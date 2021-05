Flavonoidi: cosa sono, proprietà, alimenti e dove si trovano gli integratori migliori

Abbiamo imparato a usare la parola “flavonoide” nel nostro quotidiano, ma alcune sue proprietà restano ancora nell’ombra. Cosa sono i flavonoidi? A cosa servono?

L’interesse verso i flavonoidi e cosa sono nasce dall’importanza che tali composti assumono per il benessere generale. Non a caso sono associati alla prevenzione di molti disturbi e patologie.

La scoperta di potentissimi flavonoidi nel vino e in vari alimenti ha sollecitato la produzione di integratori di flavonoidi naturali.

L’obiettivo dei flavonoidi integratori è soddisfare il fabbisogno giornaliero che, seppur non rilevante, permette di non aprire la porta alle conseguenze dell’invecchiamento cellulare e altre problematiche.

Flavonoidi: Cosa sono e significato

Cosa sono i flavonoidi presenti nel vino e negli alimenti? La parola “flavonoide” vuole dire tutto e niente, visto che esistono tantissimi tipi di flavonoidi e ogni composto agisce in modo diverso.

I flavonoidi nel loro significato più vasto non sono altro che dei polifenoli in grado di portare avanti tantissime funzioni per il benessere dell’organismo.

Quando si parla di flavonoidi si può guardare a una classificazione interna stilata secondo la struttura molecolare e le funzioni: flavoni, flavonoli, flavononi, flavonoli, isoflavoni e antocianidine.

Tra i composti più conosciuti ci sono il flavonoide rutina, la quercetina, l’aspigenina, l’esperidina, la luteolina, la catechina, il kaempferolo, la silimarina e la cianidina.

Flavonoidi: Proprietà e benefici

I flavonoidi hanno spiccate proprietà antiossidanti, ma in realtà sviluppano altre azioni benefiche nei confronti dell’organismo.

Radicali liberi – Questi composti contrastano l’azione dei radicali liberi e riducono i danni ossidativi, rallentando l’invecchiamento cellulare e l’insorgenza di disturbi e patologie.

– Questi composti contrastano l’azione dei radicali liberi e riducono i danni ossidativi, rallentando l’invecchiamento cellulare e l’insorgenza di disturbi e patologie. Infiammazioni – È stata riscontrata la loro capacità di tenere sotto controllo le infiammazioni legate a malattie e problematiche varie.

– È stata riscontrata la loro capacità di tenere sotto controllo le infiammazioni legate a malattie e problematiche varie. Sistema nervoso – Il fatto di essere potenti antiossidanti si rivela importante anche per la protezione del sistema nervoso e quindi delle funzionalità intellettive e cognitive.

– Il fatto di essere potenti antiossidanti si rivela importante anche per la protezione del sistema nervoso e quindi delle funzionalità intellettive e cognitive. Trombi – Gli studi hanno messo in relazione flavonoidi e circolazione per via della capacità di questi composti di scongiurare l’aggregazione delle piastrine e quindi la formazione di coaguli.

– Gli studi hanno messo in relazione e per via della capacità di questi composti di scongiurare l’aggregazione delle piastrine e quindi la formazione di coaguli. Infezioni – Alcuni composti della categoria riescono a contrastare le infezioni batteriche e virali.

– Alcuni composti della categoria riescono a contrastare le infezioni batteriche e virali. Fegato – È ormai nota la loro capacitàdi favorire l’attività del fegato e allo stesso tempo proteggerlo dai danni che i composti e i materiali di scarto potrebbero causare.

– È ormai nota la loro capacitàdi favorire l’attività del fegato e allo stesso tempo proteggerlo dai danni che i composti e i materiali di scarto potrebbero causare. Vasi sanguigni – Il fatto che i flavonoidi siano usati per i farmaci contro le emorroidi ci lascia intuire la capacità di questi composti di rafforzare le pareti dei vasi e migliorare la circolazione sanguigna.

– Il fatto che i siano usati per i contro le ci lascia intuire la capacità di questi composti di rafforzare le pareti dei vasi e migliorare la circolazione sanguigna. Pressione sanguigna – L’azione vasodilatatrice portata avanti da questi composti aiuta a ridurre la pressione sanguigna nei vasi e quindi a scongiurare malattie cardiocircolatorie.

