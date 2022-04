OPC integratore: significato, a cosa serve, proprietà e come trovare il migliore

La Natura ci regala moltissimi aiuti naturali per aiutarci a sostenere il benessere e la salute del corpo. Scopriamo l’OPC integratore.

Il resveratrolo non è l’unico antiossidante utilizzato dal mondo degli integratori per contrastare l’azione dei radicali liberi e proteggere il sistema cardiovascolare.

Tra gli integratori antiossidanti più apprezzati ci sono gli OPC (oligomeri proantocianidolici, procianidine e proantocianidine), cioè prodotti a base di molecole antiossidanti appartenenti al gruppo dei flavonoidi.

OPC: Significato

L’abbreviazione OPC indica le proantocianidine oligomeriche, vale a dire dei principi attivi contenuti in alcune piante e certi frutti e appartenenti ai flavonoidi, a loro volta una classe di polifenoli.

Queste molecole, essendo degli antiossidanti, si attivano per contrastare i radicali liberi responsabili di invecchiamento precoce, stati infiammatori e sindrome metabolica.

OPC: Proprietà e benefici

Da quanto le OPC sono state scoperte dal francese Jacques Masquelier nella corteccia di pino marittimo si sono dimostrate efficaci contro i radicali liberi e le loro conseguenze. A cosa servono le proantocianidine?

Radicali liberi – La loro natura di polifenoli le rende efficaci contro l’azione ossidante dei radicali liberi: invecchiamento, infiammazioni, problemi cardiovascolari e disturbi alle articolazioni.

– La loro natura di polifenoli le rende efficaci contro l’azione ossidante dei radicali liberi: invecchiamento, infiammazioni, problemi cardiovascolari e disturbi alle articolazioni. Infiammazioni – Queste molecole sostengono sistema immunitario aiutandolo a tenere sotto controllo le molecole infiammatorie generate da alcune malattie come l’obesità e il diabete.

– Queste molecole sostengono sistema immunitario aiutandolo a tenere sotto controllo le molecole infiammatorie generate da alcune malattie come l’obesità e il diabete. Obesità – Le OPC potrebbero aumentare l’ossidazione dei grassi e scongiurare l’arrivo della sindrome metabolica derivante da diabete e altre patologie (es. ipertensione, ipercolesterolemia e diabete).

– Le potrebbero aumentare l’ossidazione dei grassi e scongiurare l’arrivo della sindrome metabolica derivante da diabete e altre patologie (es. ipertensione, ipercolesterolemia e diabete). Arteriosclerosi – La capacità di questi polifenoli di ridurre il colesterolo “cattivo” evita la formazione di placche che possono restringere e indurire le vene e aprire la porta a malattie cardiovascolari.

– La capacità di questi polifenoli di ridurre il colesterolo “cattivo” evita la formazione di placche che possono restringere e indurire le vene e aprire la porta a malattie cardiovascolari. Ipertensione – L’eliminazione del rischio di arteriosclerosi sostiene il corretto flusso sanguigno e mantiene la pressione arteriosa entro i range consigliati.

– L’eliminazione del rischio di arteriosclerosi sostiene il corretto flusso sanguigno e mantiene la pressione arteriosa entro i range consigliati. Edema – Alcune ricerche hanno dimostrato il contributo di queste molecole nella riduzione dell’edema provocato da lesioni o interventi chirurgici.

– Alcune ricerche hanno dimostrato il contributo di queste molecole nella riduzione dell’edema provocato da lesioni o interventi chirurgici. Diabete – Secondo alcuni studi, le OPC sarebbero in grado di tenere sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue e quindi di controllare la curva glicemica.

– Secondo alcuni studi, le sarebbero in grado di tenere sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue e quindi di controllare la curva glicemica. Lassità della pelle – Da un lato l’azione antiossidante riduce i danni dei radicali sulla pelle mentre dall’altra parte la capacità di legarsi al collagene favorisce il rinforzo del tessuto connettivo.

– Da un lato l’azione antiossidante riduce i danni dei radicali sulla pelle mentre dall’altra parte la capacità di legarsi al collagene favorisce il rinforzo del tessuto connettivo. Disfunzione erettile – La capacità delle OPC di favorire il flusso sanguigno assicura l’arrivo di sangue ossigenato ai corpi cavernosi, migliorando l’erezione.

Perché assumere un integratore di OPC?

Le molecole OPC sono presenti in piante, bacche e frutti, tra i quali ricordiamo l’uva, i lamponi e i mirtilli. Anche il vino invecchiato nelle botti è un ottima fonte di proantocianidine oligomeriche.

