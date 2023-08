“Bonucci? Molto molto bene”: sta succedendo davvero | L’affare più folle dell’estate

Tiene sempre banco il futuro di Leonardo Bonucci, a caccia di una nuova squadra per tornare in Nazionale. L’affare più folle dell’estate.

Fosse dipeso da lui, sarebbe rimasto molto volentieri alla Juventus, a costo di abbassarsi l’ingaggio, e in questo folle calciomercato estivo non è detto che alla fine Leonardo Bonucci trovi il modo di restare. Una possibilità quasi impossibile anche se non si sa mai.

Non stessimo per entrare nella stagione che porta dritti (per chi stacca il pass) a Euro 2014, in Germania (14 giugno-14 luglio), probabile l’ex storico capitano della Juventus avrebbe magari accettato la corte della Samp dell’amico Andrea Pirlo, solo una delle big cadetti a mettersi in fila per chiedere informazioni sul centrale Azzurro.

Già l’Azzurro. Leo sa bene che la sua eventuale partecipazione a Euro 2024 dipenda da due fattori: il primo è che la Nazionale di Mancio si qualifichi, la seconda è che serve una squadra per convincere nuovamente il commissario tecnico dell’Italia.

Così, mentre la Juve si sta facendo apprezzare negli Stati Uniti, dove ha sconfitto il Milan ai tiri di rigore e battuto 3-1 il Real Madrid con una prestazione di livello, Bonucci è concentrato sulla ricerca di una squadra (di Serie A) che possa dargli la chance di riprendersi anche la maglia Azzurra.

Una sistemazione diversa

Giuntoli e Allegri hanno detto chiaramente a Bonucci che non c’è più spazio per lui nella Juventus post pesante penalizzazione con tanto di esclusione da parte del club che fu di Andrea Agnelli. Bisogna che si trovi un’altra sistemazione.

Non in Serie B, né in Arabia o in MLS dove c’è Giorgio Chiellini, inseparabile compagno di squadra di mille, leggendarie, avventure con tanto di iconica sigla, la famigerata BBC insieme a Barzagli.

Un Europeo all’orizzonte

Alessandro Lucci sta cercando un club importante che possa garantirgli spazio e visibilità, non necessariamente In Serie A, ma all’Ajax, magari, il nome caldo di questi periodi. “Lo vedrei bene. L’Ajax ha una rosa molto giovane: un elemento del livello e dell’esperienza di Bonucci può servire per fare da chioccia”.

Lo dice con estrema sincerità Ruud Krol, un passato da giocatore nel Napoli e un presente da allenatore: “Giocare è sempre la cosa migliore – continua l’olandese, sempre in uno stralcio di un’intervista a Tuttosport – quando fai l’allenatore, e lo dico per esperienza diretta, diventa tutto peggio: se Leo sta bene e ha ancora voglia, gli consiglierei di godersi il campo e continuare a giocare ancora uno-due anni“. Questo è il più importante, basterebbe ricordarsi che questa è la stagione che porta a Euro 2024.