– L’azione vasodilatatrice portata avanti da questi composti aiuta a ridurre la pressione sanguigna nei vasi e quindi a scongiurare malattie cardiocircolatorie. Colesterolo – L’azione antiossidante e antinfiammatoria fanno luce sulla possibilità di usare i flavonoidi contro il colesterolo. Perché? Riducono il colesterolo “cattivo” e l’infiammazione.

Flavonoidi: Alimenti che li contengono

Come già accennato in Natura esistono alcuni alimenti ricchi di questi composti. Ma i flavonoidi, dove si trovano?

Si trovano essenzialmente nei cibi di origine vegetale come frutta, verdura e semi oleosi e in alcune bevande analcoliche e alcoliche.

Quali sono i cibi ricchi di flavonoidi? Ricordiamo il sedano, la cipolla rossa, il prezzemolo, la menta, i frutti di bosco, l’uva nera, le fragole, i lamponi, la soia, i broccoli, il cavolo, il cacao, il caffè, il vino rosso e il tè verde.

Flavonoidi integratori

La maggior parte di questi composti è contenuta in parti non edibili come la buccia e i semi e per questo non sempre si riesce a ottenere il meglio dagli alimenti ricchi di flavonoidi.

Gli integratori di flavonoidi in bustine, compresse o capsule, oltre a racchiuderli, contengono altri composti in grado di potenziare la loro azione.

Solitamente vengono sfruttati per la loro proprietà antiossidante; d’altronde l’esposizione al sole, lo stress, il fumo e lo stile di vita sregolato aumentano sensibilmente la produzione dei radicali liberi che danneggiano le cellule, creando terreno fertile per la comparsa di varie malattie.

Tuttavia, come già accennato, ogni flavonoide è a sé e sviluppa un effetto diverso sul corpo (anche se guarda comunque alle proprietà principali sopra descritte).

Per esempio l’isoflavone daidzeina riduce i sintomi della menopausa e tiene a bada l’arrivo di problematiche correlate (prima tra tutte l’osteoporosi).

L’antocianina cianidina, oltre alle proprietà generali sopra citate, previene lo sviluppo di infezioni alle vie urinarie.

E ancora, il flavone luteolina sviluppa azione ansiolitica mentre la quercetina agisce come antimicrobico e influenza positivamente la funzione cognitiva.

Il kaempferolo sembra capace di prevenire la gastrite ulcerosa e la silimarina è un toccasana per il fegato e la sua attività di filtraggio.

Inoltre l’esperidina sviluppa un’azione antinfiammatoria e analgesica, potenzia la funzione neuronale e migliora il sonno.

Flavonoidi: Controindicazioni ed effetti collaterali

L’assunzione di questo tipo di integratori è sicura e ben tollerata dal corpo, ma potrebbe riservare qualche controindicazione in caso di sovra dosaggio.

Quanti flavonoidi prendere al giorno? Stando ad alcuni studi la dose consigliata per ridurre i danni dello stress ossidativo è di 500 mg al giorno.

Eccedere con la quantità significa instillare un effetto contrario nel corpo, da antiossidante a pro-ossidante e da antinfiammatorio a pro-infiammatorio.

A ogni modo questa situazione è rarissima, considerando che seguire una dieta vegana o vegetariana e assumere contemporaneamente un integratore permette di arrivare a 1 g al giorno.

Di fatto è oltre i 2 g al giorno che si può parlare di sovradosaggio e in tal caso si avvertono dolori addominali, mal di testa, diarrea e rash cutanei.

Sarebbe meglio non assumerli in caso di disturbi della coagulazione sanguigna, assunzione di insulina, pressione bassa, gravidanza e allattamento.

Come scegliere l’integratore di flavonoidi

Non tutti gli integratori sono uguali e trovare il prodotto giusto tra le varie proposte in commercio potrebbe essere più complicato del previsto.

Forma – In commercio si trovano flavonoidi in bustine , compresse o capsule, ma la scelta è personale: capsule e compresse da deglutire con acqua e polvere da disciogliere in un liquido.

– In commercio si trovano , compresse o capsule, ma la scelta è personale: capsule e compresse da deglutire con acqua e polvere da disciogliere in un liquido. Concentrazione – I prodotti in commercio contengono anche altri ingredienti, ma bisognerebbe optare per un prodotto con un’alta concentrazione di questi composti (da 300 a 600 mg per ogni dose).