Purtroppo per ricavare la quantità di OPC necessaria a ottenere i suddetti benefici si andrebbe incontro ad alcuni problemi.

Prima di tutto, il consumo eccessivo di vino fornisce grandi quantità di OPC, ma aumenta la quota calorica (per lo più calorie vuote prive di vitamine e nutrienti) e predispone all’arrivo dell’obesità.

Guardando ancora al vino, poi, bisogna considerare che la componente alcolica viene metabolizzata a livello epatico e dà vita all’acetaldeide, cioè una molecola ossidante che crea danni ai tessuti e agli organi.

Il consumo di frutta fresca rifornisce il corpo di vitamine, minerali e altri composti benefici, ma riserva anche una grande quantità di zuccheri. Il risultato è un aumento calorico che attenta alla linea e alla salute.

È facile capire l’assunzione di OPC integratore a cosa serve: promuove i benefici di queste molecole senza riservare i suddetti problemi.

Modalità d’uso

I dosaggi e le modalità d’uso di OPC sotto forma di integratore alimentare dipendono dall’obiettivo, dal tipo di prodotto e dalle indicazioni del produttore.

Solitamente le dosi giornaliere vanno da 100 a 600 mg, valutando l’assunzione di 1-2 mg di OPC per ogni Kg di peso (quindi, una persona che pesa 65 Kg dovrebbe prendere 65-130 mg di OPC).

Per il resto non esistono indicazioni standard riguardo il momento della giornata o l’assunzione prima o dopo il pasto.

Controindicazioni

L’assunzione di un integratore di OPC è sicuro e non comporta rischi, effetti collaterali e controindicazioni particolari, specie se si seguono le indicazioni del produttore.

Sarebbe meglio chiedere il parere medico in caso di terapie farmacologiche in atto in modo da scongiurare l’interazione tra OPC e i principi attivi dei medicinali.

Per il resto, mancando prove a sostegno, sarebbe meglio evitare gli integratori di OPC in caso di gravidanza e allattamento.

Come scegliere un OPC integratore

Non tutti gli integratori di OPC sono uguali e saper valutare alcuni aspetti è l’unico modo per trovare il prodotto giusto. Ecco come fare:

Allergeni – Chi soffre di allergie dovrebbe valutare la fonte di OPC , optando per prodotti a base di estratto di pino marittimo in caso di allergia ai mirtilli o all’uva. Lo stesso vale per qualsiasi altro allergene (soia, lattosio, frutta secca e così via).

– Chi soffre di allergie dovrebbe valutare la fonte di , optando per prodotti a base di estratto di pino marittimo in caso di allergia ai mirtilli o all’uva. Lo stesso vale per qualsiasi altro allergene (soia, lattosio, frutta secca e così via). Cruelty free – Gli integratori di OPC sono adatti a chi segue la filosofia cruelty free a tavola, purché non contengano parti di origine animale (es. involucro compresse):

– Gli sono adatti a chi segue la filosofia cruelty free a tavola, purché non contengano parti di origine animale (es. involucro compresse): Tipologia – In commercio si trovano OPC in capsule o in polvere, ma il prodotto a base di OPC migliore è quello che soddisfa le esigenze personali: le capsule hanno dosi predefinite ma potrebbero essere difficili da deglutire mentre la polvere richiede attenzione nei dosaggi ma risulta più facile da assumere.

– In commercio si trovano in capsule o in polvere, ma il prodotto a base di è quello che soddisfa le esigenze personali: le capsule hanno dosi predefinite ma potrebbero essere difficili da deglutire mentre la polvere richiede attenzione nei dosaggi ma risulta più facile da assumere. Prezzo – Il prezzo di un integratore di OPC dipende dalle caratteristiche e dalla marca, ma solitamente è più alto rispetto a quello di altri integratori. Per questo si potrebbe optare per l’acquisto online.

Migliori integratori di OPC su Amazon

Qual è il miglior integratore di OPC? La risposta dipende dalle esigenze personali, ma seguire i criteri di scelta sopraccitati può aiutare a trovare il prodotto giusto.

Ad ogni modo è possibile acquistare un integratore OPC in farmacia, nei negozi specializzati oppure online presso e-commerce affidabili.

Il catalogo Amazon permette di trovare l’OPC integratore migliore attraverso selezione vasta, informazioni, recensioni e prezzi vantaggiosi.

Per facilitarvi la ricerca del miglior integratore di OPC su Amazon abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più apprezzati dai consumatori.

