La pasta di legumi sta conquistando le abitudini di sportivi e persone a dieta, dimostrandosi un mix perfetto tra salute e sapore. Scopriamo la pasta di lenticchie!

Le proteine sono fondamentali per accrescere o mantenere la massa muscolare, definire la silhouette e migliorare le prestazioni sportive. Per questo si tende a fare attenzione alla loro integrazione.

Tuttavia esistono vari modi di ottenere un boost proteico: c’è chi studia una dieta iperproteica, chi utilizza gli integratori di proteine in polvere e chi sceglie di integrarle con la pasta proteica.

Negli ultimi anni la pasta proteica ha riscosso un grande successo, un po’ per la percentuale di proteine e un po’ per il sapore particolare. Che sapore ha la pasta di lenticchie? Un gusto caratteristico che non copre gli altri sapori.

Tra i vari tipi di pasta proteica spicca senza dubbio la pasta di lenticchie rosse, cioè un tipo di pasta contenente il meglio delle lenticchie: digeribilità e potere saziante.

Cos’è e come viene fatta la pasta di lenticchie?

La pasta di lenticchie non è altro che una pasta secca realizzata a partire dalla farina di lenticchie rosse; sostituisce cioè la farina di grano con una farina di legumi.

In pratica le lenticchie rosse vengono cotte a vapore, essiccate e macinate per ottenere una farina di legumi da impastare insieme all’acqua e trafilare l’impasto.

Questo prodotto, pur partendo dalla farina di lenticchie rosse, non possiede le stesse qualità nutrizionali dei legumi. Da un lato vanta la stessa percentuale proteica mentre dall’altro lato perde una quantità discreta di fibre e micronutrienti.

Questo significa che la pasta con farina di lenticchie rosse non è né un legume in senso stretto né una pasta tradizionale ricca di glutine.

Proprietà e benefici

La pasta di lenticchie possiede valori nutrizionali unici che consentono di aumentare la quota di proteine vegetali nel menu (pur perdendo in termini di fibre). Per questo è un ottimo complemento dei legumi.

È la scelta ideale per chi segue una dieta dimagrante o di mantenimento in quanto la pasta di lenticchie vanta un indice glicemico minore e una percentuale di fibre maggiore rispetto alla pasta di grano.

Gli atleti e i body builder consumano questa pasta proteia per ottenere un boost proteico sufficiente a accrescere le attività delle proteine, dal miglioramento delle reazioni metaboliche all’aumento della massa muscolare.

Gli sportivi e le persone a dieta tendono a scegliere la pasta di lenticchie anche per il rapporto calorie-proteine a favore delle seconde. Quante calorie ha la pasta di lenticchie? Circa 334 Kcal ogni 100 g.

A questo si aggiunge la capacità di questa pasta proteica di donare un senso di sazietà superiore rispetto alla pasta di grano duro.

Quali sono i vantaggi? Tra i vantaggi ci sono l’origine completamente vegetale, la ricchezza proteica, la presenza di fibre, la facilità di preparazione senza ammollo e cottura e l’assenza di glutine.

L’unico aspetto “negativo” che non permette la sostituzione dei legumi con la pasta proteica è la quantità di fibre inferiore a quella dei legumi secchi.

Pasta di lenticchie: Come condirla?

La pasta di lenticchie nella dieta rappresenta un’ottima alternativa alla pasta di grano duro e per questo va utilizzata negli stesso contesti.

Basta cuocere la pasta di lenticchie e usarla nelle ricette più disparate: minestra di lenticchie con pasta; pasta di lenticchie con tonno; insalata di pasta di lenticchie fredda; pasta di lenticchie con zucchine; etc.

Come abbinare la pasta di legumi? Va bene qualunque abbinamento, anche le ricette con la pasta di lenticchie e verdure restituiscono una maggiore quantità di fibre per pasto.

L’unica accortezza riguarda il tempo di cottura che dovrebbe far rimanere questa pasta proteica al dente, pena la perdita di amido resistente (simile alla fibra) e l’affaticamento del processo digestivo.

Pasta di lenticchie: Controindicazioni

L’uso della pasta di lenticchie nelle ricette non riserva controindicazioni, ma alcuni prodotti potrebbero essere stati lavorati in stabilimenti designati ad altre lavorazioni e quindi contenere glutine e altri allergeni.

Per questo i celiaci e le persone allergiche dovrebbero controllare l’etichetta nutrizionale e scovare eventuali tracce di altri ingredienti.

Come scegliere una pasta di qualità

Negli ultimi anni è diventato più difficile scegliere la pasta di farina di lenticchie, visto che il successo di questo prodotto ha portato a prodotti diversi nella composizione e nel formato.

Ingredienti – I migliori prodotti vengono preparati soltanto con farina di lenticchie rosse biologiche, ma alcuni potrebbero contenere additivi e conservanti.

– I migliori prodotti vengono preparati soltanto con farina di lenticchie rosse biologiche, ma alcuni potrebbero contenere additivi e conservanti. Allergeni – Alcuni tipi vengono prodotti in stabilimenti destinati alla produzione di altri prodotti e potrebbero contenere tracce di allergeni. Quindi attenzione all’etichetta.

– Alcuni tipi vengono prodotti in stabilimenti destinati alla produzione di altri prodotti e potrebbero contenere tracce di allergeni. Quindi attenzione all’etichetta. Consistenza – Questa pasta proteica assomiglia alla pasta tradizionale, ma in alcune marche presentano una consistenza più farinosa.

– Questa pasta proteica assomiglia alla pasta tradizionale, ma in alcune marche presentano una consistenza più farinosa. Prezzo – Il prezzo varia in base alle caratteristiche e alla marca, ma non è mai inaccessibile. Per ottenere un ottimo rapporto qualità/prezzo è possibile preferire l’acquisto online.

Miglior pasta di lenticchie su Amazon

Qual è la migliore pasta con farina di lenticchie? Seguendo quanto detto finora è il prodotto di qualità che risponde meglio alle esigenze personali.

In ogni caso è possibile trovare questa pasta proteica nei supermercati forniti, nei negozi specializzati e online.

Il catalogo Amazon offre la migliore pasta di lenticchie al migliore prezzo e aiuta i consumatori a scegliere attraverso informazioni, recensioni e prezzi vantaggiosi.

Dalla pasta di lenticchie Barilla alla pasta di lenticchie Rummo fino alla pasta con farina di lenticchie Felicia: non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Per aiutarvi a scegliere la migliore pasta di lenticchie su Amazon abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più apprezzati.