– I prodotti in commercio contengono anche altri ingredienti, ma bisognerebbe optare per un prodotto con un’alta concentrazione di questi composti (da 300 a 600 mg per ogni dose). Ingredienti extra – L’aggiunta di altri ingredienti ha la funzione di completare o potenziare l’azione del principio attivo.

– L’aggiunta di altri ingredienti ha la funzione di completare o potenziare l’azione del principio attivo. Allergeni – I principi attivi vengono ricavati da fonti di origine vegetale, il che rende necessaria un’analisi degli eccipienti in caso di sensibilità e allergie comprovate.

– I principi attivi vengono ricavati da fonti di origine vegetale, il che rende necessaria un’analisi degli eccipienti in caso di sensibilità e allergie comprovate. Prezzo – Il prezzo degli integratori di flavonoidi varia a seconda della composizione, della forma e dalla marca. Per avere un’ampia scelta e risparmiare si può fare affidamento sull’acquisto online.

Migliori flavonoidi in circolazione su Amazon

Non esiste un prodotto migliore in assoluto, visto che la scelta dipende dalle esigenze personali: obiettivo, abitudini e budget.

In ogni casi è possibile acquistare gli integratori di flavonoidi in farmacia, erboristeria e nei negozi specializzati oppure considerare l’acquisto online.

Il catalogo targato Amazon offre un vasto assortimento corredato di informazioni e recensioni. Inoltre propone un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Per facilitarvi nella scelta del migliore integratore di flavonoidi su Amazon abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più apprezzati dai consumatori.

GINKGO BILOBA Vegavero® | 6000 mg | con 24% di Glucosidi Flavonoidi e 6% di Terpenoidi | Circolazione, Memoria & Concentrazione | 180 capsule | Vegan 🌱 NOOTROPICO E ADATTOGENO: Il Ginko favorisce la normale circolazione del sangue e funzionalità del microcircolo. Favorendo l’irrorazione dei tessuti cerebrali (cervello), migliora la memoria e concentrazione. Questa pianta è anche un ricostituente naturale che aiuta a contrastare la stanchezza fisica e mentale. Ottimo in associazione alla nostra Rhodiola Rosea, il nostro Ginseng o il nostro integratore energizzante.

⭐ ALTO DOSAGGIO: il nostro estratto è l’unico ad essere standardizzato al 24% in Glucosidi Flavonoidi e al 6% in Terpenoidi. Ogni capsula da 120 mg di estratto (50:1) corrisponde a 6000 mg di Ginkgo Biloba essiccato. Per garantire la qualità e la sicurezza del nostro prodotto, forniamo regolari analisi di laboratorio per contaminazioni microbiologiche e metalli pesanti.

📍 SENZA ADDITIVI: altre compresse di Ginkgo Biloba contengono additivi artificiali artificiali. Il nostro prodotto è senza additivi come il magnesio stearato e la cellulosa microcristallina, non OGM e adatto ai vegani. Le capsule sono piccole e facile da inghiottire. In una confezione: 180 capsule. Dosaggio consigliato: 1 capsula al giorno.

🌿 VEGAVERO CLASSIC: integratori vegani di alta qualità che comprendono nutrienti essenziali, estratti vegetali, funghi medicinali e altri ingredienti funzionali. Ci concentriamo sulla qualità dei singoli ingredienti ed evitiamo sempre additivi artificiali come riempitivi non necessari. I nostri prodotti sono testati e migliorati costantemente dal nostro team sulla base delle più recenti scoperte scientifiche. Vegavero Classic - per noi significa qualità , sicurezza e praticità .

💓 AL VOSTRO FIANCO: La premura nei vostri confronti fa parte della nostra filosofia. Per questo oltre a elaborare integratori pensati per le vostre esigenze, lavoriamo a formule uniche, per ottenere la perfetta sinergia di ingredienti e dosaggi. Siamo a disposizione, per consigliarvi e sostenervi nei vostri obiettivi, per fornirvi le certificazioni di ogni prodotto e per rispondere a tutte le vostre domande. Contatteci!

