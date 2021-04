Il mondo degli integratori offre tantissimi prodotti per combattere l’invecchiamento e sostenere il benessere generale, primo tra tutti il Resveratrolo. Ma cos’è esattamente?

Il successo del Resveratrolo nel campo degli integratori alimentari è legato al suo essere un polifenolo, vale a dire un antiossidante naturale in grado di contrastare l’azione dei radicali liberi.

Si tratta di un composto vegetale presente in alcuni frutti e alimenti e nella pianta di Polygonum cuspidatum capace di sviluppare un’azione antiossidante utile a sostenere il benessere generale.

L’impossibilità di assumere le quantità necessarie a raggiungere gli effetti desiderati dagli alimenti che contengono Resveratrolo ha spinto verso la produzione di formule integrative.

In pratica la dose di Resveratrolo integratore sostituisce per esempio i due litri di vino rosso indispensabili per godere delle proprietà di questa sostanza naturale.

Resveratrolo: Proprietà e benefici

Il Resveratrolo presente nel vino, essendo un polifenolo, conserva la maggior parte dei tratti distintivi dei composti antiossidanti che rientrano in questa classe.

Antiossidante – Il composto sviluppa un’azione antiossidante più incisiva rispetto ai flavonoidi quando si tratta di combattere l’azione dei radicali liberi e ridurre i danni dell’ossidazione.

– Il composto sviluppa un’azione antiossidante più incisiva rispetto ai flavonoidi quando si tratta di combattere l’azione dei radicali liberi e ridurre i danni dell’ossidazione. Antinfiammatorio – Questo antiossidante contribuisce alla trasformazione dell’acido arachidonico in prostaglandine, cioè ormoni in prima linea nella risposta antinfiammatoria.

– Questo antiossidante contribuisce alla trasformazione dell’acido arachidonico in prostaglandine, cioè ormoni in prima linea nella risposta antinfiammatoria. Pro-collagene – Il fatto che il composto si mostri capace di favorire la produzione di collagene aiuta a sostenere il benessere della pelle.

– Il fatto che il composto si mostri capace di favorire la produzione di collagene aiuta a sostenere il benessere della pelle. Brucia grassi – Il Resveratrolo fa dimagrire? Sì, perché attiva il metabolismo, sviluppa un’azione brucia grassi e favorisce la produzione dell’ormone adiponectina responsabile della riduzione del grasso adiposo.

Resveratrolo Integratore

Ad oggi non esiste una dose ideale ma, guardando a una dieta sana ed equilibrata, si stima un apporto di 200-400 mg al giorno.

Il fatto che il composto si trovi principalmente nel vino e si possano rintraccia piccole quantità di Resveratrolo in alimenti come cacao, mirtilli o anacardi rende difficile raggiungere la suddetta quantità.

Il Resveratrolo a cosa serve? Le formule a sotto forma di liquido, compresse o capsule entrano in gioco per sostenere il percorso dimagrante e per contrare gli effetti dell’invecchiamento cutaneo. E non solo.

Pressione sanguigna – Il Resveratrolo è un aiuto contro l’ ipertensione perché favorisce la produzione di ossido di azoto responsabile della distensione dei vasi induriti dall’età o dal colesterolo.

– Il un aiuto contro l’ perché favorisce la produzione di ossido di azoto responsabile della distensione dei vasi induriti dall’età o dal colesterolo. Grassi – Alcuni studi hanno sottolineato la capacità del composto di tenere a bada i grassi e il colesterolo totale del corpo (privilegiando quello “buono” e riducendo quello “cattivo”).

– Alcuni studi hanno sottolineato la capacità del composto di tenere a bada i grassi e il colesterolo totale del corpo (privilegiando quello “buono” e riducendo quello “cattivo”). Sistema nervoso – Secondo alcune ricerche, il potere antiossidante e antinfiammatorio del polifenolo protegge il sistema nervoso e diminuisce il declino cognitivo che insorge con l’età.

– Secondo alcune ricerche, il potere antiossidante e antinfiammatorio del polifenolo protegge il sistema nervoso e diminuisce il declino cognitivo che insorge con l’età. Diabete – Questo polifenolo sarebbe in grado di ostacolare la trasformazione del glucosio in sorbitolo, aumentare la sensibilità all’insulina e prevenire le conseguenze del diabete.

