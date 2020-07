MotoGP Andalusia 2020, Risultati Libere 1: Vinales strappa il miglior tempo a Rossi

Maverick Vinales toglie negli ultimi secondi delle Libere 1 la miglior prestazione ad un Valentino Rossi in grande crescita rispetto al GP di Spagna. Non hanno cercato il tempo Andrea Dovizioso e Fabio Quartararo.

Nelle Libere 1 del GP di Andalusia la Yamaha ribadisce di essere in grande forma, piazzando subito la doppietta. Bene anche le Ktm davanti alle Ducati; buon inizio anche dell’Aprilia, mentre come annunciato non è sceso in pista Marc Marquez, che lo farà soltanto Sabato mattina nelle PL3.

Vinales ha subito lanciato la sfida a Quartararo, strappando in 1.37.063, il giro più veloce a Rossi, dietro di 142 millesimi. Il Dottore già nei primi run aveva dimostrato di aver trovato un feeling con la M1 non avuto la scorsa settimana, il tutto comunque da verificare con temperature più alte nelle PL2.

All’inseguimento delle due Yamaha ufficiali, confermando i segnali visti già all’esordio del mondiale, c’è Brad Binder (+0.307), che interrompe il monopolio della Casa di Iwata precedendo Franco Morbidelli, a tre decimi (+0.379) dai compagni di squadra.

La Ktm dimostra il suo potenziale in questa stagione con Pol Espargaro (5° a +0.379) e Miguel Oliveira (6° a +0.429). Alle loro spalle le prime Ducati e Honda, con Jack Miller (7°) e Takaaki Nakagami (8°) staccati di mezzo secondo da Vinales.

Riporta l’Aprilia sui livelli avuti fino all’ultimo test Aleix Espargaro (9° a +0.672). Andrea Dovizioso (10° a +0.676) ha completato la top10, lavorando fin da subito sul passo gara nel tentativo di migliorare la GP20 per essere più competitivo Domenica.

Partono in maniera diversa rispetto al GP di Spagna Joan Mir (11°), ma sopratutto Fabio Quartararo (13°) che non ha tentato il time attack a differenza delle altre Yamaha. Ancora in difficoltà Johann Zarco (14°), Alex Marquez (15°) e Danilo Petrucci (16°).

Non ha messo la gomma morbida nel finale anche Francesco Bagnaia (17°). Non è andata bene, infine, la prima verifica sul recupero dagli infortuni, dopo aver passato la visita medica ieri, per Carl Crutchlow (20) e Alex Rins (21), che chiudono la classifica dei tempi.

Qui i risultati competi delle Libere 1

