigente dell’Inter, al telefono – StadioSport.it

L’Inter, attraverso il responsabile di calciomercato, Beppe Marotta, ha chiesto Arnautovic al Bologna e ha formulato la sua proposta, respinta in attesa di un rialzo. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la società felsinea aveva fatto una promessa al giocatore, confermata e resa pubblica dal fratello agente: “Il Bologna ci aveva promesso che in caso di offerte da top club avrebbe considerato la cessione. Ora quest’offerta è arrivata, e la società dovrebbe capire”. La volontà del giocatore riveste sempre un ruolo fondamentale, ma come sempre la differenza proviene da altri fattori.