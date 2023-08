Calciomercato Napoli: preso Natan

Calciomercato Napoli: preso accordo trovato con il Red Bull Bragantino per Natan, il club partenopeo sborserà 10 milioni di euro per il centrale brasiliano.

Natan Bernardo De Souza, prossimo acquisto del Napoli – Fonte Profilo Twitter del Calciatore

Il Napoli mette a segno ancora una volta un colpo che non ti aspetti, nelle ultime ore di mercato, infatti, gli azzurri avrebbero raggiunto l’intesa di massima con il Red Bull Brangantino per il difensore centrale brasiliano, Natan Bernardo De Souza. La dirigenza partenopea avrebbe di fatto sbloccato la trattativa sulla base di 10 milioni di euro, cifra che avrebbe convinto la società brasiliana a liberare il proprio tesserato.

Il centrale brasiliano è atteso nei prossimi giorni a Napoli per lo svolgimento delle visite mediche di rito, prima di apporre la propria firma sul contratto che lo legherà ai colori azzurri. Un colpo totalmente inaspettato quello della dirigenza partenopea, la quale dopo essersi vista totalmente snobbata dal Lens per Danso, primo vero obiettivo azzurro, ha deciso di correre ai ripari e affondare il colpo per una delle future promesse del calcio brasiliano.

Natan andrà, dunque, a completare il pacchetto arretrato azzurro, raccogliendo la piena eredità di Kim. Il compito più arduo però spetterà sicuramente a Rudi Garcia, il neotecnico azzurro, infatti, dovrà saper plasmare il nuovo diamante grezzo della rosa azzurra in modo tale da poterlo mettere nelle condizioni di rendere al meglio e non far più rimpiangere il tanto amato Kim.