– Questo polifenolo sarebbe in grado di ostacolare la trasformazione del glucosio in sorbitolo, aumentare la sensibilità all’insulina e prevenire le conseguenze del diabete. Dolori articolari – Il suo potere antinfiammatorio si rivela un toccasana per il dolore alle articolazioni dovuto al deterioramento della cartilagine.

– Il suo potere antinfiammatorio si rivela un toccasana per il dolore alle articolazioni dovuto al deterioramento della cartilagine. Menopausa – Il Resveratrolo è utile anche in menopausa perché aiuta a tenere sotto controllo i cambiamenti del corpo: indice glicemico, grasso adiposo e vampate di calore.

– Il è utile anche in perché aiuta a tenere sotto controllo i cambiamenti del corpo: indice glicemico, grasso adiposo e vampate di calore. Sistema immunitario – Alcuni studi stanno esplorando la possibilità di migliorare la risposta immunitaria utilizzando il Resveratrolo contro il Coronavirus. Al centro ci sarebbe il suo effetto antivirale contro virus respiratori a DNA e RNA.

Trans Resveratrolo

Perché spesso si sente parlare di Trans Resveratrolo? Si tratta sempre di Resveratrolo, ma nella sua forma biologicamente più attiva

Di fatto il composto che si trova in natura in prevalenza nella buccia dell’uva può presentare due configurazioni isomeriche cis e trans.

Per “trans” si indica la propensione della catena idrocarburica che offre una maggiore sensibilità alla solfatazione nel fegato e nel duodeno e alla glucuronazione nel fegato della forma isometrica.

In pratica il Trans Resveratrolo mantiene una maggiore biodisponibilità e offre una maggiore efficacia .

Controindicazioni

L’assunzione di Resveratrolo non fa male perché non sono stati riconosciuti particolari effetti collaterali o controindicazioni.

Tuttavia c’è da considerare che il composto, assimilato dall’intestino e metabolizzato dal fegato, rischia di interagire con i principi attivi di analgesici, antibiotici, antipertensivi, anticoagulanti, anticonvulsivi e altri medicinali.

In caso di sovra dosaggio potrebbe provocare effetti collaterali diversi, dal dolore addominali al senso di nausea fino ai disturbi renali.

Ad ogni modo sarebbe meglio evitare questo tipo di integratore in caso di gravidanza e allattamento e nei bambini.

Come scegliere un integratore di Resveratrolo

Non tutti gli integratori di Resveratrolo in compresse, capsule o liquido in commercio sono uguali e trovare quello giusto può fare la differenza.

Cruelty free – Chi segue la filosofia cruelty free anche a tavola dovrebbe fare attenzione a scegliere prodotti privi di ingredienti di origine animale. Un esempio? La gelatina delle capsule.

– Chi segue la filosofia cruelty free anche a tavola dovrebbe fare attenzione a scegliere prodotti privi di ingredienti di origine animale. Un esempio? La gelatina delle capsule. Tipologia – Al Resveratrolo puro sarebbe meglio optare per integratori con la formula più attiva trans che assicura il suo corretto assorbimento e maggiori benefici.

– Al sarebbe meglio optare per integratori con la formula più attiva trans che assicura il suo corretto assorbimento e maggiori benefici. Composizione – È possibile trovarlo anche in combinazione con sostanze che diversificano il raggio d’azione: collagene (potenziano l’effetto sulla pelle), curcuma (unisce il potere delle due sostanze), melatonina (migliora le funzioni cognitive) e OPC (oligomeri proantocianidolici).

– È possibile trovarlo anche in combinazione con sostanze che diversificano il raggio d’azione: collagene (potenziano l’effetto sulla pelle), curcuma (unisce il potere delle due sostanze), melatonina (migliora le funzioni cognitive) e OPC (oligomeri proantocianidolici). Forma di commercializzazione – In commercio si trovano integratori sotto forma di liquido, compresse o capsule, ma la scelta dipende anche dalla comodità di utilizzo. In ogni caso sarebbe meglio conservarli in un posto fresco e lontano dalla luce per non perdere il potere antiossidante del composto.

– In commercio si trovano integratori sotto forma di liquido, compresse o capsule, ma la scelta dipende anche dalla comodità di utilizzo. In ogni caso sarebbe meglio conservarli in un posto fresco e lontano dalla luce per non perdere il potere antiossidante del composto. Prezzo – Il prezzo di un integratore di Resveratrolo dipende dalle caratteristiche del prodotto e dal brand. È possibile avere un’ampia scelta e risparmiare sul costo valutando l’acquisto online.

