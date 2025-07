Trasferimento di Reijnders al Manchester City: fino a €70,7 M tra fisso e bonus

Secondo quanto emerge dai media, l’AC Milan potrebbe incassare fino a 70,7 milioni di euro da Manchester City per la cessione del centrocampista Tijjani Reijnders. L’operazione prevede un fisso da €57,7 M — leggermente superiore ai precedenti €55 M riportati — e bonus fino a €14 M legati a obiettivi personali e di squadra nei prossimi cinque anni.

Breakdown aggiuntivo dei bonus:

€6 M facilmente raggiungibili (incentivi comuni)

(incentivi comuni) €5 M se il City si qualifica alla Champions League

se il City si qualifica alla €1 M in caso di vittoria della Premier League

in caso di vittoria della €2 M se Reijnders solleva la Champions

se Reijnders solleva la €1 M in caso di Premier League Player of the Year

in caso di Premier League Player of the Year €2 M legati al Ballon d’Or

legati al Ancora €3 M per presenze ? (uno per ogni stagione fino al 2032)

Approfondimenti: quale ruolo avrà Reijnders al City?

Un ingaggio tattico strategico

Secondo Opta, Reijnders è stato il miglior giocatore in Serie A per passaggi che superano la linea difensiva (47 in campionato), con un grande contributo anche nelle corse progressive e nei passaggi dentro l’area .

Queste qualità — visione, capacità di rompere le linee, e spinta offensiva — lo rendono un tassello ideale per sostituire (seppur in modo diverso) l’eredità creativa di Kevin De Bruyne, salvo il paragone diretto .

Complemento a Rodri

Reijnders non è primariamente un mediano che ruba palloni, ma un centrocampista dinamico box-to-box. Al City, affiancherà Rodri, che continuerà a fungere da filtro difensivo, mentre Reijnders sarà il motore pulsante della circolazione con inserimenti e penetrazioni .

Reazioni e dichiarazioni

“Non sono qui per sostituire De Bruyne” – ha dichiarato lo stesso Reijnders, che sottolinea l’intenzione di “essere me stesso”, imparando da un campione come Kevin .

Fonti AP e Sports Illustrated riportano un accordo iniziale di €55 M, mentre altri parlano di un pacchetto fino a €75 M con bonus .

Video di approfondimento

Cronologia e contesto

Giugno 2025 – chiusura anticipata della finestra trasferimenti (Club World Cup) youtube.com.

– chiusura anticipata della finestra trasferimenti (Club World Cup) youtube.com. Arrivo ufficiale al City, contratto quinquennale e partecipazione alla Coppa del Mondo per Club, con De Bruyne tornato svincolato .

Conclusione

Il City ha investito €57,7 M + bonus per un profilo altamente tecnico e duttile, capace di rompere linee difensive e inserirsi in area: qualità preziose per le ambizioni offensive di Pep Guardiola.

📌 Per il Milan, potrebbe rivelarsi un’operazione vincente, con ricavi certi e futuri legati a traguardi prestigiosi.

📌 Per il City, è una mossa tattica strategica che va nel segno della rinascita post-De Bruyne e dopo una stagione deludente dal punto di vista dei risultati.

Se vuoi approfondire il valore tattico di Reijnders o come si incastra nei piani di Pep, posso trarti altri dati o analisi!