Ginkgo Biloba 6000mg 210 capsule vegane per 7 mesi. 100% Naturale con il 24% di Flavonoidi e 6% di Terpeni. Potente antiossidante che migliora la memoria, la concentrazione e la circolazione sanguigna ❤️ FORMULA ECCELLENTE a base di estratto naturale 50:1 di foglie di Ginkgo Biloba con il 24% di Flavonoidi e il 6% di Terpeni | 6000 mg di pianta per aumentare la memoria e la concentrazione, migliorare la circolazione sanguigna e curare le vene varicose. GRANDE QUANTITÀ DI PRODOTTO AL MIGLIOR PREZZO: Offriamo 210 capsule vegane per barattolo, fornitura 7 mesi.

🔝IL MIGLIOR GINKGO BILOBA: Realizzato con 120 mg del miglior estratto naturale concentrato 50:1 di foglie di Ginkgo Biloba equivalenti a 6000 mg di pianta. Ogni capsula contiene 28,8mg di Gglicosidi Flavonoidi e 7,2mg di Lattoni Terpenici. Il Ginkgo Biloba aiuta a migliorare la circolazione sanguigna e la salute cerebrale. Si noti che non utilizziamo Stearato di Magnesio o alcun tipo di Biossido, additivi poco raccomandati e ampiamente utilizzati negli integratori alimentari delle altre marche.

🌿 MASSIMA QUALITÀ E GARANZIA AL 100%: Il nostro prodotto è 100% naturale, vegetale, senza glutine, senza lattosio, senza soia, senza stearato di magnesio, senza zucchero, senza conservanti o coloranti, senza aromi aggiunti e senza OGM (Non transgenici). PRODOTTO IN EUROPA sotto GMP (Good Manufacturing Practice) e ISO 22000. Hivital Foods è registrato in AECOSAN con il numero 26.019181B

👌 SODDISFAZIONE GARANTITA al 100%. Se non siete completamente soddisfatti, vi rimborseremo i soldi!

💰 OFFERTE E PROMOZIONI: Non perdetevi i nostri sconti all'ingrosso e le nostre offerte speciali. Se siete già clienti di Hivital e volete provare questo prodotto, scriveteci e vi invieremo un buono sconto.

Offerta THD FLEBEN 1000 - GAMBE e MICROCIRCOLO Integratore ad Alto contenuto di Flavonoidi, Previene l’Indebolimento dei Vasi Venosi, Senza Glutine e Senza Lattosio, 5 Flaconi Bevibili Monodose, 15 ml BENESSERE: integratore alimentare ad alto contenuto di Flavonoidi, per il benessere di gambe e microcircolo. Aiuta a contrastare pesantezza e gonfiore delle gambe, fragilità capillare, vene varicose ed emorroidi.

EFFICACIA: grazie all’azione sinergica e all’elevata quantità e qualità di Flavonoidi che lo compongono, Fleben 1000 risulta essere un integratore efficace. I bioflavonoidi hanno grande importanza nel rafforzare i vasi sanguigni, soprattutto i capillari, regolano la loro permeabilità , sono essenziali per proteggere la vitamina C dall’ossidazione. Possiedono inoltre una azione antiossidante e di contrasto dei radicali liberi.

MICRO CIRCOLO: l’azione vaso protettrice della Troxerutina (vitamina P4) unitamente all’azione antiemorragica della Rutina, favoriscono l’aumento della resistenza dei vasi, aiutando a contrastare le patologie nelle quali si presenta fragilità capillare. L’Esperidina, oltre a favorire il buon funzionamento dei vasi, presenta una spiccata attività antiossidante, capillarotropica e vasoprotettiva.

SISTEMA IMMUNITARIO: la Quercitina, dall’elevato potere antiossidante e antinfiammatorio, riduce la formazione di radicali liberi e sostanze pro-infiammatorie, rivelandosi un prezioso aiuto per la salute e il benessere dell’organismo.

STRESS OSSIDATIVO CELLULE: la Quercitina svolge inoltre una potente azione antiossidante diretta ed indiretta, proteggendo l'attività dei sistemi enzimatici.

EQUISETO BIO Vegavero® | 2500 mg | Integratore per Capelli, Unghie e Pelle (Psoriasi)* | fonte di Silicio e Flavonoidi | 90 capsule | Vegan 🌱 SALUTE DEI CAPELLI E UNGHIE: L’Equiseto (Equisetum arvense) è una pianta particolarmente ricca di minerali come silice e flavonoidi. Grazie all’azione di questi viene usato come integratore per la salute della pelle e capelli aiutando a prevenirne la caduta, ma anche per contrastare condizioni come dermatite e psoriasi di pelle, capelli e unghie. Inoltre, favorisce il benessere delle vie urinarie di uomo e donna. Ottimo in associazione al nostro Tarassaco o Collagene Vegetale.

⭐ 100% ESTRATTO BIOLOGICO: Il nostro integratore è l'unico che contiene un estratto di Equiseto con rapporto di estratto 5:1 da agricoltura biologica controllata. Mentre altri prodotti offrono solo polvere di equiseto biologico, il nostro estratto fornisce una fonte più concentrata dei fitonutrienti che si trovano naturalmente in questa pianta. Infatti, una capsula contiene 500 mg di estratto biologico di equiseto che equivale a 2500 mg di equiseto essiccato.

🔎 SENZA ADDITIVI: Il nostro prodotto non è geneticamente modificato e non contiene additivi come la cellulosa microcristallina e lo stearato di magnesio. Dato che le nostre capsule di equiseto non contengono gelatina, il nostro prodotto è adatto anche per i vegani. In una confezione: 90 capsule. Dosaggio consigliato: 2 capsule al giorno.

🌿 VEGAVERO ORGANIC: integratori con materie prime biologiche al 100%. Nell'agricoltura biologica non vengono utilizzati prodotti chimici o pesticidi. E, naturalmente, l'applicazione di OGM è severamente vietata. Crediamo che le materie prime coltivate biologicamente non solo siano migliori per la nostra salute, ma anche per l'ambiente: proteggono le acque sotterranee e riducono la lisciviazione del suolo. Vegavero Organic - per noi significa per amore per noi stessi e per la natura.

💓 AL VOSTRO FIANCO: La premura nei vostri confronti fa parte della nostra filosofia. Per questo oltre a elaborare integratori pensati per le vostre esigenze, lavoriamo a formule uniche, per ottenere la perfetta sinergia di ingredienti e dosaggi. Siamo a disposizione, per consigliarvi e sostenervi nei vostri obiettivi, per fornirvi le certificazioni di ogni prodotto e per rispondere a tutte le vostre domande. Contatteci!

Dr. Giorgini Integratore Alimentare, Monocomponenti Erbe Biancospino Estratto Titolato al 40% in Flavonoidi Pastiglie - 30 g Benessere dell'apparato cardiovascolare

Promuove il benessere mentale e il rilassamento

Svolge un'azione antiossidante

Utile in caso di ritmo cardiaco alterato

Conservare il prodotto fuori dal frigorifero anche dopo l'apertura

NUTRACLE ROSA CANINA 100 compresse da 400 mg | Alta concentrazione di Vitamina C e Flavonoidi | Antiossidante e Difese immunitarie ROSA CANINA NUTRACLE compresse a base Polvere micronizzata ed estratto secco di titolato al 70% in Vitamina C di Rosa canina ( Rosa canina L.) frutti, 50%. 100 compresse da 400mg

La Rosa Canina favorisce l’azione di sostegno e ricostituente dell’organismo grazie alle sue proprietà antiossidanti. Aiuta a mantenere in salute il sistema immunitario e microcircolatorio.

La Vitamina C contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario

Assumere 2 compresse per 2 volte al giorno, possibilmente durante i pasti principali

NUTRACLE è garanzia di qualità . Prodotto naturale al 100%, materia prima selezionatissima e made in Italy. Prodotto adatto anche a celiaci, vegani e vegetariani.

MenoPause | Formula di ultima generazione per combattere i sintomi della menopausa | Flavonoidi di agrumi | Isoflavoni di soia | Salvia | Eleuterococco | Luppolo | 90 Capsule Aiuta a prevenire la decalcificazione delle ossa

Antiossidante, promuove il corretto funzionamento del sistema immunitario

Riduce le vampate di calore, la sudorazione, la fatica fisica e mentale

Combatte i disturbi mestruali della menopausa

Il suo alto contenuto di fitoestrogeni aiuta a recuperare la carenza di estrogeni di questa fase

Migliori Bookmakers AAMS