Migliori integratori di Resveratrolo su Amazon

Qual è il Resveratrolo integratore migliore? La risposta dipende dalle esigenze individuali: obiettivi, abitudini e budget.

In ogni caso è possibile acquistarlo in farmacia e parafarmacia oppure optare per l’acquisto online su e-commerce affidabili.

Il catalogo Amazon offre tanti prodotti, dal Resveratrolo Aboca al Resveratrolo Solgar fino al Resveratrolo Long Life, ampliando le possibilità di scelta e aiutando la scelta con schede informative e recensioni vere.

Per aiutarvi a trovare il miglior integratore di Resveratrolo su Amazon abbiamo raccolto alcuni dei prodotti più apprezzati.

Offerta Integratore OPC (95%) Estratto di semi d'uva Resveratrolo con Vitamina C, 180 Capsule Vegan, 1000mg di OPC puro da Uve Francesi, Antiossidante per Circolazione, Proantocianidina Oligomerica 95% ✠OPC AD ALTO DOSAGGIO 1000 MG - Ogni compressa fornisce 1000 mg di OPC (proantocianidine oligomeriche - 95% reale contenuto di OPC) con vitamina C (24 mg) per dose giornaliera, senza magnesio stereato o altri additivi indesiderati.

✠ANTIOSSIDANTI NATURALI E VITAMINA C - L'OPC contiene numerosi antiossidanti, flavonoidi, che appartengono ai composti vegetali secondari, catechine, che appartengono agli antiossidanti, resveratrolo, che appartiene ai polifenoli. Gli OPC contribuiscono a proteggere dai danni dei radicali liberi e sono utili per quanto riguarda la protezione e il sostegno dei vasi sanguigni e del microcircolo.

✠ESTRATTO DALL'UVA ORIGINARIA DALLA FRANCIA 🍇 Le capsule di estratto di semi d'uva OPC sono realizzate solo con solo uve di alta qualità provenienti dalla Francia e utilizziamo un processo di estrazione complesso e privo di sostanze chimiche. Per l'estrazione si usano solo acqua e alcool.

✠QUALITÀ PREMIUM TESTATA IN LABORATORIO - 100% VEGAN SENZA ADDITIVI - Il nostro estratto di semi d'uva OPC di alta qualità è prodotto senza additivi artificiali, ingegneria genetica o ingredienti animali. Le nostre capsule OPC da un laboratorio tedesco indipendente certificato secondo la norma DIN EN ISO/IEC 17025 per la purezza, tutti i tipi di sostanze nocive e molto altro ancora. Naturalmente senza lattosio, senza glutine e senza conservanti.

✠MARCHIO TEDESCO DI QUALITÀ - Tutti i prodotti GloryFeel sono realizzati in Germania seguendo i più alti standard qualitativi e sono sottoposti a severi controlli di qualità , nonché a regolari test effettuati da laboratori di analisi accreditati. Contattaci per avere maggiori informazioni, saremo lieti di spedirvi i risultati dei nostri test!

Resveratrolo ad Alto Dosaggio - Resveratrolo Puro ed Estratto di Semi d'Uva - Pelle, Articolazioni - Antiossidante Naturale - Resveratrolo Forte - 60 Capsule Vegan, Senza Glutine, Fonte di Vitamine Resveratrolo Integratore Puro- Resveratrol di WeightWorld è un integratore totalmente naturale realizzato con estratto di vino rosso con una concentrazione da 250mg per porzione. Questo integratore da 60 capsule, per 1 mese di fornitura, contiene solo estratto di resveratrolo naturale senza additivi aggiunti e polveri artificiali.

Perchè Scegliere il Resveratrolo Forte di WeightWorld? - WeightWorld ha realizzato le sue capsule di Resveratrol con 98% di resveratrolo polvere e con 95% di estratto di semi d'uva per offrirti un integratore di resveratrolo ad alta biodisponibilità . Questo significa che il corpo assorbe gli ingredienti in modo più semplice e veloce.

Capsule 100% Vegan - Noi di WeightWorld ci teniamo alle esigenze dei nostri clienti. Per questo motivo, il nostro resveratrolo integratore ad alta concentrazione, è adatto per chi segue una dieta vegana o vegetariana. Inoltre, le capsule non contengono glutine e sono prive di lattosio. Ti basterà prendere 2 capsule al giorno, preferibilmente durante i pasti.

