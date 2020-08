MotoGP Stiria 2020, Risultati Libere 1: Doppietta Ducati Miller il più veloce. Dovizioso 2°





Jack Miller davanti a tutti nelle Libere 1, precedendo Andrea Dovizioso e Miguel Oliveira. Sembra non risentire dell’incidente Franco Morbidelli 6°, più veloce di Maverick Vinales 9° e Fabio Quartararo 10°. Soltanto 17° Valentino Rossi.

La Ducati parte forte nelle Libere 1 del Gp di Stiria, candidandosi a mantenere l’imbattibilità al Red Bull Ring. Come la settimana scorsa le lanciano la sfida Ktm e Suzuki; alti e bassi in Yamaha, mentre Nakagami continua ad essere l’unica Honda competitiva.

Miller, in 1.23.859, ha fatto segnare la miglior prestazione delle PL1 del Gran Premio di Stiria, vincendo il duello di soli 4 millesimi in casa Borgo Panigale con Dovizioso, che ha ritrovato lo stesso feeling con la GP20 di sette giorni fa e confermando di essere il favorito anche della seconda gara austriaca.

Vicinissimi ai tempi delle due Ducati ci sono Miguel Oliveira (+0.039), che vuole cancellare la caduta nel Gp d’Austria, Takaaki Nakagami (+0.091), ancora una volta la miglior Honda di sessione, e Joan Mir (+0.102), determinato a portare la Suzuki nuovamente sul podio.

Alle loro spalle ecco Morbidelli ( +0.339), che doveva testare le sue condizioni fisiche dopo il bruttissimo incidente con Johann Zarco di domenica scorsa. Inizia il weekend in maniera completamente diversa rispetto a Spielberg 1 Brad Binder (7° a +0.392), davanti al compagno di squadra Iker Lecuona (8° a +0.442).

Completano le prime dieci posizioni le due M1 di Vinales (9° a +0.465) e del leader del mondiale Quartararo (10° a+0.522), ancora alle prese con problemi in frenata. Fuori dalla top ten Pol Espargaro (11° a +0.538) e Michele Pirro (12° a +0.649), il quale fa meglio di Danilo Petrucci (13° a +0.658).

Per la prima volta dall’inizio del campionato, Bradley Smith (14°) vince la sfida in Aprilia con Aleix Espargaro (20°). In mezzo alle due moto di Noale Alex Rins (15°), Alex Marquez (16°) e Valentino Rossi (17°) che, nonostante il pericolo pioggia per domani, si è concentrato questa mattina sul passo gara.

Proseguono le difficoltà per la Honda con Carl Crutchlow (18°), che precede Tito Rabat (19°), mentre la HRC di Stefan Bradl è ultima (21°). Nel frattempo Zarco, che non è sceso in pista nelle FP1 perchè dovrà sottoporsi più tardi alla visita di controllo, è stato penalizzato per la manovra nell’incidente con Morbidelli e, dovesse ricevere l’ok dei medici, domenica partirà dalla pit lane.

Qui i risultati completi delle Libere 1.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS