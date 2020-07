MotoGP, GP Jerez: le dichiarazioni di Quartararo, Vinales e Dovizioso dopo la gara

Quartararo: “E’ il momento più bello della mia vita”. Vinales: “Ho preso qualche rischio ma sono felice per il secondo posto”. Dovizioso: “Stremato ma felice”

Fabio Quartararo vince il Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera e centra la sua prima vittoria in MotoGP. Incontenibile la gioia del pilota nizzardo:

“Questo è il momento più bello della mia vita. Spiace solo non poter correre davanti ai nostri tifosi ma è come se fossero qui con noi. Fatico a realizzare quello che abbiamo fatto: voglio dedicare questo successo alla mia famiglia, ai miei amici e a tutte quelle persone che in questi mesi hanno sofferto tantissimo. In partenza è stata molto dura, soprattutto quando sono stato attaccato dalle Ducati, poi ho trovato il ritmo giusto ed è andato tutto bene. Ho mantenuto la tranquillità quando ho visto che Marquez stava risalendo. Sono davvero felice“

Fabio Quartararo. Prima vittoria in MotoGP (foto: insella.it)

Dietro a Quartararo, ecco Maverick Viñales in sella alla Yamaha ufficiale, soddisfatto del secondo posto dopo aver pregustato a lungo la prima vittoria in stagione:

“Jerez non è una pista dove riesco ad esprimermi al massimo ma oggi abbiamo disputato una grande gara. Dopo l’errore di Marc ho pregustato la possibilità di vincere ma poi ho avuto un calo repentino di gomme e ho preso un paio di rischi davvero grandi per cui ho badato a portare a casa il secondo posto, fondamentale in ottica campionato“.

Maverick Viñales, secondo a Jerez de la Frontera (foto da: motogp.com)





Podio di importanza capitale anche per Andrea Dovizioso che ci mette una mezza dopo un weekend complicatissimo:

“Sono molto contento nonostante sia senza energie. Abbiamo faticato durante tutto il fine settimana ma grazie alla nostra determinazione abbiamo portato a casa un terzo posto davvero importante. Abbiamo saputo soffrire nelle fasi più delicati della gara, resistendo al calo repentino della gomma. Sono contento perchè su questo circuito facciamo sempre molta fatica e non siamo molto veloci. E’ un risultato importante“.

Dovizioso, terzo a Jerez (foto da: twitter.com)