Buone Pratiche di Produzione - Il nostro integratore è stato realizzato con ingredienti naturali, senza OGM o prodotti di origine animale. I nostri ingredienti e processi di produzione sono soggetti a rigorosi controlli di qualità e detengono l'acronimo GMP. Siamo lieti di offrirti una garanzia soddisfatti o rimborsati dopo 3 mesi, se non sei soddisfatto.

Perché Scegliere WeightWorld? - Un'azienda britannica a conduzione familiare con oltre 15 anni di esperienza nel campo degli integratori e dispositivi per il benessere. Forniamo ingredienti naturali di qualità e componenti elettrici sicuri. Creiamo prodotti a prezzi competitivi e GMP, che supportano una mente e un corpo più sani per te e la tua famiglia.

Offerta FS Trans Resveratrolo Integratori 150mg | Estratto di Polifenoli da Polygonum Cuspidatum | 60 Capsule Vegane | Integratori Alta Potenza | Potente Antiossidante | Senza OGM, Glutine e Latticini INTEGRATORE CON UN OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO - Ogni dose giornaliera pari ad 1 capsula fornisce 150 mg di trans-resveratrolo. Ogni flacone contiene 60 capsule ed offre un ottimo rapporto qualità -prezzo con una fornitura di 2 mesi.

TRANS RESVERATROLO - Il resveratrolo si trova nelle piante e nei prodotti alimentari come il cioccolato fondente, le foglie di tè, alcuni frutti di bosco, l'uva, le arachidi e il Polygonum Cuspidatum.

UNA MIGLIORE INTEGRAZIONE - Il nostro integratore di trans-resveratrolo è senza latticini, glutine ed allergeni. È adatto per vegani e vegetariani.

PRODOTTO IN STRUTTURE CERTIFICATE ISO NEL REGNO UNITO - Il nostro team di esperti nel Regno Unito utilizza solo ingredienti d’altissima qualità che soddisfano i nostri severi standard igienici e di controllo della qualità . Questo prodotto è senza OGM.

L’IMPEGNO DI FS PER IL BENESSERE MENTALE - Il nostro obiettivo è di fornire integratori della massima qualità ad ogni singolo cliente, a beneficio sia della salute mentale sia di quella generale. Con il tuo acquisto stai aiutando una giusta causa - una parte di ogni vendita viene donata direttamente all’Alzheimers society. Grazie al tuo aiuto sono state già donate migliaia di sterline. Grazie.

Trans Resveratrolo Integratore 100mg da Estratto di Polygonum Cuspidatum | 90 capsule Vegane | Elevato Potenziale Antiossidanti | Integratore Naturale di polifenoli Stilbenoidi | Senza Glutine TRANS-RESVERATROLO CON ELEVATO POTENZIALE ANTIOSSIDANTE. Recenti studi hanno dimostrato che il resveratrolo, in particolare l'isomero trans di resveratrolo fornito qui, possiede un potenziale antiossidante molto potente. È un polifenolo naturale che si trova in concentrazioni particolarmente elevate nelle bucce e nei semi dell’uva.

PROPRIETÀ ANTI INVECCHIAMENTO. Una nutrizione antiossidante e proprietà anti invecchiamento vanno di pari passo. Un fattore chiave dietro gli effetti fisici dell'invecchiamento sono i radicali liberi dannosi per le cellule. Gli antiossidanti aiutano a purificare il corpo da queste molecole dannose, rallentando efficacemente lo sviluppo dei segni dell'invecchiamento.

INGREDIENTI NATURALI E PULITI. Al posto di riempitivi artificiali, spesso utilizzati in integratori di altre marche, abbiamo optato per l'uso di farina di riso integrale naturale e senza glutine. La capsula stessa è senza gelatina e pertanto adatta per vegetariani e vegani.

MA È PROPRIO NECESSARIO L’USO DEI RIEMPITIVI? Per garantire che i nostri ingredienti attivi siano confezionati in modo sicuro all'interno delle loro capsule e mantengano le migliori condizioni per tutta la loro durata, utilizziamo riempitivi puliti e sani per riempire lo spazio vuoto presente all'interno di una capsula. Nessun agente di flusso o legante viene utilizzato per alcun motivo nelle nostre capsule di trans-resveratrolo.

LA PROMESSA DI GOWER HEALTH: Come piccola azienda a conduzione familiare siamo in grado di supervisionare personalmente la qualità dei piccoli lotti che produciamo. Tutti i nostri prodotti sono fabbricati nel Regno Unito secondo le norme ISO 9001 ed in strutture certificate GMP. Ciò garantisce il rispetto dei più severi standard di qualità .

Resveratrolo (60 capsule da 500 mg) da estratto di radice di poligono giapponese - produzione tedesca - 100% vegano e senza additivi - scorta per 2 mesi - compreso l'ebook 🌿 ANTIOSSIDANTI NATURALI: dose giornaliera di 500 mg di estratto dal Polygonum cuspidatum vegano. Dura per 2 mesi

🌿 MASSIMA QUALITÀ DI SOSTANZE ATTIVE: Senza gelatina, glutine, lattosio, fruttosio, conservanti / coloranti, lievito, pesticidi, fungicidi, fertilizzanti artificiali, stabilizzanti, ingegneria genetica (NON OGM). Halal + Kosher.

🌿 PRODUZIONE E PROVE DI LABORATORIO: Prodotto in Germania secondo gli standard di qualità HACCP e test di laboratorio per muffe, salmonella e metalli pesanti (arsenico, piombo, mercurio e cadmio).

🌿 100% VEGANO: questo prodotto è adatto a vegani e vegetariani, poiché utilizziamo un involucro di capsule vegan (non a base di gelatina) e nessun altro ingrediente animale.

🌿 SODDISFAZIONE: i clienti felici sono molto importanti per noi. Ancora insoddisfatto del nostro prodotto? Aiuto e consigli sono disponibili direttamente da noi (GREEN NATURALS).

RESVERATROLO Vegavero® | 500 mg | L’UNICO con NICOTINAMIDE (Vitamina B3) | Trans-Resveratrolo Da Polygonum Cuspidatum | 60 capsule | Vegan 🌸 ANTIOSSIDANTE ANTI AGING: l’unico integratore di resveratrolo arricchito di nicotinamide mononucleotide (vitamina B3). *Il resveratrolo è uno degli antiossidanti più potenti in natura. Aiuta a proteggere il corpo dallo stress ossidativo e dai radicali liberi e viene utilizzato per rallentare il processo di invecchiamento. L’associazione con la vitamina B3 rende il nostro prodotto un perfetto anti age visto che la nicotinamide ha numerose proprietà benefiche per la salute della pelle.

⭐ IL DOSAGGIO PIÙ ALTO: Il resveratrolo si trova in natura in poche piante e in basse quantità . Il nostro è 100% naturale e deriva da una pianta chiamata Poligono del Giappone (Polygonum cuspidatum o Fallopia japonica), una fonte naturale di trans-resveratrolo, la forma più stabile ed efficace di questo antiossidante. Ogni capsula contiene 500 mg di resveratrolo (il dosaggio più alto sul mercato) e 100 mg di nicotinamide (vitamina B3).

✠SENZA ADDITIVI: integratore privo di additivi artificiali (come Magnesio Stearato) e OGM ed è adatto a vegetariani e vegani. Può essere assunto con il nostro Acido Ialuronico, Collagene vegetale o Mix di Antiossidanti per un effetto anti invecchiamento maggiore. In una confezione: 60 capsule. Dosaggio consigliato: 1 capsula al giorno (meglio al mattino!). Il nostro prodotto viene regolarmente testato per contaminazione microbica, contenuto di minerali e metalli pesanti.

🌿 VEGAVERO CLASSIC: integratori vegani di alta qualità che comprendono nutrienti essenziali, estratti vegetali, funghi medicinali e altri ingredienti funzionali. Ci concentriamo sulla qualità dei singoli ingredienti ed evitiamo sempre additivi artificiali come riempitivi non necessari. I nostri prodotti sono testati e migliorati costantemente dal nostro team sulla base delle più recenti scoperte scientifiche. Vegavero Classic - per noi significa qualità , sicurezza e praticità .

💓 AL VOSTRO FIANCO: La premura nei vostri confronti fa parte della nostra filosofia. Per questo oltre a elaborare integratori pensati per le vostre esigenze, lavoriamo a formule uniche, per ottenere la perfetta sinergia di ingredienti e dosaggi. Siamo a disposizione, per consigliarvi e sostenervi nei vostri obiettivi, per fornirvi le certificazioni di ogni prodotto e per rispondere a tutte le vostre domande. Contatteci!

Migliori Bookmakers AAMS