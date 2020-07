MotoGP Andalusia 2020, Risultati Libere 2: Nakagami il più veloce

Takaaki Nakagami davanti a tutti nelle Libere 2, precedendo la Ducati di Johann Zarco e la KTM di Pol Espargaro. Al lavoro sul passo gara Franco Morbidelli 4 Maverick

Grandi sorprese nelle Libere 2. In una sessione come la scorsa settimana con tempi più alti per il caldo, la Honda anche senza Marc Marquez dimostra di essere la moto da battere con Nakagami, si confermano invece Ktm e Yamaha.





Il giapponese in 1.37.715 è stato il più veloce delle PL2, candidandosi ad essere protagonista in questo week end. Staccati di 155 e 174 millesimi, Zarco (1.37.870) autore di un grande passo in avanti rispetto a questa mattina, e P.Espargaro (1.37.889) nonostante una caduta che l’ha costretto a rientrare in pista con la seconda moto.

Ancora convincenti le Yamaha. Morbidelli (4° a +0.392) si mette alle spalle le altre due M1 di Vinales (5°a +0.392) e Quartararo (6°a +0.417), il quale dopo essere stato a lungo in testa, non è riuscito al momento a conquistare l’accesso alla Q2.

Progressi anche per Mir (7°a +0.429) e Rossi (8° a +0.577), quest’ultimo migliorando rispetto alla scorsa settimana dopo il time attack anche il passo gara, lavorando a lungo con gomme usate, girando con facilità sul 1.38 basso.

A mezzo secondo anche Francesco Bagnaia (9°) e Jack Miller (10). Fuori dalla top ten Brad Binder (11°), Dovizioso (12°), ancora alla ricerca di un assetto buono per Domenica, davanti a Danilo Petrucci (13), nuovamente la Ducati più lenta.

Passo indietro rispetto alle PL1 per Miguel Oliveira (15°) e per l’Aprilia di Aleix Espargaro (16°). Continuano i problemi per Alex Marquez (17) in sella alla Honda, pagando un gap di oltre un secondo al compagno di squadra Nakagami.

In difficoltà Carl Crutchlow (19°) e Alex Rins (20), alle prese con i postumi degli infortuni del Gp di Spagna, che più tardi dovrebbero decidere se proseguire il loro week end, precedendo soltanto l’altra moto della Casa di Noale di Bradley Smith (20°).

Qui i risultati completi delle Libere 2.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS