Il piano malefico di Lukaku: coltellata alla Juve | In Serie A con un’altra maglia

L’attaccante ex Inter potrebbe tradire anche i bianconeri che stanno facendo di tutto per prenderlo e passare ad un altro club.

Il suo nome è quasi sicuramente quello che più è stato pronunciato, scritto, letto o annunciato da giornali, media, tifosi e osservatori o operatori di mercato di tutta l’intera sessione estiva di calciomercato. Da inizio giugno ad oggi, infatti, non c’è stato giorno in cui non ci sia stato spazio per Romelu Lukaku nelle notizie in materia di calciomercato.

Si è cominciato con il presunto interesse del Milan nei giorni immediatamente successivi alla cessione di Sandro Tonali, interesse in realtà che non ha mai trovato conferme e/o riscontri. Prima e dopo questa notizia, però, a tenere banco era la situazione legata al suo ritorno, quello che doveva essere definitivo, all’Inter.

Il club nerazzurro stava discutendo con il Chelsea i modi e i termini per acquistare il belga a titolo definitivo dopo il prestito della scorsa estate e dopo l’ultima stagione a Milano. Sembrava essere soltanto una questione di tempo, appunto, e Romelu Lukaku sarebbe diventato un calciatore dell’Inter, ancora una volta.

Nel frattempo erano circolate le voci, questa volta fondate e vere, di offerte importanti e ricche fatte da alcuni club arabi, ma rifiutate dal calciatore. Si pensava che il motivo del rifiuto fosse la sua ferma convinzione di andare all’Inter, ma a metà luglio si è scoperto che il calciatore non rispondeva più al telefono ai dirigenti nerazzurri, né tantomeno ai suoi ex compagni di squadra.

Lukaku, la trattativa per andare alla Juve

Il mistero si infittisce e si scopre che Lukaku ha un accordo, perlomeno verbale, con la Juventus. I dirigenti bianconeri lo hanno convinto e lui vuole soltanto la Juve. Niente Inter, quindi, anche per i cattivi rapporti con cui sembra essersi lasciato con Simone Inzaghi dopo la finale di Champions League. Si consuma così il primo grande tradimento dell’estate targato Romelu Lukaku.

In queste settimane la Juve vuole Lukaku, soprattutto Massimiliano Allegri, e lui vuole la Juve. Il club bianconero, però, prima di investire circa 40 milioni di euro per prenderlo, deve vendere Dusan Vlahovic. Il serbo piace al Psg che però vira su altri candidati. Ecco, infine, che entra in scena lo stesso Chelsea e parte la trattativa che prevede uno scambio tra Lukaku e Vlahovic più un conguaglio a favore della Juve.

Lukaku non aspetta la Juve, firma per un altro club italiano?

L’accordo sul conguaglio che il Chelsea deve versare alla Juventus tarda ad arrivare. La Juve vuole 40 milioni, il Chelsea è disposto ad offrirne massimo 20. Al momento c’è troppa distanza tra i due club anche se si continua a discutere. Il tempo però passa e Lukaku è stanco di aspettare.

Ecco che potrebbe consumarsi il secondo tradimento targato Lukaku dell’estate. Sul calciatore sembra esserci anche l’interesse della Roma che deve comprare una punta importante e sta pensando al belga. Le settimane prossime saranno decisive, ma quest’ennesimo ribaltone sarebbe davvero clamoroso.