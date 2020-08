MotoGP, Gran Premio d’Austria: ordine d’arrivo e dichiarazione primi tre

Si è concluso oggi il Gran Premio d’Austria, quarto appuntamento di questo Motomondiale. Ad aggiudicarsi i 25 punti della vittoria è stato Andrea Dovizioso, autore di una grande rimonta partendo dal quarto posto, proprio il giorno dopo aver annunciato il proprio divorzio dalla Ducati. La casa costruttrice bolognese ha piazzato sul gradino più basso del podio anche l’altro pilota, Jack Miller, che in qualifica aveva fatto registrare il secondo tempo, mentre si registra una buona prestazione da parte della Suzuki, che riesce a piazzarsi in seconda posizione con Joan Mir.

Dovizioso durante il Gp di Valencia dello scorso anno. Fonte: Twitter Dovizioso

Per quanto riguarda gli altri italiani, Valentino Rossi chiude quinto su Yamaha, Danilo Petrucci è settimo con l’altra Ducati, mentre Michele Pirro è dodicesimo. Solo ottavo il leader del Mondiale, Fabio Quartaro, che precede di due posizioni Vinales, partito dalla pole position, ma coinvolto in un brutto incidente tra Zarco e Morbidelli che ne ha frenato la gara. Andiamo a scoprire l’ordine d’arrivo completo dei piloti.

MotoGp, Gran Premio d’Austria: l’ordine di arrivo completo

1 A. Dovizioso – Ducati

2 J. Mir- Suzuki

3 J. Miller – Ducati

4 B. Binder – KTM

5 V. Rossi – Yamaha

6 T. Nakagami – Honda

7 D. Petrucci – Ducati

8 F. Quartararo – Yamaha

9 I. Lecuona – KTM

10 M. Vinales – Yamaha

11 A. Espargaro – Aprillia

12 M. Pirro – Ducati

13 B. Smith – Aprillia

14 A. Marquez – Honda

15 C. Crutchlow – Honda

16 T. Rabat – Ducati

17 S. Bradl – Honda

NT A. Rins – Suzuki

NT P. Espargaro – KTM

NT M. Oliveira – KTM

NT F. Morbidelli – Yamaha

NT J. Zarco – Ducati

Le dichiarazioni dei primi tre classificati

A caldo sono arrivate le dichiarazioni dei primi tre piloti classificati, con Dovizioso che è apparso visibilmente soddisfatto: “È una vittoria importante per tante ragioni. Non era facile ripartire dopo la bandiera rossa, , però sono riuscito a girare bene, sono andato forte in staccata, ho imposto il mio ritmo. Era importante tornare a lottare per la vittoria. Oggi questa vittoria è arrivata”.

Soddisfatto anche Joan Mir, che è riuscito a soffiare il secondo posto a Miller alla penultima curva: “Oggi è stata una giornata intensa. Sono contento per la squadra che ha lavorato bene negli ultimi mesi e si meritava questo risultato. Avevamo il ritmo per andare a podio già da un po’ di gare e oggi ci siamo riusciti”.

A chiudere il podio ci pensa Jack Miller, il quale non nasconde un po’ di amarezza per il secondo posto sfumato all’ultimo: “Sono contento per il podio, ho fatto un piccolo errore nella penultima curva e non sono riuscito a chiudere. In gara ho dato il massimo, ma non avevo più gomme medie e la dura ha una mescola strana. Ci ho provato fino all’ultimo per vedere cosa succedesse. Anche se era una gara corta, 20 giri sono tanti ed io sono comunque stato davanti per un po’. Dovizioso primo? Bello vederlo là davanti”.

